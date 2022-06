Carro invade via férrea e colide com VLT da Linha Oeste em Fortaleza; veja vídeo

Um carro e um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) da Linha Oeste colidiram nesta sexta-feira (17) na passagem de nível da rua Coronel Carvalho com Tenente Lisboa, em Fortaleza. A ocorrência terminou sem feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Segundo o Metrofor, o acidente ocorreu pois o veículo menor invadiu a via férrea em momento não permitido.

"O abalroamento aconteceu devido à invasão da via férrea pelo carro, desrespeitando as sinalizações no local e a visível aproximação do VLT da Linha Oeste", explicou a companhia.

Veja vídeo:

Após a colisão, a via teve de ser paralisada momentaneamente para que os procedimentos de liberação fossem feitos no local.

O Metrofor alertou que "não observar a sinalização da via férrea antes de atravessar e parar os veículos é considerada infração gravíssima"