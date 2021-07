Ceará receberá 390.450 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta semana, diz Camilo Santana

O Ceará receberá mais 390.450 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta semana, segundo anunciou o governador Camilo Santana em suas redes sociais, na noite deste domingo (18). As datas de recebimento não foram reveladas.

As novas remessas contêm 253.200 doses da AstraZeneca, sendo 202.500 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 50.700 via consórcio Covax/Facility; além de 84.600 da CoronaVac e 52.650 da Pfizer.

"Essas vacinas permitirão acelerarmos o processo de imunização dos cearenses. Apesar da melhora dos indicadores em todo o estado, alerto que a pandemia continua e ainda é grave", alerta Camilo.

Legenda: Anuncio foi feito pelo governador Camilo Santana em suas redes sociais Foto: Reprodução Instagram

O governador chama atenção, ainda, para o registro de aglomerações nos fins de semana.

"É preciso mais consciência dessas pessoas que desrespeitam as orientações da ciência, colocando em risco suas vidas e as vidas de outras pessoas. Não adianta só fiscalização. É preciso que todos colaborem. Só assim conseguiremos vencer a pandemia de vez", diz.

O último lote de vacinas contra a Covid chegou no Estado na última quinta-feira (15), com 176.750 doses da AstraZeneca.

NEGOCIAÇÕES DE MAIS VACINAS

Na última quarta-feira (14), o governador afirmou negociar a aquisição de pelo menos 3 milhões de doses da vacina CoronaVac com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, responsável pelo imunizante. Conforme Camilo, um secretário foi à China em maio para avançar nas tratativas da compra do lote.

Camilo incluiu ainda que mantém, paralelamente, negociações com o Instituto Butantan, que responde pela produção da CoronaVac no Brasil. O chefe do Executivo estadual também lembrou a compra direta da vacina Sputnik V, oriunda da Rússia.

"Assim como fizemos na aquisição da vacina Sputinik V, cujo primeiro lote deve chegar ao Ceará ainda este mês, temos buscado todas as formas de adquirir o máximo de vacinas", destacou.