Confira a previsão do tempo no Ceará para o feriadão de Data Magna

As chuvas registradas neste mês de março no Ceará já superaram a média mensal histórica, sendo o quinto melhor registrado no milênio. Até o próximo sábado (26), o Estado deve registrar novas precipitações, especialmente nas macrorregiões da Ibiapaba, da faixa litorânea e da porção Centro-Sul, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A instituição indica que nesta quinta-feira (24) a tendência é de céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões. As maiores atividades pluviométricas são esperadas para o Cariri, o Sul da Jaguaribana e do Sertão Central e o Inhamuns. Nas demais, a previsão é de chuvas isoladas.

Para o feriado de Data Magna, que acontece na sexta-feira (25), os maiores acumulados devem se concentrar no Centro-Sul. Devido ao feriado estadual, alguns trabalhadores podem antecipar o fim de semana em um dia e curtir os três dias de folga.

Já no sábado (26), a Funceme indica que a tendência é que haja precipitações em destaque na faixa litorânea, principalmente entre o período da madrugada e da manhã.

A instituição informou que, em geral, as chuvas esperadas devem acontecer em virtude de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e de um Cavado de Altos Níveis (CAN), que está sobre a Bahia, bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.