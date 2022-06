Pais de oito crianças já denunciaram professor de inglês por estupros cometidos em Beberibe

Pais de oito crianças do sexo feminino denunciaram à Polícia Civil do Ceará (PC-CE) que as filhas foram vítimas de estupros cometidos por um professor de inglês, em Beberibe, no Litotal Leste do Ceará. O suspeito foi preso preventivamente, na última quarta-feira (15).

De acordo com a delegada titular de Beberibe, Anna Paula Scotti, as últimas três vítimas surgiram nesta sexta (17), após a divulgação da prisão do docente, de 29 anos (identidade não revelada). Antes, pais de cinco crianças já haviam denunciado o professor.

Anna Paula Scotti Delegada da Polícia Civil do Ceará Quando essas mães me procuraram, relataram que as filhas tinham sido abusadas entre 2018 e 2019 e que, na época, não tinham feito a denúncia, para não expor as crianças. Então ele continuou fazendo. A Polícia só teve conhecimento há 15 dias, quando eu representei pela (prisão) preventiva."

As oito vítimas têm hoje entre 5 e 11 anos, e os crimes teriam ocorrido de 2018 para cá, em dois ambientes: em uma escola particular e em aulas de reforço escolar.

Segundo a delegada, há denúncias de que o professor colocava a mão na boca e nas partes íntimas das meninas e que até tinha beijado na boca de uma delas. "As crianças eram muito novinhas, e isso dificultava a denúncia. Elas não chegavam nem a entender o que estava acontecendo", afirma Anna Scotti.

O suspeito irá responder por estupro de vulnerável, ao fim da investigação. "Estamos aguardando novas vítimas. A partir da divulgação do caso, estão aparecendo outras (crianças). Há algumas testemunhas que também precisam ser ouvidas. E, no mandado de busca e apreensão na casa dele, foram apreendidos aparelhos celulares e um computador, que vão ser encaminhados para a perícia. Temos dez dias para concluir (o Inquérito)", apontou a delegada.

'Não falava nada, só chorava', diz mãe de vítima

"Ele fica passando as mãos nas minhas pernas". O trecho do relato feito por uma mãe conta parte do que a filha dela, de seis anos, vinha passando dentro do colégio, durante as aulas de inglês.

Em entrevista à TV Verdes Mares, as mães das vítimas recordaram os momentos nos quais souberam o que as filhas vinham passando. Uma delas conta que a filha não queria ir mais para as aulas de inglês.

De início, a mulher estranhou, "porque inglês era a matéria preferida da filha". Quando perguntou o motivo de não querer frequentar a aula, suspeitando que houvesse algo de errado, a criança revelou o que vinha acontecendo.

"Perguntei se ela não queria mais ir porque o professor era chato. Foi aí que ela disse. Mãe, é porque ele fica passando as mãos nas minhas pernas. Toda vez que vou mostrar a tarefa, com uma mão ele segura o caderno e com a outra pega na minha perna", disse.

A mãe de outra vítima conta que a filha chegou em casa chorando muito, o que a preocupou: "Ela não falava nada, só chorava. Depois de muita insistência foi que ela falou. Contou que o professor tinha beijado ela na boca".

A situação revoltou as famílias, que decidiram prestar Boletins de Ocorrência (BOs). A investigação teve início há quase 20 dias. A Polícia apontou que o homem cometia os crimes dentro da sala de aula e, em alguns casos, na frente de outros alunos.

A Delegacia Municipal de Beberibe está preparada para receber novas denúncias. A população pode contribuir com as investigações repassando informações por meio do telefone (85) 3338-2590.