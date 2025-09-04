Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Inspirado em ‘Diário de um Banana’, cearense de 12 anos lança livro sobre autismo e o poder da amizade

Natural de Tauá, João Sasaque decidiu transformar vivências como uma criança autista em obra literária para ajudar outras pessoas neurodivergentes; “O dia em que Fernando teve azar” já está disponível

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
Verso
Natural de Tauá (CE), João Sasaque publicou o primeiro livro aos 12 anos
Legenda: Natural de Tauá (CE), João Sasaque publicou o primeiro livro aos 12 anos
Foto: Arquivo pessoal

Desde muito cedo, o pequeno João Sasaque dava sinais de que seria um leitor voraz: aprendeu a ler sozinho, aos três anos, e desde então não parou mais de devorar histórias, uma atrás da outra, às vezes várias ao mesmo tempo. Também descobriu logo que amava escrever e desenhar, inspirados pelos livros que os pais, Ana Paula e Messias, lhe davam de presente.

Muitos se tornaram especiais, mas um deles teve destaque na estante e na trajetória de João. Quando, durante um passeio no shopping, Ana Paula decidiu apresentar ao primeiro livro da série de livros infantis “Diário de um Banana”, do estadunidense Jeff Kinney – que conta as aventuras e desventuras de um menino e sua turma de amigos –, ela não tinha dimensão da importância que aquele grupo de personagens teria na vida do filho.

“Ele achou o máximo a história, e eu falei ‘que tal escrever algo? Que tal você fazer algo de você, você falar de você ou de algo que você goste?’. A partir daí, ele começou a criar”, conta a mãe, orgulhosa. Pouco tempo depois, João se inspiraria em Kinney e em grandes artistas brasileiros, como Maurício de Sousa e Ziraldo, para dar início a sua própria série de quadrinhos, tendo como protagonista Fernando, um menino de 11 anos que vive suas próprias histórias divertidas com a família e os amigos.

O primeiro livro escrito por João, “O dia em que Fernando teve azar”, foi publicado pela editora Ases da Literatura neste mês e dá início à série “Turma do Fernando”. O segundo volume e uma edição especial do projeto já estão sendo produzidos pelo jovem talento.

O “nascimento” de Fernando, que carrega uma série de características baseadas na personalidade de João, tornou-se ainda mais especial porque, em paralelo à descoberta das artes, João e a família tiveram outra revelação: o diagnóstico de autismo do menino, que veio quando ele tinha seis anos de idade e trouxe junto uma série de desafios. 

Foi justamente na tentativa de driblar as dificuldades de comunicação e coordenação motora do filho – estas últimas causadas por uma condição chamada dispraxia –, que Ana Paula decidiu que a resposta seria investir cada vez mais no incentivo à leitura, que tinha se tornado um hiperfoco de João.

“Tinham dias na nossa casa que eram 10, 15, 20 livros espalhados no chão, porque ele adorava ler”, conta Ana Paula. Por um tempo, as dificuldades físicas impediram que João desse vazão à criatividade; mas com o acompanhamento de uma arteterapeuta e uma psicopedagoga no Iprede, ele conseguiu desenvolver a coordenação motora e as habilidades artísticas.

“As características que o Fernando e eu dividimos são a encrenca e a bagunça, porque somos bagunceiros”, brinca João. “Outra semelhança é enfrentar os desafios [que temos] como autistas”, ressalta.

O pequeno destaca que, além do interesse em escrever e ilustrar histórias – os desenhos do livro, incluindo a capa, são todos feitos por João – também quis escrever uma história que pudesse ajudar “outras famílias que têm crianças neurodivergentes”.

No quadrinho, Fernando conta com seus pais, irmãos e amigos para lidar com o “azar” que carrega, mas depois descobre que o que chama de azar são apenas características diferentes, e que pode contar com sua rede de apoio sendo ele mesmo. “A lição desse livro é: mesmo sendo autista, você pode fazer mais amigos e conquistar qualquer coisa, conquistar o seu sucesso”, destaca João.

Empolgado, o pequeno diz ter realizado um sonho ao ter seu primeiro livro, impresso, em mãos. “É uma sensação muito boa”, comenta. “Meu sonho era publicar um livro, o que já está se realizando. Outro sonho é publicar outros livros e ser ilustrador também”, completa.

Veja também

teaser image
Mylena Gadelha

Novos episódios de 'Turma da Mônica' serão lançados até o fim de 2025; veja detalhes

teaser image
Verso

Cidade da Criança vira um dos melhores destinos de lazer para famílias em Fortaleza

Escritor, ilustrador e até palestrante mirim

João em roda de conversa na Mostra Ceará de Turismo e Cultura deste ano
Legenda: João em roda de conversa na Mostra Ceará de Turismo e Cultura deste ano
Foto: Reprodução/Instagram

Apesar de recente, a empreitada de João nas artes tem inspirado e ecoado em diversos espaços. A publicação do primeiro livro, aliás, foi patrocinada pelo próprio Iprede após o pequeno dar uma palestra sobre seu sucesso terapêutico para profissionais da saúde. Desde então, ele tem sido chamado para falar publicamente sobre autismo e inclusão.

