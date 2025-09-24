Diário do Nordeste
Aos 11 anos, filha de costureira de Fortaleza é 1° lugar nacional nas Olimpíadas da Água

Ceará também foi destaque com o maior número de participantes do país na competição

Escrito por
Clarice Nascimento clarice.nascimento@svm.com.br
Ceará
A foto mostra a estudante Isabelly Lima segurando um troféu e uma medalha, ambos relacionados às Olimpíadas da Água 2025. O troféu indica que ela ganhou o 1º lugar na categoria Redação. Há sacolas ao fundo, ela está em uma quadra de uma escola.
Legenda: Premiação foi realizada na Escola Municipal de Tempo Integral Antônio Girão Barroso, no bairro Jangurussu, onde Isabelly Lima estuda
Foto: Divulgação/Cagece

A estudante Isabelly Lima, de 11 anos, conquistou o primeiro lugar nacional na modalidade Redação na 5ª Edição das Olimpíadas da Água. A premiação aconteceu na última terça-feira (16) na Escola Municipal de Tempo Integral Antônio Girão Barroso, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, onde a criança estuda. 

Ao todo, 70 redações de todo o país foram avaliadas na competição realizada de 13 a 16 de maio. A iniciativa de alcance internacional é promovida pela Associação Latino-Americana de Dessalinização e Reuso de Água (Aladyr), em parceria com a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece).

“Conquistar esse prêmio para mim foi muito importante, foi uma das coisas mais importantes que já me aconteceram. Quando eu soube eu fiquei desacreditada, eu acho que até agora não caiu minha ficha, que eu realmente ganhei. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo”, conta em entrevista ao Diário do Nordeste.

A dinâmica da competição envolve quatro palestras sobre temas como uso e reuso da água, dessalinização, qualidade do recurso hídrico e os caminhos da água até chegar às casas. Ao fim de cada aula, os alunos respondiam um quiz sobre o assunto do dia. Depois, eles escreveram uma redação de tudo que foi aprendido. 

Para Isabelly, compartilhar o processo de aprendizado com os colegas foi o diferencial para ter um bom desempenho. “Participar das aulas foi um momento muito legal porque eu estava com os meus amigos. A gente aprendeu junto e compartilhou ideias, principalmente na hora do quiz. Era uma das horas que eu mais gostava, as aulas tinham um tema bem interessante, eu gostei muito”, afirma. 

A mãe de Isabelly, a costureira Rafaele Lima, diz que a filha já participa de competições científicas e fala, com emoção, que a conquista do primeiro lugar é um incentivo à trajetória que ela vem trilhando. 

“Eu me senti muito orgulhosa ao receber a notícia e saber que a minha filha tinha tirado o primeiro lugar na Olimpíada. Ela também se sentiu muito feliz de saber que todo esforço já está tendo retorno, está valendo a pena, toda a dedicação que ela tem pelos estudos”, afirma. 

Nacionalmente, o Ceará teve o maior número de participantes do país, com 2.326 alunos de 51 escolas. 

Samia Andrade, coordenadora de Interação Social da Cagece, reforça que a parceria é uma ferramenta para levar a temática de forma interessante e interativa. “Você fornece o conhecimento, consegue avaliar e premiar essas crianças, motivando a participação delas”, explica. 

“Nós percebemos o maior interesse pelo tema, que as crianças realmente se preocupam com a questão da água, da sua utilização e como é um bem valioso para o mundo”, ressalta. 

Na casa de Rafaele, economizar água já era um tema constante e agora, com a olimpíada, o assunto ganhou ainda mais força. “A Isabelly está mais consciente sobre que tem que economizar. Só reforçou o que ela já vivia dentro de casa, o que já tinha sido ensinado”, conclui. 

O que é Olimpíadas da Água

No Brasil, a competição nacional reuniu mais de 3 mil crianças de 10 e 11 anos em uma dinâmica de quatro dias, com aulas online — adaptadas a idade — separadas pelos temas: Pegada Hídrica e Reúso de Água, Dessalinização de Água, Qualidade da água e Contaminantes Emergentes, e Como a água chega às nossas casas. 

Cada aula foi finalizada com um quiz de curiosidades com 10 questões simples, no qual os participantes que responderam corretamente no menor tempo foram premiados. Além disso, os alunos de escolas sem acesso a dispositivos eletrônicos enviaram uma pequena redação dos temas aprendidos. Nessa redação, é avaliado o entendimento das crianças sobre os assuntos abordados. O melhor texto também foi premiado

A premiação busca espalhar conhecimentos sobre dessalinização, reúso de água e tratamento de efluentes. Seus objetivos são levar conteúdos de qualidade para as crianças e conscientizar professores sobre a necessidade de investigar os processos de gestão hídrica e mostrar os benefícios que oferecem para garantir o acesso à água potável.

