Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Peça infantil sobre amizade entre gato e menino é atração do fim de semana no Teatro Celina Queiroz

Apresentações do espetáculo ocorrem nos dias 13 e 14 de setembro, sempre às 17 horas, no Teatro Celina Queiroz

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Peça 'Quatro Patas' será apresentada no projeto Teatro para a Infância Unifor
Legenda: Peça "Quatro Patas", do Grupo Bricoleiros, será apresentada no projeto Teatro para a Infância Unifor
Foto: Luiz Alves / Divulgação

Os desafios para a manutenção da amizade entre o gato Quatro Patas e o melhor amigo dele, o menino Nino, são o foco do espetáculo "Quatro Patas", que será apresentado neste fim de semana no Teatro Celina Queiroz.

Encenada pelo grupo de teatro de bonecos Bricoleiros, a peça compõe a programação do projeto Teatro para a Infância Unifor, realizado no escopo da Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária da Universidade de Fortaleza.

"Quatro Patas" terá duas sessões, sendo uma no sábado (13) e outra no domingo (14), sempre às 17 horas. Os ingressos já podem ser adquiridos na plataforma Sympla ou na Loja do Campus da Unifor. A inteira é R$ 40 e a meia sai por R$ 20.

Veja também

teaser image
Verso

Festival de Teatro de Fortaleza terá espetáculos gratuitos para crianças e adultos; veja programação

teaser image
Verso

Inspirado em ‘Diário de um Banana’, cearense de 12 anos lança livro sobre autismo e o poder da amizade

Na trama, o gato tenta resgatar a relação com Nino porque o garoto, geralmente atencioso e carinhoso, vem enfrentando problemas de comportamento por conta do uso excessivo do videogame.

De maneira lúdica e pedagógica, a peça mostra o impacto do uso exagerado de jogos eletrônicos em relações interpessoais e no desenvolvimento de crianças e adultos. 

O grupo Bricoleiros acumula anos de experiência e pesquisa em experimentações com teatro de bonecos, aproximando a inspiração no teatro japonês “Bunraku” com elementos de teatro de rua. 

O projeto Teatro para a Infância Unifor teve início em março de 2025 e já contou com apresentações de seis espetáculos teatrais, incluindo “Lilo & Stitch – Uma aventura de outro mundo”, “Peter Pan” e a “A Cigarra e a Formiga”.

Espetáculo "Quatro Patas" - Projeto Teatro para a Infância Unifor

  • Quando: sábado, 13, e domingo, 14, às 17 horas
  • Onde: Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)
  • Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na plataforma Sympla e na Loja do Campus Unifor
  • Mais Informações: (85) 3477-3290 / 3311 ou no Instagram @uniforcomunica
Assuntos Relacionados
Peça 'Quatro Patas' será apresentada no projeto Teatro para a Infância Unifor
Verso

Peça infantil sobre amizade entre gato e menino é atração do fim de semana no Teatro Celina Queiroz

Apresentações do espetáculo ocorrem nos dias 13 e 14 de setembro, sempre às 17 horas, no Teatro Celina Queiroz

Redação
Há 1 hora
Mostra Verbo exibe performances e vídeos na Pinacoteca do Ceará; na imagem, registro de 'A noite mais bonita é quando somos o céu', de Trojany, que será apresentada no evento
Verso

Pinacoteca do Ceará recebe mostra gratuita de performance com apresentações, seminário e audiovisual

18ª Verbo - Mostra de performance arte chega ao equipamento cearense a partir desta quinta-feira (11)

João Gabriel Tréz
10 de Setembro de 2025
Na imagem, casal está no fundo do mar para realizar pedido de casamento durante mergulho no litoral de Fortaleza
Diego Barbosa

Médico faz surpresa e pede namorada em casamento no fundo do mar de Fortaleza, a 22m de profundidade

Paulo Othavio transformou viagem para um congresso na realização de um sonho: mostrar à pessoa amada que o carinho tem a cor e a calmaria do mar

Diego Barbosa
09 de Setembro de 2025
A cerimônia de Angela Ro Ro despedida será destinada a amigos e familiares da cantora
Verso

Velório de Angela Ro Ro acontece no Rio de Janeiro nesta terça-feira (9)

Cantora faleceu nessa segunda-feira (8), aos 74 anos

Redação
09 de Setembro de 2025
Conheça os maiores sucessos de Angela Ro Ro, que faleceu aos 75 anos
Verso

Conheça os 10 maiores sucessos de Angela Ro Ro, cantora que eternizou clássicos da MPB

Artista deixa um legado de 145 obras musicais registradas

Redação
08 de Setembro de 2025
De Zizi Possi à namorada secreta relembre romances de Angela Ro Ro
Verso

De Zizi Possi à namorada secreta: relembre romances de Angela Ro Ro

Cantora viveu relacionamentos marcados por paixão e polêmicas

Redação
08 de Setembro de 2025
Angela Ro Ro em foto de divulgação segurando os cabelos grisalhos
Verso

