Lista de indicados ao Oscar 2026 será anunciada nesta quinta-feira (22)

Após a vitória de "Ainda Estou Aqui", os brasileiros estão na torcida pela indicação de "O Agente Secreto" no Oscar 2026. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood vai revelar a lista na quinta-feira (22).

O Brasil pode concorrer na categoria de Melhor Filme Internacional e de Melhor Ator para Wagner Moura. A produção de Kleber Mendonça Filho também aparece cotada em outras categorias, como Melhor Filme e Melhor Roteiro Original.

Além de "O Agente Secreto", o documentário "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, pode ser nomeado em Melhor Documentário.

Brasil no Globo de Ouro

A produção de Kleber Mendonça representou o Brasil em três categorias no Globo de Ouro: Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, Melhor Ator de Drama e Melhor Filme de Drama. No dia 11 de janeiro, o baiano Wagner Moura venceu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, sendo o primeiro brasileiro a vencer nesta categoria.

No evento, o longa brasileiro também venceu a categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. No entanto, o filme não conquistou a outra categoria em que concorria, de Melhor Filme de Drama, que ficou com "Hamnet".

Enredo de 'O Agente Secreto'

Ambientado em Recife, no ano de 1977, o filme "O Agente Secreto" acompanha Armando, um professor universitário que passou a ser perseguido durante a Ditadura Militar. O protagonista, interpretado por Wagner Moura, adota o nome Marcelo como uma forma de proteger sua família, enquanto espera ajuda para sair do Brasil.

Ao longo da trama, o público descobre que Armando sofreu diversos boicotes às pesquisas realizadas na Universidade Federal de Pernambuco. Depois de um tempo em outros estados, ele retorna à cidade pernambucana na esperança de reencontrar o filho.

A narrativa aborda a falta de memória atual sobre a ditadura, assim como a resistência de pessoas comuns em tempos repressão.