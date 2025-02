Pindoretama tem ruas alagadas após maior chuva em quase 10 anos

A aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre a faixa litorânea do Ceará promoveu chuvas intensas em diversas cidades na manhã desta quarta-feira (19). Em Pindoretama, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi suficiente para causar a terceira maior chuva da história.

Segundo os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre as 7h de terça-feira (18) e 7h de quarta-feira (19), choveram 145 milímetros.

O Diário do Nordeste analisou os microdados da série histórica do posto de coleta da cidade, contabilizados pela Funceme. Nessa localidade, há informações disponíveis desde 1988.

Conforme o levantamento, a última vez em que choveu tanto - e exatamente no mesmo quantitativo - foi em 31 de março de 2016, há quase nove anos. O recorde continua sendo do dia 15 de abril de 1996, quando caíram 151 milímetros.

Veja a lista de maiores chuvas em Pindoretama:

15/04/1996 - 151mm

31/03/2016 - 145 mm

19/02/2025 - 145 mm

18/04/2020 - 142mm

29/01/2004 - 133mm

10/04/1995 - 132mm

Imagens recebidas pelo Diário do Nordeste mostram a Rua Marechal Castelo Branco, no Centro de Pindoretama, completamente alagada. Carros e motos tiveram dificuldade em atravessar, e motoristas desviaram rotas. Um homem que caminhava pelo local tinha água batendo nos joelhos.

Previsão para os próximos dias

Na tarde desta quarta (19), deve chover em todas as macrorregiões, com mais força no Litoral Norte, Ibiapaba, Litoral do Pecém e norte do Sertão Central e Inhamuns. À noite, pode chover forte também no Cariri.

Para quinta (20) e sexta-feira (21), o sol deve aparecer entre muitas nuvens, ainda com previsão de chuva para todas as macrorregiões, mas que devem ocorrer de forma mais isolada.