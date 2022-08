Chuvas em agosto ficam acima da média em todas as regiões do CE após 13 anos; veja cenário

Faltando poucos dias para o fim do mês, agosto já conquistou uma marca que não era alcançada há 13 anos. As chuvas, neste mês, ficaram acima da média em todas as 8 macrorregiões do Estado. A última vez que isso ocorreu foi em 2009.

Nem mesmo o ano de 2020, cujos volumes pluviométricos figuram entre os melhores deste milênio, esta marca foi alcançada. Naquele ano, apenas a região da Ibiapaba ficou acima de média histórica (41,2%).

Em agosto de 2022, algumas macrorregiões se destacam. A do Cariri lidera os índices. Em 29 dias, choveu mais de 5 vezes o volume que era esperado para o mês.

A média histórica é calculada, pela Funceme, com os volumes observados durante os últimos 30 anos.

A média histórica para a região é de apenas 3,4 milímetros e, até agora, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) já contabiliza o acumulado de 17,7 mm, uma variação positiva de 414,9%.

Jaguaribana e Sertão Central, duas regiões que enfrentam historicamente baixos volumes pluviométricos, também tiveram bons índices. Elas respondem pela segunda e terceira maior variação média neste mês, respectivamente.

Jaguaribana acumula 27,2 milímetros - o melhor acumulado absoluto neste mês - e, o Sertão Central, 19,6 mm acumulados em agosto. O levantamento foi realizado pelo Diário do Nordeste com base em dados fornecidos pela Funceme.

Cariri : 17,7mm observados, variação de 414,9%

: 17,7mm observados, variação de 414,9% Jaguaribana : 27,1mm observados, variação de 305,5%

: 27,1mm observados, variação de 305,5% Sertão Central e Inhamuns: 19,6mm observados, variação de 300,6%

19,6mm observados, variação de 300,6% Litoral Norte: 6,5mm observados, variação de 200,9%

6,5mm observados, variação de 200,9% Litoral do Pecém: 11,2mm observados, variação de 167,7%

11,2mm observados, variação de 167,7% Ibiapaba : 6,4mm observados, variação de 132,7%

: 6,4mm observados, variação de 132,7% Maciço de Baturité: 22,4mm observados, variação de 73,7%

22,4mm observados, variação de 73,7% Litoral de Fortaleza: 12,2mm observados, variação de 19,9%

Para que essas médias fossem superadas em todas as regiões, agosto contou com um início atípico, até mesmo quando comparado a meses da quadra chuvosa (fevereiro-maio). A primeira semana recebeu um intenso volume de chuva, o que fez subir os índices pluviométricos.

A média histórica é calculada, pela Funceme, com os volumes observados durante os últimos 30 anos



No dia 4 de agosto, a Funceme contabilizou chuvas em 126 municípios, isso representa que quase 70% do Estado foi banhado naquela data. No dia seguinte, isto é, 5 de agosto, as precipitações foram contabilizadas em 86 cidades, quase metade do território cearenses. No dia 4 de agosto, a Funceme contabilizou, isso representa que quase 70% do Estado foi banhado naquela data. No dia seguinte, isto é, 5 de agosto, as precipitações foram contabilizadas em 86 cidades, quase metade do território cearenses.

Esses volumes, quando contrapostos à última semana de agosto, cujo volume está reduzido, se sobrepõe. Prova disso é a manutenção dos aportes nos reservatórios cearenses monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Melhor número em mais de dez anos

Atualmente, são 8 açudes sangrando no Ceará. Desde 2009 o Estado não tinha tantos reservatórios nesta posição. Naquela data, eram 20 acima de 100%. O índice médio de armazenamento dos açudes, para o fim de agosto daquele ano, era de 83,9%. Hoje, o armazenamento está em 37,4%.

Para Francisco Teixeira, titular da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) do Estado, este é um número positivo "visto o baixo volume que tínhamos no início do ano", mas que não representa um cenário de absoluta tranquilidade.

Ele recorda que é preciso manter o uso racional da água em razão de o Estado estar em uma região cujos índices tendem a serem dentro ou abaixo da média.

"É mais comum que tenhamos longos períodos de chuvas reduzidas do que chuvas com grandes índices acima da média. Por isso a necessidade do uso parcimonioso", pontuou Teixeira.

Açudes sangrando no Ceará:

Jenipapo (em Meruoca)

Faé (em Quixelô)

Aracoiaba (em Aracoiaba)

Germinal (em Palmácia)

Itapebussu (em Maranguape)

Penedo (em Maranguape)

Pesqueiro (em Capistrano)

Tijuquinha (em Baturité)

