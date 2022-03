Chuva forte eleva nível de rios e alaga ruas no Cariri; veja vídeos

A chuva forte que cai na região do Cariri cearense desde essa quarta-feira (23) deixa cenários de alagamentos em municípios como Crato, onde o Rio Batateiro subiu de nível, e Lavras da Mangabeira, onde o Rio Salgado está na iminência de transbordar.

De acordo com a coordenadora da Defesa Civil de Crato, Josimeire de Melo Silva, a passagem molhada conhecida como Cascata do Crato transbordou e impediu motoristas de atravessarem a pista. Vídeos nas redes sociais mostram o nível da água.

Foram registrados dois desabamentos em vilas da Cidade. As duas famílias já receberam aluguel social e estão devidamente assistidas, conforme Melo.

Apesar da chuva forte, já antecipada por meio de alerta meteorológico, a gestora aponta que a situação do Município segue controlada, com alguns pontos de alagamentos.

Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre essa quarta e esta quinta-feira (24), choveu 36 milímetros em Crato. Os dados mais recentes serão consolidados nesta sexta-feira (25).

Lavras da Mangabeira

Em Lavras da Mangabeira, o Centro da cidade foi o local mais afetado pela forte chuva. A Defesa Civil mantém equipes em alerta no município.

De acordo com Raimundo Custódio Neto, coordenador da Defesa Civil do Município, o Rio Salgado está "no limite". "Os açudes da região estão sangrando, então toda chuva que vem agora já preocupa", comenta.

O gestor afirmou que a Prefeitura disponibilizou carros para que moradores das margens do rio se desloquem, caso precisem. Ele confirmou que algumas famílias e até comerciantes estão indo para casas de parentes, pois há risco de o rio transbordar.

Conforme a Funceme, foram 27.2 mm de chuva em Lavras da Mangabeira entre essa quarta e esta quinta.