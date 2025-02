Cratera se abre em quintal e muro de escola cai durante chuva histórica em Aquiraz

O muro da Escola Municipal Ernesto Gurgel Valente, em Aquiraz, caiu próximo ao refeitório da unidade durante as fortes chuvas registradas na manhã desta quarta-feira (19). Não havia pessoas na unidade. Além do desabamento da estrutura, uma cratera se abriu no quintal de uma casa em uma rua próxima.

As aulas na escola foram suspensas pela manhã, enquanto as do turno da tarde serão remotas. Segundo o prefeito do município, Bruno Gonçalves, outras quatro escolas tiveram problemas de infiltração. "A gente já está com uma equipe de manutenção para poder fazer o reparo e conseguir resolver o problema para ter aula amanhã normalmente", afirmou.

Legenda: Muro de escola cede após fortes chuvas em Aquiraz Foto: Thiago Gadelha

Uma das famílias atingidas é do operador de telemarketing Carlos Castro, de 28 anos. Devido à força da água, uma cratera surgiu no seu quintal, quebrando uma máquina de lavar e uma mesa que ficava no local. O morador explicou que saiu de casa ao escutar o barulho da vizinha.

Legenda: Carlos perdeu a máquina de lavar com as chuvas Foto: Thiago Gadelha

"Quando olhei e abri a porta, vi que estava passando uma correnteza de água grande. Ela passava e ficava acumulando no fundo do quintal. Como o quintal era todo fechado, a água não tinha para onde correr. Fez uma poça de água, fez uma cratera de água. A lavadoura cedeu ao buraco. Tinha uma mesa que foi junto". Carlos Castro Operador de telemarketing

Segundo Carlos, ele nunca havia presenciado algo parecido. "Eu particularmente fiquei com bastante medo, porque a casa está comprometida. Não tem mais condição de ficar nela. Aqui já não tem como mais. Não vou manter minha família num lugar desse".

Já a professora de reforço Benilda Oliveira, de 56 anos, precisou de ajuda de familiares para conseguir sair de casa após as chuvas. Às 6h30 da manhã, a chuva entrou em sua casa e alagou tudo. "A geladeira caiu, está mesmo sem condições até de estar dentro de casa. Tenho uma deficiência, quando a água começou a invadir, veio logo meu cunhado me segurando", disse.

A água chegou a ficar na altura de seu joelho. "Era lama mesmo, e eu com medo de cair. A minha sorte é essa: ter os familiares perto". Após o incidente, Benilda afirma que não dá para seguir morando na residência.

Prefeitura diz acompanhar ocorrências

Bruno Gonçalves informou que a Defesa Civil já apura as ocorrências. "Aparentemente, não tem nenhum problema de dano estrutural nas residências, mas tem problema de perda de bens materiais, e a assistência social está dando o apoio".

Legenda: Prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves foi prestar assistência às famílias afetadas pelas chuvas Foto: Thiago Gadelha

Sobre a chuva de 172,4 mm, a 3ª maior chuva da história do município, o gestor lamentou os impactos apresentados em rodovias, unidades escolares e residências. "A gente tem visto muitas pessoas que perderam tudo, principalmente na área da Prainha. Tem gente que perdeu tudo dentro de casa", disse.

*Estagiária sob supervisão do editor Felipe Mesquita