Imagem de São Miguel Arcanjo, vinda da Itália, chega a Fortaleza nesta quinta; saiba como acompanhar

A imagem oficial de São Miguel Arcanjo, vinda do santuário do Monte Gargano, na Itália, chega a Fortaleza na noite desta quarta-feira (14). Antes, a imagem foi entronizada durante uma cerimônia solene no Congresso Nacional, em Brasília, na terça-feira (12).

O Monte Gargano é considerado sagrado por ser o santuário de aparições do arcanjo desde os primeiros séculos do cristianismo. A imagem da entidade iniciou sua jornada pelo Brasil em Santa Bárbara d’Oeste, em São Paulo, no último dia 26 de julho. Ao longo dos próximos meses, passará por diversas cidades nas cinco regiões do Brasil.

A chegada a Fortaleza representa um dos momentos mais aguardados, pois marca a abertura da Quaresma de São Miguel, período tradicional de 40 dias de oração e penitência para os católicos devotos de São Miguel Arcanjo.

Como acompanhar

A acolhida da imagem será no Instituto Hesed, localizado na Avenida Dionísio Leonel Alencar, 1443, no bairro Parque Santa Maria. A programação começa às 19h e pode ser acompanhada presencialmente ou online.

Às 22h, haverá a celebração da Santa Missa, seguida, à meia-noite, de pregação com a Irmã Edwiges Maria e adoração por cura e libertação.

Às 3h30, será realizada a recepção solene da imagem peregrina de São Miguel, seguida, às 6h, de pregação com a Irmã Maria Raquel. A programação encerra com a Santa Missa, às 7h30.

VIGÍLIAS E DOAÇÕES

Em cada etapa da peregrinação, o Instituto Hesed promoverá uma vigília, em colaboração com as paróquias anfitriãs. A expectativa é reunir milhares de fiéis por região. A programação contará com momentos de oração, adoração, música e espiritualidade, das 21h às 6h30.

Além do aspecto espiritual, a iniciativa também contempla uma dimensão caritativa: cada participante será convidado a doar 1kg de alimento não perecível, destinado às instituições sociais da região.

Uma coleta especial também será realizada durante a vigília, com recursos destinados à caridade local, sob orientação do bispo diocesano.

