Novo filme do cearense Karim Aïnouz é selecionado para Festival de Berlim

Segunda produção em inglês do cineasta, "Rosebush Pruning" estreia na mostra competitiva principal do evento alemão.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
(Atualizado às 10:04)
Verso
O elenco do filme
Legenda: "Rosebush Pruning" é o segundo filme do cearense Karim Aïnouz em língua inglesa.
Foto: Felix Dickinson / Divulgação.

O cineasta cearense Karim Aïnouz irá estrear filme no Festival de Berlim de 2026. O anúncio da seleção da mostra competitiva do evento alemão ocorreu na manhã desta terça-feira (20).

"Rosebush Pruning" é o título do longa dirigido pelo artista nascido em Fortaleza, o segundo da carreira dele em inglês. O elenco da produção conta com nomes como Elle Fanning, Pamela Anderson, Riley Keough, Callum Turner e Jamie Bell.

A trama se passa na Espanha, onde os irmãos estadunidenses Jack, Ed, Anna e Robert vivem isolados e imersos em uma fortuna herdada. Quando Jack decide morar com a namorada e Ed descobre a verdade sobre a morte da mãe deles, a família começa a se desfazer.

O filme é uma coprodução entre Itália, Alemanha, Espanha e Reino Unido e foi anunciado como um remake do longa italiano "De Punhos Cerrados" (1965), de Marco Bellocchio.

Karim é figura reconhecida no circuito de festivais europeus. Em Berlim, ele já estreou o longa "Praia do Futuro" (2014), com Wagner Moura, além dos documentários "Aeroporto Central" (2018) e "Nardjes A." (2020).

Mais recentemente, o longa "Motel Destino", filmado no Ceará com elenco e equipe majoritariamente cearenses, teve estreia mundial em 2024 no Festival de Cannes.

Ceará no Festival de Berlim

A presença de Karim na competição do 76º Festival de Berlim reforça a participação cearense na edição deste ano.

Na semana passada, dois longas do Estado foram anunciados em diferentes mostras do evento alemão: "Feito Pipa", de Allan Deberton, e "Fiz Um Foguete Imaginando Que Você Vinha", de Janaína Marques.

O primeiro, protagonizado pelo ator mirim Yuri Gomes e com Lázaro Ramos e Teca Pereira no elenco, será exibido na sessão competitiva Generation, voltada a tramas protagonizadas por crianças e adolescentes. 

A trama de "Feito Pipa" companha Gugu, um menino de 12 anos que sonha em ser jogador de futebol. Criado pela avó de maneira livre, ele teme ter que se reaproximar do distane pai por conta de mudanças na vida.

Já "Fiz Um Foguete Imaginando Que Você Vinha" ganha exibição na seção Forum, voltada a produções que desafiam categorias e estéticas formais do cinema. O longa é apresentado como um "road movie do inconsciente".

A trama acompanha uma mulher de 50 que não consegue acessar memórias felizes e começa uma jornada entre o subconsciente, as memórias e invenções. No elenco, nomes como Verônica Cavalcanti, Luciana Souza, Fabíola Líper e Christiane de Lavor.

