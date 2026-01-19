Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Lista de indicados ao Oscar 2026 será anunciada nesta quinta-feira (22)

Filme "O Agente Secreto" e ator Wagner Moura podem concorrer neste ano.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
(Atualizado às 22:18)
Verso
Imagem do Wagner Moura do filme O Agente Secreto, para matéria sobre indicados do Oscar 2026.
Legenda: Wagner Moura chegou a ganhar um Globo de Ouro pela atuação em "O Agente Secreto".
Foto: Divulgação/Vitrine Filmes.

Após a vitória de "Ainda Estou Aqui", os brasileiros estão na torcida pela indicação de "O Agente Secreto" no Oscar 2026. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood vai revelar a lista na quinta-feira (22)

O Brasil pode concorrer na categoria de Melhor Filme Internacional e de Melhor Ator para Wagner Moura. A produção de Kleber Mendonça Filho também aparece cotada em outras categorias, como Melhor Filme e Melhor Roteiro Original. 

Além de "O Agente Secreto", o documentário "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, pode ser nomeado em Melhor Documentário. 

Brasil no Globo de Ouro

produção de Kleber Mendonça representou o Brasil em três categorias no Globo de Ouro: Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, Melhor Ator de Drama e Melhor Filme de Drama. No dia 11 de janeiro, o baiano Wagner Moura venceu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, sendo o primeiro brasileiro a vencer nesta categoria. 

No evento, o longa brasileiro também venceu a categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. No entanto, o filme não conquistou a outra categoria em que concorria, de Melhor Filme de Drama, que ficou com "Hamnet".

Enredo de 'O Agente Secreto'

Ambientado em Recife, no ano de 1977, o filme "O Agente Secreto" acompanha Armando, um professor universitário que passou a ser perseguido durante a Ditadura Militar. O protagonista, interpretado por Wagner Moura, adota o nome Marcelo como uma forma de proteger sua família, enquanto espera ajuda para sair do Brasil. 

Ao longo da trama, o público descobre que Armando sofreu diversos boicotes às pesquisas realizadas na Universidade Federal de Pernambuco. Depois de um tempo em outros estados, ele retorna à cidade pernambucana na esperança de reencontrar o filho. 

A narrativa aborda a falta de memória atual sobre a ditadura, assim como a resistência de pessoas comuns em tempos repressão. 

