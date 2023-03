Aratuba e Pacatuba seguem com aviso de chuvas intensas e possíveis deslizamentos nesta sexta (17)

Avisos meteorológicos apontam a continuidade do risco de chuvas intensas nesta sexta-feira (17), na Região Metropolitana de Fortaleza, como os municípios de Aratuba, Pacatuba e Caucaia. Estas foram algumas das cidades que registraram mortos, feridos e prejuízos materiais durante as precipitações, desde a tarde dessa quinta (16).

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) publicou um aviso meteorológico com risco médio de chuvas intensas para todo o Estado.

Todo o Ceará, inclusive, está na área com “perigo potencial” e “perigo” destas chuvas intensas, conforme o aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São 159 cidades, Aratuba está na lista, com previsão de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.

Também são esperados ventos intensos, de 60 a 100 km/h.

O Inmet alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Foto: Thiago Gadelha

Os demais municípios estão com risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Mas o que explica essas precipitações tão intensas no Estado?

ENTENDA OS FATORES

O principal fator é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que acontece devido ao aquecimento do oceano. A atuação é mais forte neste período, entre os meses de fevereiro e maio, quando acontece a quadra chuvosa no Estado.

“O Oceano Atlântico continua aquecido e deve ser assim até, pelo menos, o dia 19 com mais intensidade, principalmente, no Ceará e causando chuvas de até 100 mm”, frisa Flaviano Fernandes, meteorologista do Inmet.

Outro fenômeno apontado pelo especialista é a Oscilação de Madden e Julian, que atua pelo globo terrestre. Nesse caso, o efeito dura entre 30 e 40 dias e causa um aumento da nebulosidade no Nordeste.

“É um fenômeno que ocorre em todo o globo e está mais ativo no Ceará, atuante no Nordeste, nesses 15 dias. Depois deve diminuir”, estima sobre a segunda metade de março.

GRANDE FORTALEZA

A meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Meiry Sakamoto, pontua que a análise das imagens de radar mostram que a taxa de precipitação foi muito intensa.

Meiry Sakamoto “Na faixa litorânea essas chuvas têm sido ocasionadas pela proximidade da Zona de Convergência Intertropical e tem favorecido a formação de áreas de instabilidade e de nuvens de chuva, como o que foi observado hoje por volta do meio-dia no município de Aratuba”

“Em pouco tempo, muita chuva, muita precipitação acontece naquele município. A previsão já indicava essas ocorrências para o dia de hoje, inclusive a Funceme havia emitido aviso meteorológico de chuva intensa que incluía aquela região. A previsão indica que a chuva se mantenha favorável em todo o Estado, inclusive Maciço de Baturité, e um novo aviso meteorológico daquela área deve ser emitido”, acrescentou a meteorologista.

Foto: Thiago Gadelha

TRAGÉDIA EM ARATUBA

Um deslizamento de terra atingiu duas residências em Aratuba, no Maciço de Baturité, e deixou três pessoas mortas na tarde dessa quinta-feira (16), após fortes chuvas.

Antônia Samara Santos da Silva, de 21 anos, João Gabriel Santos Martins, de 2 anos e 4 meses, e Antônio Guilherme Martins Soares, de 8 anos, foram os mortos identificados na tragédia.

Nas redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou o caso e disse ainda que "as forças de segurança do Governo do Estado, além de Defesa Civil e Samu, imediatamente se deslocaram para o município para o resgate de possíveis feridos", escreveu. O chefe do executivo prestou seus sentimentos e pesar aos familiares, amigos e toda a população de Aratuba.

Após o deslizamento, a Prefeitura do município interditou 15 casas e informou que hospedou, pelo menos, 17 moradores em hotéis da região. A gestão decretou ainda três dias de luto oficial.

Segundo o chefe de gabinete do município, oito famílias ocupavam as residências interditadas. De acordo com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, a região já era considerada de risco.

TETO DE ESCOLA DESABA

Em Caucaia, também na RMF, desabou o teto da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) José Alexandre. O Diário do Nordeste apurou que as vítimas do desabamento sofreram escoriações, mas estão "muito assustadas". O local foi isolado.

Foto: VC/Repórter

O Corpo de Bombeiros do Ceará esteve no colégio e chegou a interditar duas salas de aula. Segundo o órgão, há registro de ao menos seis feridos, todos estudantes do terceiro ano do ensino médio, com idades entre 16 e 17 anos.

Os feridos foram atendidos no local por duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, alguns foram encaminhados para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, e outros para o Hospital Municipal de Caucaia.

