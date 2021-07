Novo lote com 176 mil doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 chega ao Ceará

Um novo lote com 176.750 doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 chegou ao Ceará na noite desta quinta-feira (15). O desembarque aconteceu logo após às 22h, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, de acordo com a Secretaria da Saúde.

O governador Camilo Santana informou mais cedo que aguarda outras remessas para sequência da vacinação no Estado. "Enquanto isso, continuo na luta para a aquisição direta de mais vacinas pelo Estado, para acelerar cada vez mais a vacinação em todo o Ceará", escreveu nas redes sociais.

NEGOCIAÇÕES DE MAIS VACINAS

Nessa quarta-feira (14), o governador afirmou negociar a aquisição de pelo menos 3 milhões de doses da vacina CoronaVac com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, responsável pelo imunizante. Conforme Camilo, um secretário foi à China em maio para avançar nas tratativas da compra do lote.

Camilo incluiu ainda que mantém, paralelamente, negociações com o Instituto Butantan, que responde pela produção da CoronaVac no Brasil. O chefe do Executivo estadual também lembrou a compra direta da vacina Sputnik V, oriunda da Rússia.

"Assim como fizemos na aquisição da vacina Sputinik V, cujo primeiro lote deve chegar ao Ceará ainda este mês, temos buscado todas as formas de adquirir o máximo de vacinas", destacou.