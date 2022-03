Sesa recomenda aplicação da 4ª dose da Covid-19 em idosos acima de 80 anos no Ceará

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) seguiu a orientação do Ministério da Saúde e recomendou, nesta quinta-feira (24), que os municípios iniciem a aplicação da 4ª dose da vacina contra Covid-19 em idosos acima de 80 anos no Estado.

Segundo a pasta, a segunda dose de reforço deve ser ministrada obedecendo ao intervalo mínimo de 4 meses após o primeiro reforço. Os imunizantes que devem ser utilizados nessa nova etapa, conforme a orientação, são os que usam a tecnologia de RNA mensageiro. Ou seja, os fármacos desenvolvidos pela Comirnaty/Pfizer ou, de maneira alternativa a vacina de vetor viral da Janssen ou da AstraZeneca.

A 4º dose do imunizante já vinha sendo aplicada no Estado, mas somente em pessoas imunossuprimidas.

Lotes destinados à etapa devem chegar

Como o Ceará ainda não recebeu lotes das vacinas para a estratégia, a Sesa informou que os municípios que possuem reserva do produto poderão iniciar a aplicação da 4ª dose, mas ponderando à operacionalização dos estoques.

Por fim, a pasta recomendou que, antes do início da nova etapa, cada cidade do Ceará deve identificar o quantitativo de pessoas que estão aguardando ou que estão em situação de "faltosos" para completar o esquema vacinal com D2 ou DR, evitando que se comprometa o estoque de vacinas para esta finalidade.

O Ministério da Saúde disse haver "vacinas da Pfizer suficientes para aplicação neste grupo", além de relatar que alguns estados já confirmaram que possuem os imunizantes em estoque.

