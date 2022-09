Alta temperatura: por que essa é a época mais quente no CE e quais cidades acumulam maiores graus

Fim das chuvas. Início do calor. Este é o padrão cujo o cearense já está habituado a vivenciar. Se os primeiros meses do ano são marcados pela ocorrência pluviométrica, nos quatro últimos quem dá o tom são as altíssimas temperaturas. Este período entre setembro a dezembro é conhecido, popularmente, como "B-R-O Bró", época em que historicamente os termômetros registram as maiores máximas.

Mas, por qual razão, esta anomalia acontece? O meteorologista da Funceme, Iago Alvarenga, explica que nesse período de estação seca (agosto a novembro), devido a condição de estabilidade atmosférica, "ocorre a diminuição de nebulosidade sobre o estado do Ceará, fazendo com que ocorra um aumento da temperatura da superfície bem como a evaporação".

Médias das temperaturas máximas mensais para esses meses:

Setembro : 31.10°C

: 31.10°C Outubro : 31.26°C

: 31.26°C Novembro : 31.07°C

: 31.07°C Dezembro: 30.67°C

Além disso, acrescenta o especialista, as cidades situadas no Interior do Estado, devido ao distanciamento do mar, tendem a apresentar as maiores temperaturas do ar comparadas aquelas que estão situadas sobre o litoral, como é o caso de Sobral e Barbalha.

Cidades mais quentes

Dentre as 184 cidades cearenses, duas se destacam como as que registram, historicamente, as mais altas temperaturas do Ceará: Sobral e Barbalha. Esta última, situada no Sul do Estado, registrou 19 das 20 maiores temperaturas dos últimos dez anos. Já Sobral lidera o ranking das maiores máximas.

No dia 28 de dezembro de 2019, o município da região Norte registrou impressionantes 38,1º Celsius - cuja sensação térmica ultrapassou a marca dos 40 graus. Foi a maior temperatura máxima do Nordeste naquele ano e, para o Ceará, é a maior temperatura registrada entre setembro a dezembro dos últimos dez anos.

Em dezembro de 2020, por exemplo, dos 30 dias daquele mês, em 11 o Ceará registrou a mais alta temperatura entre os nove estados nordestinos - todas elas na cidade Barbalha. O levantamento foi realizado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) a pedido do Diário do Nordeste.

Maiores temperaturas do Nordeste:

3 de dezembro de 2020: Barbalha 37.5ºC

6 de dezembro de 2020: Barbalha 37.8ºC

7 de dezembro de 2020: Barbalha 38ºC

8 de dezembro de 2020: Barbalha 37.1ºC

9 de dezembro de 2020: Barbalha 37ºC

11 de dezembro de 2020: Barbalha 37,6ºC

12 de dezembro de 2020: Barbalha 37,5 ºC

14 de dezembro de 2020: Barbalha 37,6 ºC

15 de dezembro de 2020: Barbalha 37,2 ºC

16 de dezembro de 2020: Barbalha 37,3ºC

22 de dezembro de 2020: Barbalha 36,4 ºC

Para Alvarenga, o que já é quente pode ficar ainda pior. Conforme o especialista, ao analisar resultados dos modelos meteorológicos observa-se que há uma tendência de leve aumento de temperatura, sobretudo para o Centro-sul do Estado em relação a porção Norte e Faixa litorânea.

Áreas do interior apresentam umidade relativa do ar mais baixa quando comparadas ao litoral devido à própria continentalidade. Condições predominantemente mais secas do solo e da vegetação reduzindo a evapotranspiração para a atmosfera também contribuem.

Legenda: Embora as temperaturas em cidades litorâneas, como Fortaleza, subam, elas não ficam tão altas como as cidades interioranas, distantes do mar Foto: Kid Jr.

Riscos e cuidados

Diante de temperaturas máximas tão elevadas, uma série de riscos à saúde podem vir à tona. A médica dermatologista Hercilia Queiroz, cita o "aumento das chances de desenvolver câncer de pele no futuro, risco de desidratação e ressecamento, além de maior possibilidade de queimaduras na pele". Ele adverte que este é o período que marca o índice máximo de radiação ultravioleta no Estado.

A especialista alerta que dois grupos etários estão mais suscetíveis aos riscos das altas temperaturas: crianças e idosos. No entanto, ela adverte que a "população adulta não é menos importante para manter os cuidados com a pele, principalmente aqueles que já apresentaram um ou mais tumores de pele diagnostico. Esses pacientes têm em até dois anos o risco de desenvolver outro câncer de pele".

Baixa umidade do ar

Outro cenário que preocupa nesta época do ano diz respeito à baixa umidade relativa do ar, que é potencializada sempre que as temperaturas aumentam. Atualmente, 136 cidades cearenses estão em alerta para a baixa umidade do ar, conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Este aviso meteorológico é válido até às 19 horas desta quinta-feira, dia 1º de setembro.

Para estes municípios do Estado, o Inmet aponta umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica os níveis de umidade relativa do ar nas seguintes proporções:

Estado de observação: 40% a 31%;

40% a 31%; Estado de atenção: de 30% a 21%;

de 30% a 21%; Estado de alerta: de 20% a 12%.

O órgão recomenda ainda evitar a exposição ao sol e a realização de atividades físicas quando a umidade relativa do ar cai para menos de 30%. Neste caso, o Ministério da Saúde indica ainda o aumento da hidratação, ingerindo mais água, suco natural ou água de coco.

A dermatologista Hercilia Queiroz acrescenta que é recomendado o uso de protetor solar e aconselha, sempre que possível, evitar-se exposição ao sol entre 9h e 15 horas. "Utilizar camisas UV, óculos, sombreiros e chapéus ajudam bastante na redução desses danos", conclui a especialista.

