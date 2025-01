Os nomes indicados ao Oscar 2025 serão divulgados nesta quinta-feira (23). Rachel Sennott e Bowen Yang estarão reunidos ao vivo no Samuel Goldwyn Theatre, em Beverly Hills, para revelar os finalistas de 23 categorias da 97ª edição do prêmio.

Sennott é uma atriz, escritora e comediante conhecida por papéis em "Saturday Night", "Shiva Baby", "Bodies Bodies Bodies" e "Bottoms", que ela também produziu e co-escreveu. Ela também estrelou as séries de televisão "The Idol" e "Call Your Mother".

Yang também é um comediante, ator e escritor indicado ao Emmy conhecido por "Saturday Night Live". Ele também é co-apresentador do podcast "Las Culturistas". Recentemente, estrelou "Wicked" ao lado de Ariana Grande e Cynthia Erivo.

Como posso assistir às indicações ao Oscar?

Legenda: Bowen Yang e Rachel Sennott apresentarão o Oscar de 2025. Foto: Divulgação/Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Oscar)

As indicações ao Oscar para o 97º Oscar serão reveladas ao vivo no programa americano "Good Morning America", no canal "ABC News Live", além dos streaming Disney + e Hulu, às 11h30 no horário de Brasília.

Também será transmitido ao vivo nas plataformas digitais Oscars.com e Oscars.org, incluindo TikTok, Instagram, YouTube e Facebook.

Quando acontece o Oscar?

O 97º Oscar acontecerá no domingo, 2 de março, no Dolby Theatre no Ovation Hollywood. Será televisionado ao vivo pela TV americana e pela internet.