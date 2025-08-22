Diário do Nordeste
420 mil domicílios no CE dependem de poços ou cacimbas para abastecimento de água, diz IBGE

Além disso, 40 mil usam fontes ou nascentes como principal forma de guardar o recurso

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Foto de mulher puxando água de poço com corda. Ao fundo, céu claro, árvores e roupas no varal
Legenda: Cerca de 1 em cada 10 domicílios no Ceará utiliza poços ou cacimbas para guardar água
Foto: José Leomar

Apesar de ser um direito básico, o acesso à água ainda é desigual no Brasil como um todo. Só no Ceará, 420 mil domicílios ainda dependem de poços ou cacimbas para guardar água, e outros 40 mil utilizam fontes ou nascentes como principal forma de abastecimento.

As informações são da PNAD Contínua: Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (22). O levantamento reúne dados populacionais e a caracterização de domicílios em diversos serviços.

Segundo a pesquisa, 305 mil domicílios eram abastecidos por poços profundos ou artesianos, e mais 115 mil por poços rasos, freáticos ou cacimbas. Juntos, eles equivalem a cerca de 13% do total de domicílios cearenses, estimados em 3,25 milhões.

Ainda sobre o total, 155 mil poços e cacimbas (37%) estavam localizados em áreas urbanas, enquanto a maioria - 265 mil, ou 63% - ficava na zona rural dos municípios.

No caso das 40 mil residências com abastecimento de fontes ou nascentes, 3 mil ficavam em regiões urbanizadas, enquanto outras 37 mil estavam em áreas rurais.

O Estado ainda tinha 102 mil domicílios com "outra forma" principal de abastecimento, categoria que inclui rios, açudes, lagos, caminhão-pipa e até água da chuva. Seguindo o cenário nacional para esse tipo de caso, a maioria (82%) estava em área rural.

Segundo o IBGE, serviços de saneamento básico “são de extrema importância para a melhoria das condições de vida e saúde da população”.

Veja também

teaser image
Ceará

Falta de esgotamento sanitário coloca 3 cidades do CE entre as 40 piores em ranking de saneamento

teaser image
Ceará

Data Center de Caucaia deve usar 30 mil litros de água por dia e ser abastecido por poços profundos

Melhora nas ligações de água

Ainda conforme os dados, o Ceará avança nas ligações de água à rede geral de distribuição, mas de forma lenta. Entre 2023 e 2024, o número de residências com esse abastecimento cresceu de 2.663.000 para 2.703.000 - crescimento de 1,5%.

Confira o comparativo:

  • 2016: 2.193.000
  • 2017: 2.218.000
  • 2018: 2.289.000
  • 2019: 2.260.000
  • 2022: 2.502.000
  • 2023: 2.663.000
  • 2024: 2.703.000

Desde 2016, ou seja, nos últimos 8 anos, as ligações aumentaram em torno de 23%. No mesmo período, a quantidade total de domicílios no Estado teve incremento de 18%, passando de 2,75 milhões para 3,25 milhões.

De modo geral, o Estado ainda está aquém da meta de atingir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6, cuja previsão é, até 2030, alcançar o “acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos”. Atualmente, esse percentual fica em torno de 82,7%.

Foto de água correndo em leito pedregoso, com algumas árvores nas margens
Legenda: Cerca de 40 mil domicílios usavam água de fontes naturais
Foto: Davi Rocha

Cenário nacional de abastecimento

Conforme o IBGE, entre os domicílios localizados em áreas urbanas, observou-se que 93,4% tinham a rede geral como a principal forma de abastecimento de água, variando de 70,8%, na Região Norte, a 96,6%, na Sudeste. 

Com exceção da Região Norte, em todas as demais Grandes Regiões, mais de 90% dos domicílios em situação urbana possuíam a rede geral como a principal forma de abastecimento de água.

Já nas áreas rurais do País, apenas 31,7% dos domicílios eram abastecidos predominantemente por rede geral. Em nenhuma Grande Região, esse percentual alcançou 50%. 

Assim, a maior parte dos domicílios rurais recorriam a outras formas de abastecimento de água: 30,8%, por poço profundo ou artesiano; 12,9%, poço raso, freático ou cacimba; 13,3%, fonte ou nascente; e 11,2% eram abastecidos por outra forma.

