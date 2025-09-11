Peça infantil sobre amizade entre gato e menino é atração do fim de semana no Teatro Celina Queiroz

Os desafios para a manutenção da amizade entre o gato Quatro Patas e o melhor amigo dele, o menino Nino, são o foco do espetáculo "Quatro Patas", que será apresentado neste fim de semana no Teatro Celina Queiroz.

Encenada pelo grupo de teatro de bonecos Bricoleiros, a peça compõe a programação do projeto Teatro para a Infância Unifor, realizado no escopo da Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária da Universidade de Fortaleza.

"Quatro Patas" terá duas sessões, sendo uma no sábado (13) e outra no domingo (14), sempre às 17 horas. Os ingressos já podem ser adquiridos na plataforma Sympla ou na Loja do Campus da Unifor. A inteira é R$ 40 e a meia sai por R$ 20.

Na trama, o gato tenta resgatar a relação com Nino porque o garoto, geralmente atencioso e carinhoso, vem enfrentando problemas de comportamento por conta do uso excessivo do videogame.

De maneira lúdica e pedagógica, a peça mostra o impacto do uso exagerado de jogos eletrônicos em relações interpessoais e no desenvolvimento de crianças e adultos.

O grupo Bricoleiros acumula anos de experiência e pesquisa em experimentações com teatro de bonecos, aproximando a inspiração no teatro japonês “Bunraku” com elementos de teatro de rua.

O projeto Teatro para a Infância Unifor teve início em março de 2025 e já contou com apresentações de seis espetáculos teatrais, incluindo “Lilo & Stitch – Uma aventura de outro mundo”, “Peter Pan” e a “A Cigarra e a Formiga”.

Espetáculo "Quatro Patas" - Projeto Teatro para a Infância Unifor