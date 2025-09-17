Diário do Nordeste
Projeto de shows gratuitos de jazz completa 10 anos com apresentações mensais em Fortaleza

Programação celebrativa ocorre neste sábado (20), no Centro Cultural Banco do Nordeste, e terá homenagens a clássicos do jazz mundial

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
(Atualizado às 09:23)
Verso
Foto de divulgação do primeiro show 'Kind of Blue - Homenagem a Miles Davis', em agosto de 2015
Foto de divulgação do primeiro show 'Kind of Blue - Homenagem a Miles Davis', em agosto de 2015
Foto: Divulgação

Iniciativa que busca fomentar a cena de shows de jazz em Fortaleza durante todo o ano, para além do circuito de festivais dedicados ao gênero, o Jazz em Cena celebra, em 2025, o marco de dez anos em atividade ininterrupta. Para festejar, o projeto oferta programação gratuita para entusiastas do gênero musical neste sábado (20), no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), que há oito anos sedia os shows do projeto. 

As atividades começam às 17h, com a inauguração de duas exposições que contam a história do jazz na Capital: a mostra “Bordado em Cena”, idealizada pelo grupo Café com Bordados, que conta com 16 obras que retratam músicos cearenses que participaram do Jazz em Cena; e a exposição “Cartazes em Cena”, do músico e artista visual Caio Castelo, que reúne os flyers de divulgação de todas as edições do projeto.

A partir das 19h, a edição comemorativa do Jazz em Cena recebe a dobradinha de shows “‘Kind of Blue’ e ‘Time Out’ – 10 Anos Depois”, com os músicos Marcio Resende, Jorge Doudement, Alex Moreira, Lucas Marques, Luciano Franco, André Benedecti, David Krebs, Gabriel Geszti e Nélio Costa. 

Show em homenagem a Chico Pinheiro com Hermano Faltz, Luis Hermano Bezerra, Rebeca Câmara e André Benedecti, em fevereiro de 2018
Show em homenagem a Chico Pinheiro com Hermano Faltz, Luis Hermano Bezerra, Rebeca Câmara e André Benedecti, em fevereiro de 2018
Foto: Divulgação

As apresentações, baseadas no repertório de dois álbuns icônico do jazz mundial – Kind of Blue, de Miles Davis, e Time Out, de The Dave Brubeck Quartet, ambos de 1959 –, recriam os dois shows que homenagearam os discos em agosto de 2015, no Teatro do Dragão do Mar, no início do projeto.

“São dois álbuns muito especiais e a gente queria justamente oferecer ao público a oportunidade de conferir o show com a íntegra dos discos, valorizar o formato do disco, a história e esse contexto, destacando os nossos músicos do Ceará”, destaca Dalwton Moura, um dos idealizadores do Jazz em Cena.

Onde ouvir jazz em Fortaleza?

Fundado e dirigido por Dalwton Moura e Lucas Benedecti – ambos jornalistas, músicos e produtores culturais –, o Jazz em Cena se consolidou como uma temporada permanente de jazz na Cidade, suprindo as lacunas do calendário musical fortalezense.

O evento promoveu mais de 180 shows na última década. A maioria deles, inclusive, foi pensada especialmente para o projeto, que apresenta repertórios clássicos do jazz brasileiro e mundial a partir da expertise dos músicos cearenses.

“Foi um processo muito bonito, muito trabalhoso, intensamente trabalhoso, pede um nível de entrega absurdo. Mas a gente ficou muito feliz que, desses shows todos, 80% foram shows inéditos concebidos para o projeto, e 95% foram shows exclusivamente de músicos cearenses. Nos outros 5%, nós tivemos convidados de outros estados tocando com músicos cearenses”, destaca o artista e produtor. 

“Isso é coerente com a idealização do projeto de valorizar a música e os músicos do Ceará, de chamar a atenção do público para os músicos incríveis que a gente tem aqui”, completa.

Para Dalwton, a missão do Jazz em Cena é complementar o circuito do jazz cearense junto a grandes eventos como o Festival Jazz & Blues, de Guaramiranga, e o Festival Choro Jazz, que acontece há mais de 15 anos em Jericoacoara e Fortaleza e, desde o ano passado, também no Crato e em cidades do Norte do País. Os dois festivais foram inspiração para os idealizadores, que pensaram em como fomentar a cena cotidiana do gênero na Capital.

“O público nos perguntava ‘onde ouvir jazz em Fortaleza?’, e muitos músicos precisavam de um espaço para tocar com liberdade, para poder levar a propostas mais ousadas do que a do dia a dia das casas”, pontua.

A proposta do projeto, destaca Moura, é oferecer um palco frequente e de qualidade a shows mais experimentais, com liberdade para improvisação, o que beneficia tanto os músicos quanto o público. 

Estreia do Jazz em Cena no CCBNB, em abril de 2017, com show da cantora norte-americana Priscilla Odinmah
Estreia do Jazz em Cena no CCBNB, em abril de 2017, com show da cantora norte-americana Priscilla Odinmah
Foto: Divulgação

“Você ensaia a estrutura das músicas, os temas, as dinâmicas, mas o que você vai criar fundamentalmente na hora da improvisação é único, é irrepetível. É como no teatro: quem está ali vivendo cada noite, vai escutar algo que não vai conseguir ser reproduzido depois da mesma forma”, explica.

Como resposta, Dalwton acredita que a população cearense tem se aproximado mais do jazz, tanto pelos grandes festivais, quanto pelos shows mensais mais intimistas do Jazz em Cena. O fato de as apresentações do projeto acontecerem em um equipamento cultural com acesso gratuito e no Centro da Cidade, também contribui para o sucesso do gênero por aqui, indica Moura, atraindo também pessoas de cidades como Maracanaú, Caucaia e Maranguape. 

Sonho de alcançar outros palcos

A partir da parceria longeva com o CCBNB Fortaleza, os idealizadores do Jazz em Cena já planejam os próximos anos do projeto. Entre as principais expectativas está a de levar o projeto a outras casas do Centro Cultural Banco do Nordeste, como o CCBNB Sousa e o CCBNB Mossoró.

“É uma proposta nossa para o Centro Cultural, ainda a ser devidamente debatida, não há ainda um compromisso”, ressalta Dalwton. “E a gente também está trabalhando para que possa realizar, em breve, uma etapa anual como um festival de pelo menos três dias”, adianta.

O foco, no entanto, é manter a frequência mensal de shows – podendo ampliar a quantidade de apresentações para mais de um show por mês, quando possível. “A gente fica muito feliz de nunca ter falhado nessa constância”, celebra Dalwton.

Num futuro breve, momentos de rodas de conversa após os shows devem ser retomados na agenda do Jazz em Cena, assim que for possível incluir a atividade na agenda do CCBNB Fortaleza e conciliá-la com a agenda dos músicos envolvidos no projeto. A ideia é ampliar a conversa sobre artistas e discos homenageados, contribuindo para a conexão entre entusiastas do jazz. 

Serviço
Jazz em Cena – 10 anos
Quando: Sábado, 20 de setembro
Horário: Exposições a partir das 17h, shows a partir das 19h
Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde D’Eu, 560 - Centro)
Acesso gratuito mediante retirada dos ingressos na plataforma Outgo
Classificação: Livre
Mais informações: @jazzemcena