Amigos e fãs de Angela Ro Ro prestam homenagem após confirmação da morte da artista

Angela estava internada desde julho, no Rio de Janeiro, para tratar uma infecção pulmonar grave

Redação
08 de Setembro de 2025
Cantora Angela Ro Ro 'ganhou' composição de 'Malandragem' de Cazuza e Frejat
Verso

Angela Ro Ro ganhou música 'Malandragem', famosa com Cássia Eller, mas não quis gravar pela letra

Cazuza e Frejat escreveram a canção para a cantora, que não gravou por se achar "velha demais"

Redação
08 de Setembro de 2025
Cantora Angela Ro Ro, cantora faleceu aos 75 anos
Verso

Angela Ro Ro marcou a trilha de novelas com hits da MPB

Conheça músicas da cantora que morreu aos 75 anos

Foto da cantora Angela Ro Ro
Verso

Morre cantora Angela Ro Ro, aos 75 anos

Angela teve uma parada cardíaca após passar por um procedimento cirúrgico

Redação
08 de Setembro de 2025
Comemorando 20 anos desde a primeira experiência com artes cênicas, atriz cearense Fátima Macedo celebra ano de 'colheitas bonitas'
Verso

Atriz cearense se destaca em filmes pré-indicados ao Oscar e sucessos do streaming

Fátima Macedo compõe elenco de obras de destaque e celebra 20 anos de carreira nas artes cênicas em 2025

João Gabriel Tréz
08 de Setembro de 2025
Na imagem, o artista plástico Davi Ângelo com uma das próprias criações, uma sereia produzida em conformidade com as lendas do Ceará
Verso

Esqueça a Disney: artista cearense cria esculturas fiéis a lendas de sereias e encantados dos rios

Natural do município de Pires Ferreira, Davi Ângelo tem raízes em comunidades ribeirinhas e traduz toda a sabedoria desse povo em criações que impactam e atraem ao mesmo tempo

Diego Barbosa
07 de Setembro de 2025
Feira Mais Vinil
Verso

Música, arte e sabor: feira de vinil reúne amantes de música e programação cultural gratuita

Realizada mensalmente na Estação das Artes, Feira Mais Vinil comemora três anos com edição especial neste domingo (7)

João Gabriel Tréz
07 de Setembro de 2025
No projeto do arquiteto Bruno Moraes, observamos a composição dos pendentes na sala de jantar retangular para evitar zonas escuras e deixar tudo harmônico
Ana Karenyna

Saiba como fazer uma escolha assertiva de lustres e pendentes, que conferem design para a decoração

Seja para iluminar a sala de jantar ou tornar o quarto mais aconchegante, é preciso avaliar proporção, tamanho e função para escolher o melhor item de iluminação

Ana Karenyna
05 de Setembro de 2025
Debate na Alece discutiu implantação de futura empresa pública de audiovisual do Ceará com diferentes agentes ligados ao setor
Verso

Setor audiovisual do Ceará retorna em média R$ 3,10 à economia a cada R$ 1 investido, diz pesquisa

Estudo sobre impactos econômicos do audiovisual foi apresentado em audiência pública que debateu criação de empresa pública da área no Estado

João Gabriel Tréz
04 de Setembro de 2025
Grupo Bagaceira
Verso

5 peças para ver gratuitamente em Fortaleza neste fim de semana

Natural de Tauá (CE), João Sasaque publicou o primeiro livro aos 12 anos
Verso

Inspirado em ‘Diário de um Banana’, cearense de 12 anos lança livro sobre autismo e o poder da amizade

Natural de Tauá, João Sasaque decidiu transformar vivências como uma criança autista em obra literária para ajudar outras pessoas neurodivergentes; “O dia em que Fernando teve azar” já está disponível

Ana Beatriz Caldas
04 de Setembro de 2025
Cenas da segunda parte da segunda temporada de Wandinha
Mylena Gadelha

Parte 2 da 2ª temporada de 'Wandinha' complementa acerto com tramas divertidas e atuações perfeitas

Série que se reformulou, mas manteve ar jovial, também soube construir histórias do novo ano

Mylena Gadelha
03 de Setembro de 2025
O premiado espetáculo 'A Força da Água', do Pavilhão da Magnólia, é um dos destaques da programação
Verso

Festival de Teatro de Fortaleza terá espetáculos gratuitos para crianças e adultos; veja programação

Evento acontece em diversos pontos da Capital e terá mais de 30 peças, além de apresentações musicais, lançamentos de livros e feiras de economia criativa

Redação
03 de Setembro de 2025
Presença cearense na série 'Pssica' é forte, com destaque para David Santos, Ana Luiza Rios, Lucas Galvino e Fátima Macedo
Silvero Pereira

Série Pssica da Netflix tem molho cearense

É importante que a presença regionalista das produções ganhe representatividade

Silvero Pereira
03 de Setembro de 2025