Especialistas explicam porque o intervalo entre vacinas contra a Covid-19 pode mudar

A corrida para descoberta de um imunobiológico contra a Covid-19 monopolizou esforços de cientistas do mundo inteiro no ano passado. Quanto menos tempo, menos vidas perdidas. Ao fim de 2020, a vacina havia sido desenvolvida em tempo recorde. Em 2021, ela começou a ser aplicada no Brasil. Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, Janssen. São diferentes fabricantes com distintas especificidades na bula.

A Janssen é de dose única. Já a Coronavac, por exemplo, recomenda-se o intervalo entre uma dose e outra de 14 até 28 dias. Por sua vez, AstraZeneca e Pfizer, têm intervalo de até 12 semanas. No Ceará, essas duas últimas começaram a ser aplicadas com intervalo entre as doses de três meses. Contudo, essa orientação pode mudar.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta segunda-feira (19), a realização de estudo clínico de uma terceira dose da vacina da AstraZeneca. A análise deve avaliar a segurança, a eficácia e a imunogenicidade do fármaco.

Mas, e então, qual a importância do intervalo entre as doses? O que ela significa para a completa imunização e, porque esse intervalo pode mudar tendo até uma terceira dose? Para responder essas e outras questões, o Diário do Nordeste ouviu especialistas sobre o assunto. Entre eles, um consenso: a mudança de intervalo entre doses das vacinas contra Covid não altera eficácia da imunização. O importante é completar o ciclo.

O imunologista Edson Teixeira, professor do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Universidade Federal do Ceará (UFC), explica que a estratégia de três meses foi adotada, inicialmente, no Reino Unido, onde o imunizante da AstraZeneca foi desenvolvido.

"O previsto em bula era menos [de 120 dias], mas o Reino Unido decidiu esticar [o intervalo entre as doses]. Como não se tinha no Reino Unido o número de doses suficientes para fazer as duas doses [no período encurtado], eles por conta de terem uma boa eficácia na primeira dose, preferiam deixar a segunda dose mais esticada. Ou seja, eles propuseram esticar [o intervalo entre as doses] para doze semanas", explica.

Cenário semelhante esteve o Brasil no início do processo de imunização, com baixa oferta vacinas. Desta forma, ainda segundo o especialista, "o prazo [da segunda dose] foi esticado". Originalmente, a bula da AstraZeneca informa que a segunda dose pode ministrada de quatro até 12 semanas após a primeira injeção.

O infectologista Keny Colares explica que a diferença entre os intervalos das vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil deve-se, apenas, pelas informações colhidas durante as fases de teste. O especialista detalha que, durante o desenvolvimento do imunobiológico, as farmacêuticas fazem diversos estudos até para encontrarem respostas tais como o número de doses e intervalo necessário.

"A maioria ficou nesse intervalo de até 30 dias [para aplicação da segunda dose]. A AstraZeneca permite até 3 meses, pois os testes realizados em diversos países contaram com tempos distintos entre uma dose e outra. E, todos os resultados, se mostraram efetivos, por isso a bula permite de 4 a 12 semanas", ilustra Colares.

A Sociedade Brasileira de Imunização (SBIM) e Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) emitiram, em parceria, nota técnica reforçando que a estratégia de estender para 12 semanas o intervalo entre as duas doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer não é uma iniciativa isolada do Ministério da Saúde do Brasil, "mas sim uma estratégia adotada por diversos países em situações em que havia necessidade de acelerar o processo de vacinação e uma oferta limitada de vacinas".

Segundo os órgãos, "a decisão baseia-se no racional de que, em um cenário de estoque limitado de doses (como é o caso do Brasil), ao estender o intervalo, é possível acelerar a vacinação e assim, alcançar mais rapidamente uma proporção maior da população com pelo menos uma dose, antecipando desta forma a proteção de um maior número de pessoas".

O imunologista e docente da UFC concorda e avalia a estratégia como "interessante". "Como tem a variante Delta e as vacinas só protegem depois da segunda dose, você vai ter um número maior de pessoas com as duas doses completas", acrescenta.

Nota técnica SBIM/SBP Importante lembrar que para muitas vacinas, de maneira geral, intervalos maiores entre doses oferecem respostas imunes mais robustas após a segunda dose, o que, em princípio, pode se traduzir, inclusive, em respostas protetoras mais duradouras.

Keny Colares também analisa pontos positivos na estratégia de utilizar o prazo máximo - 12 semanas - para a aplicação da segunda dose, mas, ressalta que, "se existisse doses suficientes, seria interessante encurtar esse tempo, para mais pessoas ficarem imunizadas com as 2 doses mais rapidamente".

Essa realidade, contudo, ainda não é possível no Brasil. Até agora, pouco mais de 34 milhões de pessoas completaram o ciclo de imunização (duas doses ou dose única), o que representa cerca de 16% da população brasileira.

Mudança prevista

Agora, após um semestre interior de imunização, o intervalo entre as doses também já sofreu variações em alguns estados. Na Capital cearense, pessoas foram convocadas para tomarem a segunda dose antes do prazo final de 3 meses.

Assim como antecipado por Edson Teixeira, a secretária-adjunta da Saúde de Fortaleza, Aline Gouveia, aponta que a antecipação respeita orientação da farmacêutica desenvolvedora do fármaco. Contudo, ontem (19) o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, orientou que cidades e estados mantenha o intervalo de 12 semana entre uma dose e outra, conforme preconizado no Programa Nacional de Imunização (PNI).

O período recomendado pelo laboratório da AstraZeneca para o intervalo entre a dose 1 e a dose 2, é de 30 a 90 dias. "Portanto, qualquer agendamento que esteja dentro desse intervalo não está sendo um agendamento nem atrasado e nem antecipado", pontua Teixeira.

Pelo menos outros dez estados (Acre, Roraima, Goiás, Piauí, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) já anteciparam a aplicação da segunda dose. A principal justificativa é para proteger a população da variante Delta.

Para Edson Teixeira, a decisão de antecipar não trará impacto negativos na imunização do indivíduo, mas, pode criar uma confusão de datas entre a população. "Além disso [de ter que olhar listas de agendados logo após o 1º mês], você cria uma segunda informação nesse momento que a gente está precisando vacinar mais gente, o mais rápido possível".

Edson Teixeira Imunologista Essa dubiedade de informação atrapalha. Por isso avalio que seria melhor continuar no mesmo esquema proposto desde o início [de 120 dias].

Quanto a eficácia, Teixeira e Keny Colares garantem que independentemente de ser com 4 semanas ou 12, a vacina trará resposta ao organismo. "A eficácia completa se dá a partir de duas semanas após a segunda dose. Então, não tem problema você antecipar ou esticar essa dose", diz Edson.

Ele acrescenta que estes prazos, quando respeitado o que preconiza a bula, são apenas de "questão logística e de estratégia" de cada País, e que "não muda nada do ponto de vista imunológico". Keny, no entanto, lembra que diante do surgimento de novas variantes, como a Delta, "o quanto antes as pessoas tiverem completamente imunizadas, melhor será".

O infectologista ilustra que em países onde a variante tem avançado, mas que há grande parte da população já está vacinada, "os indicadores de óbitos e casos graves não tem avançado na mesma proporção, o que confirma mais uma vez a eficácia e importância da vacina".

Os especialistas Keny Colares e Edson Teixeira concluem acrescentando que, para garantir a completa imunização, é necessária uma janela de 14 dias após a data de aplicação da segunda dose.