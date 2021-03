Quiz: teste seus conhecimentos sobre Virginia Woolf nos 80 anos de partida da escritora

Pioneira, revolucionária, inesgotável. A produção de Virginia Woolf (1882-1941) contorna o tempo e chega, maiúscula, por entre uma diversidade de leitoras e leitores até hoje, fomentando novas perspectivas acerca de inúmeras pautas. Entre elas, destacam-se o feminismo, as condições do ofício da escrita, os ditames do casamento e o suicídio.

Neste domingo (28), quando se completam 80 anos de partida da escritora e editora britânica, essas temáticas chegam com mais força na audiência, ao mesmo tempo que convocam a uma apurada observação acerca da vida e da obra de Virginia: que particularidades cercam o seu panorama? Como se deu sua estrada literária? O que marcou seus atravessamentos?

Por meio de 7 questões, o Verso convida você a testar seus conhecimentos sobre Woolf, acessando algumas das principais informações a respeito de uma trajetória plural. Vamos lá?

inter@

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?