Além do livro publicado e dos próximos capítulos da turminha do Fernando, o pequeno artista também criou, junto à mãe, bonecos e ilustrações para canecas, bottons, cadernos e outros produtos da "turma do Fernando". Inicialmente, a produção em pequena escala tinha como intuito custear a publicação da obra de estreia; hoje, é ponte para o público leitor e uma forma de consolidar a marca que João sonha em expandir.

Para Ana Paula, ver o filho sonhar e poder se dedicar à escrita e ao desenho – na rotina corrida entre escola, terapias e aulas de violino, outra paixão do pequeno – é ter a certeza de que João não está sozinho, e que sabe disso.

“João quase não se comunicava, tinha muita dificuldade. Mas as pessoas o abraçaram de uma forma incrível, e ele começou a ter um desenvolvimento muito maravilhoso, não só por nossa parte familiar, mas pela parte clínica, e também pela nossa igreja”, destaca.

Com orgulho, a mãe destaca o talento do filho e a missão que ele, já cedo, tomou como sua: ecoar a voz de outras crianças autistas e dar destaque a seus interesses e sonhos. “Às vezes, um simples desenho pode se transformar em algo profissional e se tornar uma carreira”, aponta Ana Paula.

“O nosso objetivo é esse: fazer com que as pessoas vejam o trabalho do João e se inspirem, porque hoje em dia a gente sabe que existem muitas famílias que se desesperam ou acham que o diagnóstico pode ‘condenar’ um filho – e, na verdade, um diagnóstico é apenas um diagnóstico. A partir dali que você vai definir o que você vai ser”, conclui.

Serviço
Livro “O dia em que Fernando teve azar”
Quanto: R$ 54,90
Onde comprar: Vendas neste link e, em breve, em outras lojas on-line
https://www.instagram.com/joaosasaque/Acompanhe o escritor: @joaosasaque

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Natural de Tauá (CE), João Sasaque publicou o primeiro livro aos 12 anos
Verso

Inspirado em ‘Diário de um Banana’, cearense de 12 anos lança livro sobre autismo e o poder da amizade

Natural de Tauá, João Sasaque decidiu transformar vivências como uma criança autista em obra literária para ajudar outras pessoas neurodivergentes; “O dia em que Fernando teve azar” já está disponível

Ana Beatriz Caldas
Há 1 hora
Cenas da segunda parte da segunda temporada de Wandinha
Mylena Gadelha

Parte 2 da 2ª temporada de 'Wandinha' complementa acerto com tramas divertidas e atuações perfeitas

Série que se reformulou, mas manteve ar jovial, também soube construir histórias do novo ano

Mylena Gadelha
03 de Setembro de 2025
O premiado espetáculo 'A Força da Água', do Pavilhão da Magnólia, é um dos destaques da programação
Verso

Festival de Teatro de Fortaleza terá espetáculos gratuitos para crianças e adultos; veja programação

Evento acontece em diversos pontos da Capital e terá mais de 30 peças, além de apresentações musicais, lançamentos de livros e feiras de economia criativa

Redação
03 de Setembro de 2025
Presença cearense na série 'Pssica' é forte, com destaque para David Santos, Ana Luiza Rios, Lucas Galvino e Fátima Macedo
Silvero Pereira

Série Pssica da Netflix tem molho cearense

É importante que a presença regionalista das produções ganhe representatividade

Silvero Pereira
03 de Setembro de 2025
Imagens de arquivos familiares têm sido objeto de criação e reflexão na arte contemporânea; na foto, registro da obra 'São Benedito é como um rio que me corta por dentro', de Marília Oliveira (2024), em cartaz na exposição 'Bezoar do Tempo', no Museu da Imagem e do Som do Ceará
Verso

Fotos de família 'saltam' dos álbuns e se destacam na arte contemporânea com convite à reflexão

Projetos e pesquisas fotográficas no Ceará e no Brasil usam acervos próprios ou anônimos e reconfiguram funções dos álbuns de família

João Gabriel Tréz
02 de Setembro de 2025
Ricardo Bacelar, Flora Purim e Airto Moreira
Verso

Ricardo Bacelar lança single em parceria com Flora Purim e Airto Moreira, lendas do jazz mundial

Colaboração é a primeira de uma série de canções que dará origem a dois álbuns

Ana Beatriz Caldas
02 de Setembro de 2025
Agenda do mês inclui artistas cearenses e nomes de outros estados, como Ivyson, Humberto Gessinger e Roberta Sá
Verso

Pop, samba, reggae, MPB, sertanejo e mais: confira agenda de shows para ver em Fortaleza em setembro

