Jovem de 19 anos morre em acidente de moto à caminho do Natal na casa da avó no Crato

Gisele Salviano, de 19 anos, morreu após colidir de moto com um veículo na CE 386, no Crato, que fica na região do Cariri, por volta de 18h30 deste sábado (24). O motorista do automóvel envolvido no acidente saiu sem prestar socorro.

Uma amiga da vítima, que estava na garupa da moto, sofreu ferimentos, mas ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde. Conforme a família de Gisele, o carro estava parado na rodovia sem sinalização.

Legenda: Equipes do Samu prestaram apoio no acidente Foto: Reprodução

"Minha filha poderia estar aqui hoje e está só a dor. Os familiares e amigos, principalmente eu que sou mãe, sofrendo muito", contou a mãe da vítima, Hildelânea Salviano.

Gisele e a amiga estavam à caminho da casa da avó no sítio João Grande, no distrito de Dom Quintino, onde iriam comemorar o Natal. Hildelânea disse que, em 10 minutos, as duas poderiam ter chegado.

Legenda: Casa da avó onde estava programado o Natal Foto: Lorena Alves

"A família hoje está toda em luto, um momento muito difícil, e a gente quer justiça. Por conta de um irresponsável parado na rodovia, sem iluminação, minha filha colidiu na traseira e morreu na hora", detalhou sobre o acidente.

A reportagem apurou que o carro ainda não foi localizado e um Boletim de Ocorrência foi aberto como um caso de homicídio culposo no trânsito.

"Ele se evadiu do lugar sem prestar socorro e nós somos humanos, não podemos deixar essa pessoa matar outros na pista", destacou Hildelânea.

A Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realizaram o procedimento na ocasião. O caso é investigado na Delegacia Regional do Crato.