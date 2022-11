Duas cidades cearenses estão entre as 10 mais quentes do Nordeste

Com a recente trégua nas chuvas, algumas regiões do Ceará apresentaram aumento nas temperaturas. Nesta sexta-feira (18), duas cidades do Estado figuraram entre as 10 mais quentes de todo o Nordeste. Conforme levantamento do Diário do Nordeste, realizado com base nos dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Jaguaribe e Morada Nova registram os maiores índices.

Jaguaribe, com 36,2 graus Celsius marcou a maior temperatura do Ceará e a quinta maior do Nordeste. Já a cidade de Morada Nova, com 35,8ºC figurou na segunda posição do Estado e atingiu a sétima mais quente do Nordeste.

As altas temperaturas em Jaguaribe são eventos corriqueiros, sobretudo no segundo semestre do ano. Para se ter uma ideia do forte calor registrado no Município, ao longo dos 21 dias iniciais de outubro deste ano, em todos eles a cidade de Jaguaribe figurou entre as 10 mais quentes do Brasil, ainda segundo dados do Inmet.

A onda de calor não se restringe apenas aos meses de novembro e outubro. Em setembro, a cidade cearense também registrou temperaturas escaldantes, cuja média máxima superou os 37 graus Celsius. Em outubro, por exemplo, conforme dados do Inmet, a média máxima em Jaguaribe ultrapassou a marca dos 38 graus, a mais alta do Ceará para o período.

Trégua nas chuvas

As altas temperaturas voltam a ser registradas justamente no momento em que as precipitações apresentaram redução no Ceará. Nas últimas 24 horas, ou seja, entre sexta (18) e sábado (19), o Estado não recebeu pluviometria em nenhuma cidade - foi a primeira vez, neste mês, em que isto acontece.

Nos últimos 3 dias, as precipitações não superaram a marca de dez cidades banhadas pelas chuvas. No entanto, apesar da recente redução, quando observado a média mensal, os índices estão positivos, muito devido aos bons volumes registrados na primeira quinzena do mês.

Previsão

Para os próximos dois dias, a tendência é de continuidade da redução das chuvas com possibilidade de altas temperaturas sobretudo no Interior do Ceará.

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), para este domingo (20) o prognóstico é de baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. Na segunda-feira, dia 21, a previsão se repete.

