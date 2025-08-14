Diário do Nordeste
Veja o que abre e fecha no feriado de Nossa Senhora da Assunção, em Fortaleza

Na Capital, alguns serviços terão horários alterados por conta da data

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 12:18)
Ceará
Procissão com imagem de Nossa Senhora da Assunção, rodeada por uma grande multidão de fiéis e pessoas participando de celebração religiosa na rua.
Legenda: Data celebra a memória da padroeira de Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O dia de Nossa Senhora da Assunção, celebrado por fiéis da igreja católica nesta sexta-feira (15), é considerado feriado em Fortaleza desde 2003, quando foi decretada a Lei Municipal de n.º 8796.

Segundo o Vaticano, a Assunção de Nossa Senhora "recorda-nos que a nossa verdadeira pátria é o Céu e oferece-nos o seu apoio materno, a fim de nos prepararmos para o encontro definitivo com Cristo, no final da nossa peregrinação terrestre".

Devido à data, o funcionamento de alguns serviços e estabelecimentos na capital cearense sofrerão alterações. Pensando nisso, o Diário do Nordeste organizou um guia com o que abre e o que fecha na cidade durante o dia.

Veja o que abre no Dia de Nossa Senhora da Assunção, em Fortaleza

Supermercados 

Todos os supermercados de Fortaleza funcionarão normalmente durante o feriado, segundo informe da Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Bares e restaurantes

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) também confirmou que todos os bares e restaurantes da capital estão autorizados a funcionar normalmente nesta sexta. Caberá ao estabelecimento estabelecer uma mudança própria de horário.

Postos de combustíveis

Os postos de combustível irão operar normalmente durante o feriado de Nossa Senhora da Assunção em Fortaleza, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).

Lojas de rua

O comércio de rua de Fortaleza funcionará normalmente nesta sexta-feira. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, a maioria das lojas, incluindo as do Centro, abrirão as portas, muitas delas com promoções especiais para "atrair mais os consumidores".

Bancos 

Os bancos da capital cearense não realizarão atendimentos durante o feriado desta sexta. Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os clientes também não poderão realizar operações bancárias como o TED, apenas PIX.

A federação também informa que boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, lembrando que o sábado não é considerado dia útil e, por essa razão, não há liquidação financeira.

Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

Enel

A Enel Distribuição Ceará preparou uma operação especial para atuar durante o feriado de Nossa Senhora da Assunção. Segundo a companhia, mais de 400 agentes estarão mobilizados em Fortaleza para atender as demandas.

A empresa também mobilizará equipes técnicas e de atendimento ao cliente para garantir o fornecimento de energia elétrica na capital. Já o atendimento em lojas da Enel não serão realizados nesta sexta, apenas a partir da próxima segunda-feira (18).

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão nesta sexta-feira para garantir a manutenção das redes de água e esgoto e o fornecimento de serviços essenciais. As lojas de atendimento ficarão fechadas durante o feriado, e retomarão o funcionamento normal na segunda-feira (18).

Correios

As agências dos Correios não irão funcionar no feriado de Nossa Senhora da Assunção, e a Central de Atendimento ficará disponível apenas por meio dos canais automatizados. As atividades retornam na segunda-feira (18).

TJCE

O Tribunal de Justiça do Ceará (TCE) funcionará sob ponto facultativo em Fortaleza durante esta sexta-feira. Nas unidades localizadas nas demais comarcas do Estado haverá expediente normal.

Etufor

A frota de ônibus de Fortaleza irá operar em escala reduzida em virtude do feriado desta sexta-feira. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) detalhou que certas linhas terão reforço no itinerário para a realização da Caminhada com Maria. São elas: 027 – Siqueira / Aeroporto / Papicu e 030 - Siqueira / 13 de Maio / Papicu.

31 veículos reservas circularão na capital para atender à demanda de passageiros durante o evento religioso. A frota reserva será distribuída da seguinte forma entre os terminais:

  • Papicu (2);
  • Messejana (2);
  • Parangaba (7);
  • Siqueira (8);
  • Antônio Bezerra (12).

Os veículos reservas estarão disponíveis entre 6h e 23h, com exceção dos ônibus do Terminal Siqueira, que começam a operar a partir das 5h da manhã até às 23h.

