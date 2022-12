Casal vítima de acidente em Lavras da Mangabeira não visitava o Ceará há 15 anos

O casal vítima de acidente registrado na BR-230, em Lavras da Mangabeira, nesse domingo (25), partiu do estado do Rio de Janeiro em direção ao município de Pindoretama, Ceará, para visitar a família da mulher e passar parte das festas de fim de ano na Cidade. Os dois viajavam com os filhos, uma criança e uma adolescente, que sobreviveram ao acidente e foram encaminhados a unidades de saúde na Região do Cariri.

O Comando da 10ª Região Militar informou que o homem era sargento do Exército.

Eles saíram de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, e deveriam chegar à localidade cearense no dia do acidente, segundo detalhou uma familiar à reportagem do Diário do Nordeste. Poucos parentes sabiam da vinda deles e, até o momento desta publicação, a mãe da mulher não sabia do falecimento.

A fonte também informou que o grupo visitou o Estado a última vez há aproximadamente 15 anos. Na época, somente a adolescente era nascida, então era a primeira vez que o filho mais novo visitaria a família. A vítima residia no Rio de Janeiro há cerca de 20 anos.

Além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Sobreviventes foram socorridos a hospitais

A familiar relatou que, conforme informações preliminares, os filhos do casal foram levados a unidades de saúde localizadas em municípios diferentes, no Cariri. Enquanto a adolescente, que teria sofrido uma "fratura exposta no braço", estaria em Juazeiro do Norte, a criança estaria consciente, orientada e fora de perigo no Hospital Santo Antônio de Barbalha, informou a assessoria de imprensa da unidade à reportagem do Sistema Verdes Mares.

Segundo a 10ª RM, "um dos menores já recebeu alta e está sendo acompanhado por familiares, enquanto o outro segue internado, mas sem risco de morte"..

Parentes próximos da vítima mulher, incluindo um irmão, que residem em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), estão em descolamento para as localidades visando dar assistência aos dois, que tiveram os documentos de identificação queimados no incêndio do veículo. Familiares do pai estão a caminho do Ceará.

"A gente está totalmente desesperada, abalada, porque são duas crianças que perderam o pai e a mãe. E eles moram longe, não moram aqui, e a gente não tinha muito contato com eles. A gente ainda está tentando entender como é que foi, como é que vai ficar. Tem a mãe da vítima, que tem 85 anos, e que ainda não sabe da gravidade do acidente", detalhou a familiar.

A SSPDS informou que os corpos das vítimas ainda não foram identificados oficialmente. Mas, segundo a familiar da mulher, a adolescente teria ligado para uma tia-avó, que reside no estado de São Paulo, e contado sobre o episódio. A idosa também estaria a caminho do Ceará.

"A identidade das vítimas está sendo preservada até que todos os familiares sejam informados do ocorrido e possam se deslocar para o Estado do Ceará. O Exército Brasileiro está prestando todo o apoio necessário para a família nesse momento de dor e se solidariza com os familiares das vítimas deste terrível acidente", diz nota do Comando da 10ª RM