Roteiro de apresentações inclui opções gratuitas e pagas e diferentes gêneros musicais

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz
01 de Setembro de 2025
Graduação em Cinema e Audiovisual da UFCA será a segunda de uma universidade federal em uma cidade do interior no Nordeste
João Gabriel Tréz

Ceará ganha primeira graduação em cinema do interior com curso da UFCA previsto para 2027

Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Cariri marca avanço na interiorização de formação na área no Estado

João Gabriel Tréz
31 de Agosto de 2025
Vídeo '1 treinador vs. 30 gordos', publicado no Canal Foco, virou um desfile de preconceito embalado de 'motivação'
Elaine Quinderé

Quando a motivação escorrega para a gordofobia

O recente vídeo intitulado “30 gordos x 1 treinador” reacendeu um debate urgente: a maneira como nossa sociedade trata pessoas gordas

Elaine Quinderé
31 de Agosto de 2025
Imagem mostra o escritor Luis Fernando Verissimo
Verso

Corpo do escritor Luis Fernando Verissimo é sepultado em Porto Alegre

O velório foi aberto ao público, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. As homenagens se estenderam até as 16h45

Redação
30 de Agosto de 2025
Foto do escritor Luis Fernando Verissimo, que faleceu neste sábado (30)
Verso

Morte de Luis Fernando Verissimo gera homenagens de escritores, artistas e autoridades

Escritor gaúcho faleceu aos 88 anos em Porto Alegre em decorrência de complicações de uma pneumonia

Redação
30 de Agosto de 2025
O fotógrafo Régis Amora e a cantora Lorena Nunes em encontro do projeto Imagens Sonoras
Verso

Clubes de discos gratuitos em Fortaleza elevam experiência de ouvir música e conectam fãs

Com foco na discussão de álbuns nacionais e internacionais, iniciativas são abertas ao público e têm criado comunidades de entusiastas da arte na Capital

Ana Beatriz Caldas
30 de Agosto de 2025
Foto do escritor Luis Fernando Verissimo
Verso

Relembre obras e frases de Luis Fernando Verissimo

Escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista, dramaturgo e romancista brasileiro

foto do escritor luis fernando verissimo, que morreu neste sábado
Verso

Escritor Luis Fernando Verissimo morre aos 88 anos

Gaúcho estava internado em Porto Alegre desde o último dia 11 e deixa vasta contribuição para a cultura brasileira

Redação
30 de Agosto de 2025
Festival divulgou selecionados para as principais mostras competitivas e não competitivas da edição de 2025
Verso

Cine Ceará exibe filmes inéditos, cearenses premiados e pré-indicado ao Oscar; veja lista completa

35ª edição do principal festival de cinema do Ceará ocorre de 20 a 26 de setembro em Fortaleza

João Gabriel Tréz
29 de Agosto de 2025
Pub Delas é comandado pelas empresárias Camila Martins e Thelma Garcia
Verso

Bar se destaca na noite de Fortaleza por protagonismo de mulheres lésbicas no sertanejo e no pagode

Investindo em programação musical que foge dos ritmos que costumam fazer sucesso em bares LGBTQIAP+, Pub Delas conquistou público feminino e aos poucos se consolida como novo palco para cantoras da Cidade

Ana Beatriz Caldas
29 de Agosto de 2025
Capa do livro Fup, uma fábula de Jim Dodge
Verso

'Fup': Entenda como a história de uma pata conquistou tantos fãs e é considerada transcendental

Livro do escritor estadunidense Jim Dodge foi publicado pela primeira vez em 1983

Beatriz Rabelo
28 de Agosto de 2025
No hall de entrada, a marcenaria funciona como uma sapateira. Quando a porta desliza para um lado, abre-se o cantinho para os calçados
Ana Karenyna

Como decorar hall de entrada?

Com pouco espaço e ideias práticas e acessíveis, você vai deixar esse cantinho funcional na sua rotina e imprimir personalidade

Ana Karenyna
28 de Agosto de 2025
Alguns dos exemplares publicados pelo edital do Territórios de Criação, que deu origem ao Ceará Sem Fronteiras
Verso

Programa ‘Ceará Sem Fronteiras’ irá ofertar bolsas de intercâmbio e publicação de livros

Evento de lançamento terá palestra da escritora Marcia Tiburi, nesta quinta-feira (28), no Anfiteatro do Dragão do Mar

Ana Beatriz Caldas
28 de Agosto de 2025
Na imagem, crianças brincam em aparelhos da Cidade da Criança, recém-inaugurada pela Prefeitura de Fortaleza no Centro da cidade
Verso

Cidade da Criança vira um dos melhores destinos de lazer para famílias em Fortaleza

Voltado para a primeira infância com programações diversas, equipamento foi requalificado e retorna à dinâmica da cidade em movimento de valorização do Centro

Diego Barbosa
27 de Agosto de 2025