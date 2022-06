Árvore de grande porte cai sobre caminhão, ônibus e atinge loja na Av. Duque de Caxias, na Capital

Uma árvore de grande porte caiu sobre um caminhão e um ônibus na Avenida Duque de Caxias, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (17). Ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu no sentido Centro - Bezerra de Menezes, no trecho entre a Rua 24 de maio e a Avenida Tristão Gonçalves, que se encontra bloqueado no momento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e isolou a área por segurança. Equipes da prefeitura de Fortaleza trabalham no local para a remoção da árvore. Além do caminhão e do ônibus, a árvore também atingiu o teto de uma loja.

"O motorista do caminhão nos relatou que estava parado no semáforo, e a árvore foi tombando aos poucos em cima do veículo e foi amassando a cabine, então deu tempo ele sair, e os passageiros do ônibus também", disse o Tentente Djaci, da 1ª Companhia de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros.

Legenda: Árvore esmaga cabine de caminhão que estava parado no semáforo Foto: Arquivo Pessoal

Ainda conforme o oficial, o prédio atingido não tem danos aparentes, visto que a árvore ficou escorada pelos veículos.

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) disse ter atendido a ocorrência e estar no local efetuando o controle de tráfego. Segundo o órgão, a pista da direita está bloqueada no momento e a da esquerda está circulando em apenas uma faixa.