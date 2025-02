Chuva de 172mm em Aquiraz é a maior em 14 anos e 3ª da história da cidade; veja dados

O município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi atingido por chuva intensa na madrugada e início da manhã desta quarta-feira (19). Segundo medição da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre as 7h de terça e 7h de quarta, choveram 172,4 mm - o terceiro maior da série histórica da cidade.

O Diário do Nordeste analisou os microdados de três postos de coleta disponibilizados pela Funceme. No caso do mais antigo, há informações disponíveis desde 1979. Os dados mostram que, anteriormente neste ano, em janeiro, já havia chovido 146 mm na cidade.

Veja, abaixo, as cinco maiores chuvas do município até o momento:

07/03/2004 - 228 mm

05/01/2011 - 174 mm

19/02/2025 - 172,4 mm

24/04/2020 - 170 mm

31/03/2016 - 163,2 mm

02/04/2016 - 150 mm

15/01/2025 - 146 mm

O maior registro em Aquiraz foi em março de 2004, um dos anos mais chuvosos da história do Ceará. À época, as precipitações que encheram o Orós e o Castanhão e inundaram o vale do Jaguaribe foram causados por frentes frias fortes que causaram um imenso vórtice ciclônico (VCAN) sobre o Nordeste, segundo glossário da Funceme de 2018.

A segunda maior ocorreu em 2011, há 14 anos. Já nesta quarta, explica a Fundação, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) encontra-se localizada sobre a faixa litorânea e favorece as precipitações.

Veja também Ceará Veja ruas e avenidas bloqueadas em Fortaleza devido às fortes chuvas desta quarta-feira (19) Ceará Estátua de Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza, passará por obras de revitalização

A chuva causou diversos transtornos. Ruas foram alagadas, interromperam o fluxo de veículos e deixaram até carros boiando. O Terminal Rodoviário também foi alagado. O muro de uma escola caiu, e casas próximas tiveram a estrutura comprometida.

A Prefeitura Municipal visitou localidades afetadas por alagamentos e informou que já acionou a Secretaria de Obras e de Serviços Públicos para identificar obstruções em pontos de drenagem da cidade.

“Detectamos lugares onde a drenagem pode ser melhorada. Vamos tentar melhorar para as próximas chuvas”, disse o prefeito Bruno Gonçalves ao Diário do Nordeste.

"A gente tem visto muitas pessoas que perderam tudo dentro de casa, principalmente na área da Prainha. A Defesa Civil já foi lá, e a assistência social está dando todo o apoio", complementou.

Previsão do tempo

No período da tarde, deve chover em todas as macrorregiões, com mais força no Litoral Norte, Ibiapaba, Litoral do Pecém e norte do Sertão Central e Inhamuns. No período da noite, pode chover forte também no Cariri.

Para quinta (20) e sexta-feira (21), o sol deve aparecer entre muitas nuvens, ainda com previsão de chuva para todas as macrorregiões, mas que devem ocorrer de forma mais isolada.

“Nos períodos da madrugada e manhã a chuva deve ser mais forte na faixa litorânea, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. No período da tarde, chove no Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana. No período da noite, deve chover de forma isolada no Cariri”, finaliza a Funceme.