Marina Alves descobre irmã durante tratamento do câncer e fará transplante de medula óssea

A repórter da TV Verdes Mares Marina Alves, que seguia em tratamento contra um câncer desde o mês de agosto de 2021, fará o transplante de medula óssea após encontrar um doador compatível, uma irmã que ela não sabia que tinha. A novidade foi compartilhada por ela nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (28).

"No momento mais difícil da minha vida, enquanto procurava respostas para tudo que acontecia, Deus me presenteou da forma mais surpreendente possível", escreveu Marina no Instagram.

História familiar

A doadora é a irmã de Marina que, até então, acreditava ser filha única. Lumara Sousa não tinha contato com a jornalista até o momento, mas foi descoberta em meio à busca difícil para encontrar um doador compatível para o procedimento.

Sobre a descoberta, no entanto, a jornalista preferiu não falar os detalhes. Segundo ela, a história envolveria outras pessoas que não devem ser expostas.

"Lumara, você trouxe luz para um momento sombrio e ajudou a resgatar a minha fé. Às vezes fecho os olhos e imagino o momento em que vamos, juntas, abraçar o nosso pai (que não vê a hora de te conhecer) e celebrar a sua chegada com toda a família", finalizou no relato.

Ainda na mesma rede social, Marina contou que deve passar cerca de 30 a 40 dias na ala do hospital destinada aos transplantes. Apesar disso, ela não deu mais detalhes sobre o quando o procedimento será realizado.

