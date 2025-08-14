Diário do Nordeste
Confira a Programação pelo dia de Nossa Senhora de Assunção, em Fortaleza

Arquidiocese realiza a 23ª edição da Caminhada com Maria

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Caminhada com Maria de 2022. Multidão reunida
Legenda: O evento deste ano traz como tema "Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança"
Foto: Thiago Gadelha

Nesta sexta-feira (15), feriado de Nossa Senhora da Assunção em Fortaleza, será realizada a 23ª edição da Caminhada com Maria. O evento católico é celebrado anualmente em homenagem à padroeira da capital cearense. 

O evento deste ano traz como tema "Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança" e pretende inspirar os participantes a renovar sua confiança em Deus diante dos desafios sociais e espirituais da atualidade. 

A procissão contará com cerca de três mil voluntários das mais diversas expressões eclesiais da Arquidiocese de Fortaleza, distribuídos em trinta equipes que dão suporte ao evento.

Qual a programação da 23ª Caminhada com Maria?

Segundo a Arquidiocese de Fortaleza, a programação terá início ao meio-dia, com a celebração da Santa Missa no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, presidida pelo arcebispo metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão.

Às 14h, após a fala de abertura oficial da Caminhada, os peregrinos saem do Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, com destino inédito à esplanada da Igreja de Santa Edwiges, no Jacarecanga, um trajeto de cerca de 11 km.

Segundo a organização, o novo espaço de encerramento do evento oferece melhor estrutura, visibilidade e segurança para os fiéis. A imagem de Nossa Senhora da Assunção será conduzida em um veículo da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

O encerramento contará com a coroação da imagem de Nossa Senhora e, pela primeira vez, com shows do Ministério Missionário Shalom e Irmã Kelly Patrícia

