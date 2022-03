Feriado de Data Magna: saiba o que abre e o que fecha no Ceará

Nesta sexta-feira (25), é comemorada a Data Magna do Ceará, que celebra o fim da escravidão no Estado. Por ser um feriado estadual, alguns estabelecimentos têm o horário de funcionamento alterado nesse dia.

As agências dos Correios, por exemplo, não operam na data, mas os shoppings e as lojas de rua seguem com abertura normal.

Data Magna do Ceará

Legenda: Corrente usada para aprisionar escravos em senzala do município de Redenção Foto: Renato Bezerra

O Ceará foi a primeira província a libertar os escravizados no Brasil, em 25 de março de 1884, cerca de quatro anos antes do País abolir a escravatura, que aconteceu apenas em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea.

Quando os escravizados foram libertados, quem presidia a província era o baiano Manuel Sátiro de Oliveira Dias. Um personagem que teve papel fundamental na luta pela libertação dos escravos foi Francisco José do Nascimento, também conhecido como Dragão do Mar ou Chico da Matilde. De origem humilde, o homem teve participação ativa no Movimento Abolicionista no Ceará.

Conforme informações divulgadas pela Assembleia Legislativa do Estado, apesar de a data ser comemorada em 25 de março, alguns historiadores consideram que o início da abolição ocorreu um ano antes, em 1º de janeiro de 1883, na Vila do Acarape, atual município de Redenção. Nesse dia, um ato realizado em frente à igreja Matriz foi marcado pela entrega de cartas de alforria para 116 escravizados da região.

A Data Magna do Ceará foi instituída como feriado estadual em 6 de dezembro de 2011, a partir de uma lei publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

O que funciona nesta sexta-feira (25), Data Magna do Ceará

SUPERMERCADOS

Segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados do Estado funcionam normalmente na data, seguindo o horário individual de cada estabelecimento.

LOJAS E COMÉRCIO

As lojas de rua do Centro de Fortaleza podem abrir normalmente, conforme recomendação do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sindilojas Fortaleza), que define a data como ponto facultativo.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza endossa a orientação de operação dos comércios da Capital na data. Segundo o presidente da entidade, Assis Cavalcante, a abertura do comércio no feriado tem dado resultados satisfatórios e surpreendentes.

SHOPPINGS

Na feriado, as lojas, os quiosques e as operações de alimentação e de entretenimento dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy operam normalmente, das 10h às 22h.

O Grand Shopping informou que deve operar normalmente, com os estabelecimentos comerciais e praça de alimentação abrindo entre 10h e 22h.

Os centros comerciais do Grupo Ancar na Grande Fortaleza — North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping — também seguem expediente normal na sexta-feira. Nos quatro shoppings o horário de funcionamento é das 10 às 22h.

O Shopping Parangaba opera normalmente no dia, com praça de alimentação, lojas e quiosques funcionando entre 10h e 22h.

Na sexta-feira, o Shopping Del Paseo opera em horário normal, abrindo às 10h e encerrando às 22h.

O Shopping Aldeota informou que funciona com horários reduzidos no feriado. As lojas e os quiosques abrem de 13h às 19h e a praça de alimentação das 12h às 19h. A unidade do Pão de Açúcar que fica no local também tem horário alterado, de 7h e 19h.

As lojas, os quiosques e as operações de alimentação e lazer do Shopping Iguatemi abrem normalmente no período, seguindo o horário de 10h às 22h.

O Shopping Benfica também abrirá em horário normal. Apenas as agências da Caixa Econômica e do Santander, a Lotérica, a Casa do Cidadão, a Clínica Liv, a Prevtop e o laboratório estarão fechados.

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

O Sindipostos Ceará informou que os postos de combustíveis do Estado funcionam normalmente no feriado, com abertura mínima entre 6h e 22h.

FARMÁCIAS

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE), a data é ponto facultativo para o setor, então cada estabelecimento decide se abre ou não no dia.

BANCOS

O Sindicato dos Bancários do Ceará informou que as instituições financeiras não operam na sexta-feira.

LOTÉRICAS

Segundo o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Estado do Ceará (Sindiloce), a Caixa Econômica Federal estipula que os estabelecimentos devem seguir o expediente bancário, mas devido à autonomia de cada empresário, a data é facultativa.

O presidente da organização, Custódio Albano, acredita que 90% das agências de Fortaleza devem fechar no feriado, mas a maioria das unidades do Interior deve abrir.

CORREIOS

Todas as unidades de atendimento dos Correios no Estado fecham neste feriado de Data Magna do Ceará, informou a empresa.

CAGECE

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que opera em regime de plantão na data, para manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do Estado. As lojas de atendimento fecham na sexta-feira e no sábado (26), retornando ao funcionamento normal na segunda-feira (28).

A empresa orienta aos clientes que necessitarem de atendimento durante o plantão que entrem em contato por meio dos canais disponíveis, como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende no portal da companhia.

ENEL

A Enel Distribuição Ceará informou que mantém equipes trabalhando normalmente durante esse feriado. Operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros atuam para garantir o fornecimento de energia em todo o Ceará.

As lojas de atendimento fecham na data. No sábado (26), as unidades dos bairros Aldeota, Centro, Carlito Pamplona, Messejana, Parangaba, em Fortaleza, e dos municípios de Caucaia, Sobral, Itapipoca, Maranguape, Maracanaú, Paraipaba e Quixeramobim abrem normalmente

No período, a área de atendimento ao cliente funciona através da Central de Relacionamento (0800.285.0196), 24h por dia, oferecendo todos os serviços da companhia. Além disso, o cliente pode entrar em contato com a distribuidora por meio das redes sociais Facebook e Twitter, pelo app Enel Ceará e também enviado um “Olá” para o WhatsApp (21) 99601-9608.