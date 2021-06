Fortaleza antecipa segunda dose da vacina da AstraZeneca em pontos de imunização e a domicílio

A Prefeitura de Fortaleza está agendando a segunda dose da vacina contra Covid-19 da AstraZeneca antes do intervalo máximo, que é de noventa dias após a primeira dose. O reforço do imunizante pode ser feito de quatro a doze semanas após a primeira aplicação. A antecipação foi informada pelo coordenador da Rede de Atenção Primária e Psicossocial, Erlemus Soares, em transmissão nas redes sociais, nesta quarta-feira (30).

A data escrita a lápis pelos profissionais de saúde no cartão de vacinação é o intervalo máximo, de 90 dias após a primeira dose, e não o dia de agendamento. Dessa forma, o coordenador ressalta que é necessário estar atento às listas de vacinação para verificar se a dose de reforço foi antecipada.

A lista para a aplicação da segunda dose de sexta-feira (2) já foi publicada. Também há agendamento para esta quarta-feira (30).

Para pessoas acamadas, que recebem a vacinação a domicílio, a antecipação é de pelo menos trinta dias, segundo Erlemus.

"Então se você receber a visita das equipes domiciliares, importante você deixar a equipe adentrar ao seu domicílio. A gente tem antecipado pelo menos com trinta dias a vacina D2 de AstraZeneca aos acamados", afirmou Soares.

A segunda dose é fundamental para garantir a proteção contra a Covid-19. Caso o prazo para a segunda aplicação da AstraZeneca já tenha passado, e a pessoa não tenha sido agendada, a Prefeitura recomenda procurar qualquer um dos pontos de vacinação para receber o reforço.

Devido a um problema técnico, a Prefeitura de Fortaleza não está informando os dados de agendamento pelo WhatsApp. Assim, é necessário verificar nas listas publicadas no site. Também é possível verificar individualmente se há agendamento no portal Vacine Já.

Veja como consultar agendamento individual:

1. Acesse o site Vacine Já

2. Insira CPF e data de nascimento

3. Preencha o código da sequência de imagem

Legenda: Vacina Já indica cadastro da vacinação contra Covid-19 de Fortaleza Foto: Reprodução

4. Confira o cadastro

Legenda: Cadastro no Vacine Já, da Prefeitura de Fortaleza Foto: Reprodução

Os nomes dos agendados também estão disponíveis em listas, divulgadas no site da Prefeitura. Para ser agendado, é necessário ter cadastro regularizado no Saúde Digital, plataforma do Governo do Ceará.