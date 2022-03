Ministério da Saúde recomenda quarta dose de vacina contra Covid para idosos acima de 80 anos

O Ministério da Saúde recomendou a aplicação da 4ª dose da vacina contra Covid-19 para os idosos acima de 80 anos, nesta quarta-feira (23). Assim, esse grupo deve recebeber o segundo reforço após quatro meses desde a última dose. A orientação é de seja aplicada, preferencialmente, a Pfizer.

No entanto, os imunizantes da Janssen e AstraZeneca também podem ser utilizados no novo reforço de idosos, independentemente da vacina aplicada na dose anterior.

#URGENTE | Ministério da Saúde recomenda a aplicação de uma segunda dose de reforço nos idosos acima de 80 anos. A aplicação deve ser feita quatro meses após a primeira dose de reforço e a orientação é que a aplicação seja feita, preferencialmente, com a Pfizer. — Ministério da Saúde (@minsaude) March 23, 2022

"O MS reforça que há vacinas da Pfizer suficientes para aplicação neste grupo", detalhou. O órgão informou que alguns estados já confirmaram que possuem os imunizantes em estoque.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), que ainda está no aguardo de mais informações.

Por sua vez, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ressaltou que a 4ª dose já vem sendo aplicada em Fortaleza, mas somente em pessoas imunossuprimidas. "Qualquer alteração será divulgado previamente", concluiu.

Aplicação da 3ª dose

Em agosto de 2021, o Ministério da Saúde anunciou que o Brasil começaria a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos com mais de 70 anos e em imunossuprimidos a partir do dia 15 de setembro.

Segundo a pasta, o imunizante usado seria preferencialmente o da Pfizer, ou de maneira alternativa, com a vacina de vetor viral da Janssen ou da AstraZeneca.

Na época as decisões foram tomadas em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e a Câmara Técnica Assessora de Imunização Covid-19 (CETAI).