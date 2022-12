Último post de jovem que morreu em acidente, no Cariri, tinha mensagem de gratidão

A jovem Gisele Salviano, de 19 anos, compartilhou uma mensagem de gratidão no sábado (24), horas antes de morrer ao se envolver em um acidente de trânsito na CE-386, em Crato, Região do Cariri. Ela conduzia uma motocicleta, a caminho da casa da avó, onde passaria o Natal com a família, quando colidiu em um veículo. O motorista do automóvel saiu sem prestar socorro.

A postagem de agradecimento aconteceu após a moça encerrar o expediente na clínica de estética em que trabalhava, na tarde da véspera natalina.

"Gratidão por mais um dia e mais uma semana, fizemos o nosso melhor. Feliz natal", escreveu, ao publicar uma foto nas redes sociais.

Vítima carregava passageira na garupa

No momento do acidente, Gisele Salviano ainda transportava uma colega de trabalho na garupa da moto. Enquanto a jovem morreu no local, a amiga sofreu ferimentos. Até esta segunda-feira (26), não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde dela. Conforme a família da vítima, o carro estava parado na rodovia sem sinalização.

"Minha filha poderia estar aqui hoje e está só a dor. Os familiares e amigos, principalmente eu que sou mãe, sofrendo muito", desabafou a mãe da vítima, Hildelânea Salviano.

Gisele e a amiga estavam a caminho da casa da avó dela, no sítio João Grande, distrito de Dom Quintino, onde iriam comemorar o Natal. Segundo a mãe da jovem, em 10 minutos as duas poderiam ter chegado ao destino.

"A família está toda em luto, um momento muito difícil, e a gente quer justiça. Por conta de um irresponsável parado na rodovia, sem iluminação, minha filha colidiu na traseira e morreu na hora", detalhou Hildelânea sobre o acidente.

Nesse domingo (25), a reportagem apurou que o carro envolvido no caso ainda não havia sido localizado e um Boletim de Ocorrência foi aberto como homicídio culposo no trânsito.

"Ele se evadiu do lugar sem prestar socorro e nós somos humanos, não podemos deixar essa pessoa matar outros na pista", destacou Hildelânea.

A Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realizaram o procedimento na ocasião. O caso é investigado na Delegacia Regional do Crato.

