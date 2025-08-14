Veja o que abre e fecha no feriado de Nossa Senhora da Assunção, em Fortaleza
Na Capital, alguns serviços terão horários alterados por conta da data
O dia de Nossa Senhora da Assunção, celebrado por fiéis da igreja católica nesta sexta-feira (15), é considerado feriado em Fortaleza desde 2003, quando foi decretada a Lei Municipal de n.º 8796.
Segundo o Vaticano, a Assunção de Nossa Senhora "recorda-nos que a nossa verdadeira pátria é o Céu e oferece-nos o seu apoio materno, a fim de nos prepararmos para o encontro definitivo com Cristo, no final da nossa peregrinação terrestre".
Devido à data, o funcionamento de alguns serviços e estabelecimentos na capital cearense sofrerão alterações. Pensando nisso, o Diário do Nordeste organizou um guia com o que abre e o que fecha na cidade durante o dia.
Veja o que abre no Dia de Nossa Senhora da Assunção, em Fortaleza
Supermercados
Todos os supermercados de Fortaleza funcionarão normalmente durante o feriado, segundo informe da Associação Cearense de Supermercados (Acesu).
Bares e restaurantes
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) também confirmou que todos os bares e restaurantes da capital estão autorizados a funcionar normalmente nesta sexta. Caberá ao estabelecimento estabelecer uma mudança própria de horário.
Postos de combustíveis
Os postos de combustível irão operar normalmente durante o feriado de Nossa Senhora da Assunção em Fortaleza, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).
Lojas de rua
O comércio de rua de Fortaleza funcionará normalmente nesta sexta-feira. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, a maioria das lojas, incluindo as do Centro, abrirão as portas, muitas delas com promoções especiais para "atrair mais os consumidores".
Bancos
Os bancos da capital cearense não realizarão atendimentos durante o feriado desta sexta. Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os clientes também não poderão realizar operações bancárias como o TED, apenas PIX.
A federação também informa que boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, lembrando que o sábado não é considerado dia útil e, por essa razão, não há liquidação financeira.
Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.
Enel
A Enel Distribuição Ceará preparou uma operação especial para atuar durante o feriado de Nossa Senhora da Assunção. Segundo a companhia, mais de 400 agentes estarão mobilizados em Fortaleza para atender as demandas.
A empresa também mobilizará equipes técnicas e de atendimento ao cliente para garantir o fornecimento de energia elétrica na capital. Já o atendimento em lojas da Enel não serão realizados nesta sexta, apenas a partir da próxima segunda-feira (18).
Cagece
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão nesta sexta-feira para garantir a manutenção das redes de água e esgoto e o fornecimento de serviços essenciais. As lojas de atendimento ficarão fechadas durante o feriado, e retomarão o funcionamento normal na segunda-feira (18).
Correios
As agências dos Correios não irão funcionar no feriado de Nossa Senhora da Assunção, e a Central de Atendimento ficará disponível apenas por meio dos canais automatizados. As atividades retornam na segunda-feira (18).
TJCE
O Tribunal de Justiça do Ceará (TCE) funcionará sob ponto facultativo em Fortaleza durante esta sexta-feira. Nas unidades localizadas nas demais comarcas do Estado haverá expediente normal.
Etufor
A frota de ônibus de Fortaleza irá operar em escala reduzida em virtude do feriado desta sexta-feira. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) detalhou que certas linhas terão reforço no itinerário para a realização da Caminhada com Maria. São elas: 027 – Siqueira / Aeroporto / Papicu e 030 - Siqueira / 13 de Maio / Papicu.
31 veículos reservas circularão na capital para atender à demanda de passageiros durante o evento religioso. A frota reserva será distribuída da seguinte forma entre os terminais:
- Papicu (2);
- Messejana (2);
- Parangaba (7);
- Siqueira (8);
- Antônio Bezerra (12).
Os veículos reservas estarão disponíveis entre 6h e 23h, com exceção dos ônibus do Terminal Siqueira, que começam a operar a partir das 5h da manhã até às 23h.
Metrofor
A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informou que todas as linhas de metrô e VLT do Ceará funcionarão normalmente nesta sexta-feira. O atendimento aos passageiros seguirá os horários habituais:
- Linha Sul (Fortaleza – Maracanaú – Pacatuba): 5h30 às 23h;
- Linha Oeste (Fortaleza – Caucaia): 5h30 às 20h30;
- Linha Nordeste (Parangaba – Mucuripe): 5h30 às 22h50;
- VLT Cariri (Crato – Juazeiro do Norte): 6h às 19h;
- VLT Sobral: 5h30 às 23h.
Shoppings
Shopping Iguatemi
- Lojas e quiosques – 10h às 22h;
- Alimentação (praças e quiosques) – 10h às 22h;
- Restaurantes – 11h30 às 22h;
- Lazer - 10h às 22h;
- Cinema – 13h às 22h;
- Supermercados – 7h às 22h;
- Cobasi - 9h às 21h;
- Laboratório Emílio Ribas - 7h às 17h;
- Bodytech – 7h às 13h;
- Spine Sport Park – 7h às 21h ;
- Lotérica - 10h às 18h;
- CLDO – 8h às 21h.
Os serviços oferecidos dentro do Shopping - Detran, Polícia Federal, Casa do Cidadão, Correios - estarão todos fechados
RioMar Fortaleza
Os shoppings da rede RioMar terão funcionamento normal, mas as academias funcionarão em horário reduzido. Os órgãos públicos estarão fechados.
- Greenlife: 7h às 17h;
- Clínica Sim: 6h30 às 20h;
- Otomax Estética: 8h às 21h;
- Otomax Sáude: 7h às 19h;
- Omnimagem: fechado;
- Laboratório Carlos Ribeiro: fechado;
- Cinepólis: verificar programação no site.
RioMar Kennedy
- Órgãos Públicos: fechados;
- Academia Smartfit: 8h às 17h;
- Farmácias: 8h às 22h ;
- Cinepólis: verificar programação no site.
Shopping Benfica
As lojas, quiosques, praça de alimentação e serviços estarão operando nos horários habituais.
- Lojas e quiosques: 10h às 22h;
- Praça de alimentação: 10h às 22h;
- Mercadinho São Luiz: 07h às 22h;
- Cinema: conforme programação disponível no site do cinema;
- Lotérica Prêmio Extra, Caixa Econômica, Cagece, Casa do Cidadão, CCI e Detran: fechados.
Grand Shopping Messejana
O Grand Shopping vai funcionar normalmente nesta sexta-feira. Já os bancos Itaú e Caixa Econômica com operações dentro do empreendimento não terão expediente.
- Lojas e quiosques: 10h às 22h;
- Praça de Alimentação: 10h às 22h;
- Cinema: Conforme programação;
- Bancos Itaú e Caixa Econômica: Fechados;
- Academia Smart Fit: 8h às 17h.
Shopping Parangaba
- Lojas/Quiosques: 10h às 22h;
- Praça de Alimentação: 10h às 22h;
- Lazer (Studio Games, Clubinho, Aero Jump): 10h às 22h;
- Cinema UCI: normal, conforme programação;
- Game Station: 12h às 22h;
- Selfit: 8h às 18h;
- Clínicas: por agendamento;
- Vapt Vupt: Fechado;
- Lotérica: Fechada;
- Cagece: Fechada.
North Shopping Jóquei
- Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h;
- Green Life (Arena): 6h às 22h;
- Green Life (Academia): 8h às 16h;
- Unigrande, CCI e Lotéricas: Fechados;
- Clínica Santamed: 7h às 20h;
- Vacinart: 9h às 21h.
Via Sul Shopping
- Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h;
- Cinema: Conforme a programação;
- Caixa: Fechado;
- Clínica SIM: Fechada;
- Bilheteria Theatro Via Sul: 12h às 18h;
- Academia Selfit: 8h às 18h.
North Shopping Fortaleza
- Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h;
- Cinema: Conforme a programação;
- Quintal do Nortão: 11h às 23h;
- Parque da Zoe: 15h às 23h;
- Smart Fit: 8h às 17h.
Centro Fashion
O Centro Fashion Fortaleza informa que funcionará normalmente no feriado de Nossa Senhora da Assunção das 9h às 19h, mantendo todas as operações e serviços disponíveis para lojistas, compradores e visitantes.
