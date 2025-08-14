O dia de Nossa Senhora da Assunção, celebrado por fiéis da igreja católica nesta sexta-feira (15), é considerado feriado em Fortaleza desde 2003, quando foi decretada a Lei Municipal de n.º 8796.

Segundo o Vaticano, a Assunção de Nossa Senhora "recorda-nos que a nossa verdadeira pátria é o Céu e oferece-nos o seu apoio materno, a fim de nos prepararmos para o encontro definitivo com Cristo, no final da nossa peregrinação terrestre".

Devido à data, o funcionamento de alguns serviços e estabelecimentos na capital cearense sofrerão alterações. Pensando nisso, o Diário do Nordeste organizou um guia com o que abre e o que fecha na cidade durante o dia.

Veja o que abre no Dia de Nossa Senhora da Assunção, em Fortaleza

Supermercados

Todos os supermercados de Fortaleza funcionarão normalmente durante o feriado, segundo informe da Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Bares e restaurantes

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) também confirmou que todos os bares e restaurantes da capital estão autorizados a funcionar normalmente nesta sexta. Caberá ao estabelecimento estabelecer uma mudança própria de horário.

Postos de combustíveis

Os postos de combustível irão operar normalmente durante o feriado de Nossa Senhora da Assunção em Fortaleza, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).

Lojas de rua

O comércio de rua de Fortaleza funcionará normalmente nesta sexta-feira. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, a maioria das lojas, incluindo as do Centro, abrirão as portas, muitas delas com promoções especiais para "atrair mais os consumidores".

Bancos

Os bancos da capital cearense não realizarão atendimentos durante o feriado desta sexta. Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os clientes também não poderão realizar operações bancárias como o TED, apenas PIX.

A federação também informa que boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, lembrando que o sábado não é considerado dia útil e, por essa razão, não há liquidação financeira.

Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

Enel

A Enel Distribuição Ceará preparou uma operação especial para atuar durante o feriado de Nossa Senhora da Assunção. Segundo a companhia, mais de 400 agentes estarão mobilizados em Fortaleza para atender as demandas.

A empresa também mobilizará equipes técnicas e de atendimento ao cliente para garantir o fornecimento de energia elétrica na capital. Já o atendimento em lojas da Enel não serão realizados nesta sexta, apenas a partir da próxima segunda-feira (18).

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão nesta sexta-feira para garantir a manutenção das redes de água e esgoto e o fornecimento de serviços essenciais. As lojas de atendimento ficarão fechadas durante o feriado, e retomarão o funcionamento normal na segunda-feira (18).

Correios

As agências dos Correios não irão funcionar no feriado de Nossa Senhora da Assunção, e a Central de Atendimento ficará disponível apenas por meio dos canais automatizados. As atividades retornam na segunda-feira (18).

TJCE

O Tribunal de Justiça do Ceará (TCE) funcionará sob ponto facultativo em Fortaleza durante esta sexta-feira. Nas unidades localizadas nas demais comarcas do Estado haverá expediente normal.

Etufor

A frota de ônibus de Fortaleza irá operar em escala reduzida em virtude do feriado desta sexta-feira. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) detalhou que certas linhas terão reforço no itinerário para a realização da Caminhada com Maria. São elas: 027 – Siqueira / Aeroporto / Papicu e 030 - Siqueira / 13 de Maio / Papicu.

31 veículos reservas circularão na capital para atender à demanda de passageiros durante o evento religioso. A frota reserva será distribuída da seguinte forma entre os terminais:

Papicu (2);

Messejana (2);

Parangaba (7);

Siqueira (8);

Antônio Bezerra (12).

Os veículos reservas estarão disponíveis entre 6h e 23h, com exceção dos ônibus do Terminal Siqueira, que começam a operar a partir das 5h da manhã até às 23h.

Metrofor

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informou que todas as linhas de metrô e VLT do Ceará funcionarão normalmente nesta sexta-feira. O atendimento aos passageiros seguirá os horários habituais:

Linha Sul (Fortaleza – Maracanaú – Pacatuba): 5h30 às 23h;

Linha Oeste (Fortaleza – Caucaia): 5h30 às 20h30;

Linha Nordeste (Parangaba – Mucuripe): 5h30 às 22h50;

VLT Cariri (Crato – Juazeiro do Norte): 6h às 19h;

VLT Sobral: 5h30 às 23h.