Metrofor

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informou que todas as linhas de metrô e VLT do Ceará funcionarão normalmente nesta sexta-feira. O atendimento aos passageiros seguirá os horários habituais:

  • Linha Sul (Fortaleza – Maracanaú – Pacatuba): 5h30 às 23h;
  • Linha Oeste (Fortaleza – Caucaia): 5h30 às 20h30;
  • Linha Nordeste (Parangaba – Mucuripe): 5h30 às 22h50;
  • VLT Cariri (Crato – Juazeiro do Norte): 6h às 19h;
  • VLT Sobral: 5h30 às 23h.

Shoppings 

Shopping Iguatemi

  • Lojas e quiosques – 10h às 22h;
  • Alimentação (praças e quiosques) – 10h às 22h;
  • Restaurantes – 11h30 às 22h;
  • Lazer - 10h às 22h;
  • Cinema – 13h às 22h;
  • Supermercados – 7h às 22h;
  • Cobasi - 9h às 21h;
  • Laboratório Emílio Ribas - 7h às 17h;
  • Bodytech – 7h às 13h;
  • Spine Sport Park – 7h às 21h ;
  • Lotérica - 10h às 18h;
  • CLDO – 8h às 21h.

Os serviços oferecidos dentro do Shopping - Detran, Polícia Federal, Casa do Cidadão, Correios - estarão todos fechados

RioMar Fortaleza 

Os shoppings da rede RioMar terão funcionamento normal, mas as academias funcionarão em horário reduzido. Os órgãos públicos estarão fechados.

  • Greenlife: 7h às 17h;
  • Clínica Sim: 6h30 às 20h;
  • Otomax Estética: 8h às 21h;
  • Otomax Sáude: 7h às 19h;
  • Omnimagem: fechado;
  • Laboratório Carlos Ribeiro: fechado;
  • Cinepólis: verificar programação no site.

RioMar Kennedy

  • Órgãos Públicos: fechados;
  • Academia Smartfit: 8h às 17h;
  • Farmácias: 8h às 22h ;
  • Cinepólis: verificar programação no site.

Shopping Benfica 

As lojas, quiosques, praça de alimentação e serviços estarão operando nos horários habituais.

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h;
  • Praça de alimentação: 10h às 22h;
  • Mercadinho São Luiz: 07h às 22h;
  • Cinema: conforme programação disponível no site do cinema;
  • Lotérica Prêmio Extra, Caixa Econômica, Cagece, Casa do Cidadão, CCI e Detran: fechados.

Grand Shopping Messejana

O Grand Shopping vai funcionar normalmente nesta sexta-feira. Já os bancos Itaú e Caixa Econômica com operações dentro do empreendimento não terão expediente.

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h;
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h;
  • Cinema: Conforme programação;
  • Bancos Itaú e Caixa Econômica: Fechados;
  • Academia Smart Fit: 8h às 17h.

Shopping Parangaba

  • Lojas/Quiosques: 10h às 22h;
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h;
  • Lazer (Studio Games, Clubinho, Aero Jump): 10h às 22h;
  • Cinema UCI: normal, conforme programação;
  • Game Station: 12h às 22h;
  • Selfit: 8h às 18h;
  • Clínicas: por agendamento;
  • Vapt Vupt: Fechado;
  • Lotérica: Fechada;
  • Cagece: Fechada.

North Shopping Jóquei

  • Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h;
  • Green Life (Arena): 6h às 22h;
  • Green Life (Academia): 8h às 16h;
  • Unigrande, CCI e Lotéricas: Fechados;
  • Clínica Santamed: 7h às 20h;
  • Vacinart: 9h às 21h.

Via Sul Shopping

  • Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h;
  • Cinema: Conforme a programação;
  • Caixa: Fechado;
  • Clínica SIM: Fechada;
  • Bilheteria Theatro Via Sul: 12h às 18h;
  • Academia Selfit: 8h às 18h.

North Shopping Fortaleza

  • Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h;
  • Cinema: Conforme a programação;
  • Quintal do Nortão: 11h às 23h;
  • Parque da Zoe: 15h às 23h;
  • Smart Fit: 8h às 17h. 

Centro Fashion

O Centro Fashion Fortaleza informa que funcionará normalmente no feriado de Nossa Senhora da Assunção das 9h às 19h, mantendo todas as operações e serviços disponíveis para lojistas, compradores e visitantes.

*Estagiário sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita

