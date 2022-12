Após transplante e descoberta de irmã, Marina Alves comemora 1º Natal em casa ao lado da família

A noite que por si só já carrega uma magia única, neste ano, teve um sabor ainda mais especial para a repórter Marina Alves, da TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo no Ceará. Após diagnosticada com um tipo grave de linfoma -- que destrói as células de defesa do organismo -- este foi o primeiro Natal que ela passou em casa, ao lado da família, que foi registrado em matéria do Fantástico, da TV Globo, neste domingo (25).

Marina teve o diagnóstico confirmado há 1 ano e 4 meses. Os médicos recomendaram, como tratamento, transplante de medula óssea. Iniciava, ali, a saga da repórter em busca de um doador compatível.

O que Marina não imaginava era encontrar, na doadora, uma irmã, que até então era desconhecida por todas. Técnica de enfermagem no hospital onde Marina fazia o tratamento, em Fortaleza, Lumara Bezerra havia se cadastrado como doadora de medula quando as duas se viram pela primeira vez.

O resultado do exame de compatibilidade trouxe o primeiro presente para a repórter: uma irmã que não conhecia. "Eu encontrei a doadora, que é a minha irmã. A doença entrou em remissão, então não tem mais câncer no meu corpo", disse Marina.

O segundo presente veio no dia 5 de abril. Além do DNA, Marina e Lumara passaram a compartilhar a mesma medula óssea. Uma ligação de vida e gratidão que fortalece o vínculo entre as irmãs a cada dia. Além de tornar possível o transplante de medula da Marina, a coincidência da descoberta também realizou um desejo de Lumara, que até então só tinha o nome da mãe na certidão de nascimento.

Neste fim de ano, Lumara, Marina e o pai delas, Seu Arnaldo, foram ao cartório registrar o nome de Lumara no documento de nascimento .Um Natal com sabor especial para Marina, que renasceu e, para Lumara, que junto à irmã, também saboreia uma nova vida.

Neste Natal, elas passaram juntas pela primeira vez, ao lado da família. Marido, filho, sogra, cunhado, sobrinhas e, agora as duas irmãs. O retrato que antes contava com um número reduzida de pessoas, neste ano ganhou mais personagens. Personagens de sangue e união. Um Natal para celebrar e nunca esquecer.