Shoppings

Shopping Iguatemi

Lojas e quiosques – 10h às 22h;

– 10h às 22h; Alimentação (praças e quiosques) – 10h às 22h;

– 10h às 22h; Restaurantes – 11h30 às 22h;

– 11h30 às 22h; Lazer - 10h às 22h;

- 10h às 22h; Cinema – 13h às 22h;

– 13h às 22h; Supermercados – 7h às 22h;

– 7h às 22h; Cobasi - 9h às 21h;

- 9h às 21h; Laboratório Emílio Ribas - 7h às 17h;

- 7h às 17h; Bodytech – 7h às 13h;

– 7h às 13h; Spine Sport Park – 7h às 21h ;

– 7h às 21h ; Lotérica - 10h às 18h;

- 10h às 18h; CLDO – 8h às 21h.

Os serviços oferecidos dentro do Shopping - Detran, Polícia Federal, Casa do Cidadão, Correios - estarão todos fechados

RioMar Fortaleza

Os shoppings da rede RioMar terão funcionamento normal, mas as academias funcionarão em horário reduzido. Os órgãos públicos estarão fechados.

Greenlife: 7h às 17h;

7h às 17h; Clínica Sim : 6h30 às 20h;

: 6h30 às 20h; Otomax Estética : 8h às 21h;

: 8h às 21h; Otomax Sáude : 7h às 19h;

: 7h às 19h; Omnimagem : fechado;

: fechado; Laboratório Carlos Ribeiro : fechado;

: fechado; Cinepólis: verificar programação no site.

RioMar Kennedy

Órgãos Públicos: fechados;

fechados; Academia Smartfit: 8h às 17h;

8h às 17h; Farmácias: 8h às 22h ;

8h às 22h ; Cinepólis: verificar programação no site.

Shopping Benfica

As lojas, quiosques, praça de alimentação e serviços estarão operando nos horários habituais.

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

10h às 22h; Praça de alimentação: 10h às 22h;

10h às 22h; Mercadinho São Luiz: 07h às 22h;

07h às 22h; Cinema: conforme programação disponível no site do cinema;

conforme programação disponível no site do cinema; Lotérica Prêmio Extra, Caixa Econômica, Cagece, Casa do Cidadão, CCI e Detran: fechados.

Grand Shopping Messejana

O Grand Shopping vai funcionar normalmente nesta sexta-feira. Já os bancos Itaú e Caixa Econômica com operações dentro do empreendimento não terão expediente.

Lojas e quiosques: 10h às 22h ;

10h às 22h Praça de Alimentação: 10h às 22h;

10h às 22h; Cinema: Conforme programação;

Conforme programação; Bancos Itaú e Caixa Econômica: Fechados;

Fechados; Academia Smart Fit: 8h às 17h.

Shopping Parangaba

Lojas/Quiosques: 10h às 22h;

10h às 22h; Praça de Alimentação: 10h às 22h;

10h às 22h; Lazer (Studio Games, Clubinho, Aero Jump): 10h às 22h;

10h às 22h; Cinema UCI: normal, conforme programação;

normal, conforme programação; Game Station: 12h às 22h;

12h às 22h; Selfit: 8h às 18h;

8h às 18h; Clínicas: por agendamento;

por agendamento; Vapt Vupt: Fechado;

Fechado; Lotérica: Fechada;

Fechada; Cagece: Fechada.

North Shopping Jóquei

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h;

10h às 22h; Green Life (Arena): 6h às 22h;

6h às 22h; Green Life (Academia): 8h às 16h;

8h às 16h; Unigrande, CCI e Lotéricas: Fechados;

Fechados; Clínica Santamed: 7h às 20h;

7h às 20h; Vacinart: 9h às 21h.

Via Sul Shopping

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h;

10h às 22h; Cinema: Conforme a programação;

Conforme a programação; Caixa: Fechado;

Fechado; Clínica SIM: Fechada;

Fechada; Bilheteria Theatro Via Sul: 12h às 18h;

12h às 18h; Academia Selfit: 8h às 18h.

North Shopping Fortaleza

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h;

10h às 22h; Cinema: Conforme a programação;

Conforme a programação; Quintal do Nortão: 11h às 23h;

11h às 23h; Parque da Zoe: 15h às 23h;

15h às 23h; Smart Fit: 8h às 17h.

Centro Fashion

O Centro Fashion Fortaleza informa que funcionará normalmente no feriado de Nossa Senhora da Assunção das 9h às 19h, mantendo todas as operações e serviços disponíveis para lojistas, compradores e visitantes.

*Estagiário sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita