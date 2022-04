Sucesso de público, musical 'Ceará Show' retorna com temporada aos sábados

"Um espetáculo para rir e se emocionar". Tendo este lema como regra, o musical "Ceará Show" segue há seis anos como uma das atrações artísticas mais procuradas de Fortaleza. Unindo teatro, dança, música e efeitos especiais de ponta, a produção conta a história do Estado e alguns de seus personagens mais ilustres. Entretenimento com diversão e leveza.

Com a volta de eventos com público presencial, o "Ceará Show" retoma suas apresentações. A temporada está em cartaz todos os sábados, às 20h, no Teatro Brasil Tropical. Uma novidade para o público. Quem for morador do Estado basta apresentar comprovante de endereço para pagar meia entrada. Imperdível.

"Além da educação, de revelar a história do Ceará, tem o aspecto puramente cultural e do turismo, onde o visitante tem um divertimento que fala do lugar que ele visita", descreve o produtor Davys Veloso.

Em cena, os mitos e tradições ganham vida própria e encantam da criança à melhor idade. Em torno de 26 artistas atuam no espetáculo, incluindo uma banda ao vivo, como grandes musicais europeus. A tecnologia também faz parte do jogo cênico, por meio do telão e outros aspectos técnicos de luz e som.

Toda essa estrutura revela personagens históricos Dragão do Mar, Jovita Feitosa, Padre Cícero, Seu Lunga. Até Iracema, um dos maiores feitos da literatura cearense faz parte dessa rica dramaturgia. Vende a imagem e cultura não apenas para o público local, mas para os visitantes. "É um projeto que não tem sentido parar, pois, ele virou agenda do turismo cearense", completa Veloso.

Conhecer o Ceará Show

A dramaturgia e direção-geral é assinada por Silvio Guindane. O enredo nos apresenta Moa, um garoto cearense cujo amor de infância, Cecília, está prestes a migrar com a família para o Sudeste. Decidido a partir com ela, o menino acaba revelando o plano ao avô, Seu Dito, que começa a mostrar ao neto todas as maravilhas do Ceará.

Nessa viagem lúdica, Moa conhece personagens que revelam sua origem. Conhece Iracema, emociona-se com o Dragão do Mar, Jovita Feitosa, Padre Cícero e os vaqueiros. Impressiona-se com a seca, os sonhos e a força do povo da região. Tudo isso é narrado poeticamente. Atores, atrizes e cantores se revezam em um palco envolvido por luzes e projeções que ajudam a ambientar a trama.

Legenda: "Ceará Show" traz diferentes cenários, mais de 70 figurinos e experiências sensoriais. O elenco reúne cerca de 26 artistas cearenses que dançam e interpretam as canções do compositor Rodrigo Maranhão, executadas por uma banda ao vivo

Assim, a produção costura as memórias, lendas, histórias e vultos históricos que explicam a expressão cultural dos cearenses. Ao todo, foram dois anos de pesquisa para montar um espetáculo de grande porte, que no Brasil só poderia ser exibido no eixo Rio-São Paulo.

"Com uma qualidade assim como os musicais da Broadway, com cenários, efeitos especiais, banda. O diferencial é que colocamos dentro das cenas a história do Ceará e dos cearenses para o espectador", detalha, via vídeo promocional, o diretor Silvio Guindane.

Gerar emprego e cultura

Os números de "Ceará Show" impressionam. Assim como na Broadway, cujos espetáculos ficam em cartaz por décadas, a produção cearense investe na qualidade da narrativa e se mantém ativa há seis anos. Com 1h30 de duração, este mágico passeio pela cultura do Ceará tem um público estimado de 250 mil pessoas por ano.

Legenda: Moa é o garoto que conhece as origens do Ceará pelo avô, Seu Dito

Em outro aspecto importante, registra Davys Veloso, é a capacidade desta produção envolver mais de 100 profissionais entre artistas, técnicos e demais áreas. Um projeto capaz de trazer renda também a toda uma cadeia de trabalhadores indiretos. "Ceará Show" foi pensado para criar uma experiência única de encantamento. Um encontro para públicos de todas a idades e origens.

Serviço

Espetáculo Ceará Show. Temporada aos sábados, 20 horas. Local: Teatro Brasil Tropical (Av. Abolição, 2323, Meireles). Ingresso: R$ 120 / R$ 60 (meia). Vendas aqui.