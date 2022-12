Dois adultos morrem após carro colidir em árvore, no interior do Ceará; duas crianças são resgatadas

Um homem e uma mulher adultos, ainda sem identidade divulgada, foram encontrados mortos após o veículo em que estavam sair da rodovia, em Lavras da Mangabeira, no interior do Ceará, neste domingo (25). Duas crianças foram retiradas com vida do local e levadas à unidade hospitalar.

O veículo estava na BR-230, na altura do quilômetro 25, quando desceu uma ribanceira e colidiu em uma árvore. Na sequência, um incêndio começou a destruir o carro. Os dois adultos morreram na ocasião.

Em imagens feitas por pessoas no local, que mostram cenas fortes e por isso não serão divulgadas pelo Diário do Nordeste, é possível ver um homem caído perto do carro incendiado.

As informações iniciais são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que enviou equipes para atender a ocorrência. As crianças socorridas foram levadas para um hospital na região. Uma delas com fratura no braço.

O fim de semana do Natal, com maior fluxo de pessoas entre os municípios, registra acidentes graves nas rodovias. No sábado (24), uma jovem de 19 anos morreu após chocar a moto em que estava num carro parado no Crato.

Sobre o caso em Lavras da Mangabeira, a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) foi procurada para detalhar a situação do acidente, mas ainda não enviou resposta. A reportagem também aguarda resposta da Prefeitura de Barbalha para onde as crianças teriam sido levadas. Essa publicação deve ser atualizada com os novos detalhes.