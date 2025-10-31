Diário do Nordeste
A foto mostra a farda de um policial civil, que está de costas, no Ceará. A imagem também mostra viaturas da Polícia Militar ao fundo

Segurança

Furto de carneiro motivou punição dentro da facção GDE e série de homicídios na Grande Fortaleza

Oito acusados de cometer um duplo homicídio, em Pindoretama, relacionado à subtração do animal, não vão a julgamento, por decisão da Justiça Estadual

Messias Borges 09 de Outubro de 2025
Homem com uma furadeira em cima de uma rapadura gigante

Ceará

Cidade no Ceará faz 'maior rapadura do mundo' e doce é repartido com ajuda de britadeira e picareta

A iguaria de 18,6 toneladas foi reconhecida pela RankBrasil

Luana Severo 31 de Julho de 2025
Recorte da publicação do evento com suas atrações

É Hit

Justiça suspende liminar e festa com Taty Girl e Wesley Safadão em Pindoretama é autorizada

O "Pindorecana" é realizado na Cidade até domingo (27)

Redação 25 de Julho de 2025
Júnior Mano, homem jovem de terno cinza e gravata marrom, está sentado em uma bancada parlamentar, com expressão séria e olhar voltado para o lado. Ele está em um ambiente institucional, na Câmara dos Deputados, com microfones e outros parlamentares ao fundo. A cena transmite um momento de sessão ou reunião formal.

PontoPoder

Em 5 anos, Júnior Mano indicou R$ 117 milhões a 66 cidades do Ceará em emendas; Nova Russas lidera

O envio de recursos federais a municípios está no centro das investigações da Polícia Federal

Ingrid Campos 17 de Julho de 2025
Deputado federal Júnior Mano

PontoPoder

Caso Júnior Mano: investigação da PF mapeia esquema que envolvia pelo menos 12 prefeituras no Ceará

As informações foram citadas na decisão do ministro Gilmar Mendes que autorizou a operação Underhand nesta terça (8)

Luana Barros 10 de Julho de 2025
Concurseiro durante prova. Ceará tem vagas abertas para nível médio e superior

Papo Carreira

Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (23)

Há vagas para candidatos de nível médio e superior

Redação 23 de Junho de 2025
Homem agredido em Pindoretama

Segurança

Vídeo mostra homem sendo agredido por policial em abordagem, na Grande Fortaleza; entenda

Segundo a PMCE, o homem é suspeito de vandalismo e agressão contra um comerciante

Redação 19 de Maio de 2025
policiais em frente à viatura da PC-CE em operação para prender a rainha do tráfico

Segurança

'Rainha do tráfico': mulher de 21 anos é presa por liderar organização criminosa no Interior do Ceará

A suspeita, que estava foragida da Justiça, foi capturada na zona rural de Pindoretama

Redação 03 de Abril de 2025
ruas alagadas no Centro de Pindoretama

Ceará

Pindoretama tem ruas alagadas após maior chuva em quase 10 anos

Precipitações atingiram vias do Centro da cidade e dificultaram deslocamentos

Nicolas Paulino 19 de Fevereiro de 2025
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

PontoPoder

TCE identifica prefeituras no Ceará que pagam salários superiores ao teto remuneratório; veja lista

Segundo a Constituição, a remuneração máxima de servidores municipais é o valor do salário do prefeito da cidade

Luana Barros 24 de Janeiro de 2025
