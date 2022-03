Fortaleza tem dez trechos próprios para banho durante o feriadão; veja mapa

Fortaleza conta com dez trechos de praia próprios para banho no feriadão que compreende a sexta-feira (25) e o domingo (27), segundo boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

A região central tem a maior quantidade de trechos considerados adequados, entre os postos 16 e 20, que correspondem às praias da Beira Mar e Iracema.

No setor Leste, três pontos foram classificados como próprios ao banho, com destaque para a praia nas proximidades da Praça 31 de Março, na Praia do Futuro; e dois no Setor Oeste, dentre eles a praia da Barra.

Litoral do Ceará

Segundo a Semace, o litoral Leste do Estado traz 17 postos próprios para banho, como em Canoa Quebrada, Majorlândia, Iguape, Quixaba, dentre outros.

O litoral Oeste, que traz praias como a do Icaraí, Cumbuco, Flecheiras e Jericoacoara, também apresenta 17 trechos favoráveis para banho.

A Semace explica que diversos fatores podem influenciar na qualidade das águas. Entre eles, ligações clandestinas de esgotos, condições de maré, presença de animais, disposição inadequada de resíduos sólidos, densamento urbano próximo, além da ocorrência de chuvas, que levam sujeira para o mar através das galerias pluviais.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE