Cagece fecha contrato de R$ 1,2 bilhão com Agência Francesa para universalizar água e esgoto

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) firmou, nesta quinta-feira (14), um contrato com o Grupo Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para financiamento de R$ 1,2 bilhão na universalização dos serviços de água e esgoto até 2033.

O ato de assinatura dos termos de cooperação contou com a presença do presidente da Cagece, Neuri Freitas, do Cônsul-Geral da França em Recife, Serge Gas, e do diretor regional da AFD, Dominique Hautbergue.

Segundo a Cagece, esse tipo de contrato é inédito no Brasil, pois, ao contrário dos empréstimos tradicionais, está vinculado a questões sustentáveis.

“Esse modelo de captação de recursos coloca a Cagece como vitrine nacional para as outras companhias públicas de saneamento que desejam inovar na forma de captar recursos e alinhar investimentos a compromissos sustentáveis de longo prazo”, disse Neuri.

Legenda: O financiamento se baseia em uma folha de rota elaborada entre a Cagece e a AFD Foto: Divulgação / Cagece

Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e à resiliência climática, o financiamento foi estruturado em conjunto com a AFD em três eixos estratégicos:

Melhorar a eficiência dos serviços: redução das perdas de água, ampliação do acesso ao saneamento, otimização de compras públicas;

Reforçar o desempenho ESG: segurança no trabalho, igualdade de gênero, transparência e gestão de riscos ambientais;

Integrar plenamente as questões climáticas: avaliação de riscos físicos e financeiros, definição de estratégias de adaptação e mitigação, promoção de soluções baseadas na natureza.

O financiamento se baseia em um documento estratégico ntre a Cagece e a AFD, que busca minimizar, no longo prazo, riscos ambientais com uma gestão qualificada.

“Esse projeto tem potencial para transformar a vida de milhões de habitantes do Ceará, ampliando o acesso ao saneamento e reduzindo as perdas de água, ao mesmo tempo em que promove a resiliência climática do Estado”, afirmou Serge Gas, Cônsul-Geral da França em Recife.

A estratégia é integrar plenamente todas as questões climáticas nos trabalhos da companhia, desde avaliação de riscos físicos e financeiros, definição de estratégias de adaptação e mitigação, e promoção de soluções baseadas na natureza.

Para Dominique Hautbergue, diretor da AFD no Brasil, "esse projeto reflete nossa capacidade de construir, junto com nossos parceiros, soluções sob medida, eficazes e alinhadas às suas prioridades".