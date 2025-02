Após chover em 151 cidades, Ceará tem 2 novos avisos de chuvas intensas até quinta (20); veja locais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de chuvas intensas para o Ceará nesta quarta-feira (19) que ficam em vigor até as 11 horas de quinta-feira (20). Os avisos sinalizam potenciais riscos de ventos intensos de até 100 km/h, corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O primeiro alerta, classificado como “perigo potencial”, foi emitido às 9h46. Ele aponta possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia para 55 municípios das regiões sul e centro-sul, além dos sertões cearenses. Nesses locais, os ventos intensos podem variar de 40 km/h a 60 km/h.

Já o segundo alerta emitido pelo Inmet, com grau de severidade classificado como “perigo”, foi emitido poucos minutos depois, às 9h54. Ele aponta para a possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/hora ou entre 50 e 100 mm/dia. Ao todo, são 146 cidades que estão nas regiões norte e noroeste, além do centro-sul e dos sertões cearenses. Dessa lista, 17 municípios estão sob os dois alertas.

Confira, na tabela abaixo, os municípios sob alerta.

Chuvas registradas no Ceará

Nesta quarta-feira (19), o Ceará amanheceu sob fortes chuvas em diversos municípios. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) atualizados às 10h30, o maior acumulado foi em Aquiraz, onde a precipitação atingiu 172,4 mm.

Na Capital, Fortaleza, choveu quase 100 mm, com registros de diversas ruas alagadas. Relatos enviados ao Diário do Nordeste apontaram que dois imóveis com risco de desabamento e que um canal no bairro Quintino Cunha transbordou nas proximidades da rua IV.

Entre os 151 municípios onde houve algum registro de chuva, Lavras da Mangabeira, no Cariri, aparece no outro extremo da lista, com a menor precipitação: apenas 0,2 mm. Confira, abaixo, as cidades com mais chuvas nesta manhã.

As 10 cidades com maiores chuvas

Aquiraz: 172,4 mm Pindoretama: 145 mm Cascavel: 105 mm Fortaleza: 98,4 mm Fortaleza: 90 mm Maranguape: 73 mm Paracuru: 73 mm São Gonçalo do Amarante: 71 mm Iracema: 69 mm Iracema: 63 mm

