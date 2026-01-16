Oito curtas cearenses são selecionados para Mostra de Cinema de Tiradentes
29ª edição do evento audiovisual acontece entre 23 e 31 de janeiro.
Marco de abertura do calendário dos festivais brasileiros de audiovisual, a Mostra de Cinema de Tiradentes chega no próximo dia 23 de janeiro à 29ª edição.
Principal vitrine da produção contemporânea, o evento exibirá, até 31 de janeiro, um total de 137 filmes, sendo oito produções cearenses. Todos os filmes do Estado são curtas-metragens e eles compõem seções diferentes.
Na Mostra Foco, principal competitiva de curtas de Tiradentes, há dois representantes do Ceará: “Cavalo Serpente”, de Priscila Smiths, e “O ponto do mel”, de Mirian Oliveira e Pedro Lessa.
Outras três obras estão na Mostra Formação, que se dedica a exibir curtas produzidos em ambientes formativos e também tem caráter competitivo.
São elas “Na estação das mangas, ela alimenta o bairro inteiro”, de Carlos Dias Oliveira, Lino Fly, Tiago Coutinho e Yan Tavares; “O tempo que me resta”, de Chico Tales e Mariana Camurça; e “VAMPIRO”, de Nolí Levi e Emilly Guilherme.
Completam a seleção cearense os curtas “Do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto”, de Weyna Macedo, Lucas Parente, Adeciany Castro e Mariana Smith, na Mostra Panorama; "Faísca", de Barbara Matias Kariri, na Mostra Praça; e “Mydzé”, com direção do Memorial Isú-Kariri & Unides contra a colonização: muitos olhos, um só coração, na Mostra Soberania Imaginativa.
As duas mostras principais de longas são a Aurora, dedicada a filmes de diretores estreantes no formato, e Olhos Livres.
A artista visual e cineasta cearense Darks Miranda compõe o júri oficial, responsável pela escolha dos vencedores das mostras Foco, Olhos Livres e do Prêmio Helena Ignez, de destaque feminino.
Nesta 29ª edição, a Mostra de Tiradentes presta homenagem à carreira da atriz Karine Teles, conhecida no cinema por “Bacurau” e na TV pela novela “Vale Tudo”, entre outras produções.
Além disso, a temática do ano será “Soberania Imaginativa”, que busca refletir sobre a ideia de independência e autonomia no cinema brasileiro.
29ª Mostra de Tiradentes
- Quando: de 23 a 31 de janeiro
- Mais informações: no site do evento
Confira destaques da seleção
Mostra Olhos Livres
- "Meu Tio da Câmera" (Bernard Lessa, ES)
- "Tannhäuser" (Vinícius Romero, SP)
- "Anistia 79" (Anita Leandro, RJ)
- "As Florestas da Noite" (Priscyla Bettim e Renato Coelho, SP)
- "O Enigma de S." (Gustavo de Mattos Jahn, RJ)
- "Ao Sabor das Cinzas" (Taciano Valério, PE)
- "Amante Difícil" (João Pedro Faro, RJ)
Mostra Aurora
- "Vulgo Jenny" (Viviane Goulart, GO)
- "Sabes de Mim, Agora Esqueça" (Denise Vieira, DF)
- "Politiktok" (Álvaro Andrade, BA)
- "A Voz da Virgem" (Pedro Almeida, RJ)
- "Para os Guardados" (desali e Rafael Rocha, MG)
- "Obeso Mórbido" (Diego Bauer, AM)
Mostra Foco
- “A praga do resíduo verde” (Ramon Coutinho, BA)
- “Caldeirão” (Oliveira Júnior, Milena Rocha e Weslley Oliveira, PI)
- “Cavalo Serpente” (Priscila Smiths, CE)
- “Cinema Moderno” (Felipe André Silva, PE/RJ)
- “CRASH” (Gabriela Mureb, Munique/RJ)
- “Entrevista com Fantasmas” (LK, RS/SP)
- “Grão” (Gianluca Cozza, Leonardo da Rosa, RS)
- “Kakxop pahok: as crianças cegas” (Cassiano Maxakali e Charles Bicalho, MG)
- “Lendas da Noite” (Olavo Toledo, SP)
- “Matanga” (Rebeca Francoff, RS)
- “O ponto do mel” (Mirian Oliveira e Pedro Lessa, PB/CE/RJ)
- “Outros Santos” (Jorge Polo e Guilherme Souza, RJ)
- “sem título # 10 : ao re dor do amor” (Carlos Adriano, SP)
Mostra Formação
- “AGULHA” (Luisa Maciel, BA)
- “Ballena” (Ricardo Monteiro, Cuba/PR)
- “Cafezinho” (João Bonfim e Pedro Augusto de Oliveira e Silva, MG)
- “CRASH” (João Eduardo, Josaniel, Acaique, Idiandra Nunes e JOA1, MA)
- “De Barriga pra Cima” (Equipe IMA, formada por Beatriz Lindenberg, Cintya Ferreira, Marcia Medeiros e Mariana de Lima, e Moradores da Comunidade Quilombola de Monte Alegre, em Cachoeiro do Itapemirim / Projeto Cine Quilombola / Instituto Marlin Azul, ES)
- “Diálogo Bulbul” (Bruno Churuska, Gledson Augusto, Nicole Mendes, Yan Altino, Zimá Domingos, SP/RJ/ES/BA)
- “Hipo Campo” (Caco Tavaris, SP)
- “Mande me avisar se é em casa ou na igreja” (Rafael Waltrick, PR)
- “Na estação das mangas, ela alimenta o bairro inteiro” (Carlos Dias Oliveira , Lino Fly, Tiago Coutinho e Yan Tavares, CE)
- “O tempo que me resta” (Chico Tales e Mariana Camurça, CE)
- “Saudades Perdularia” (Manu Zilveti, SP/Cuba)
- “Trincheiras” (Lucas da Rocha e Maria Clara Almeida, PE)
- “Urticária Incandescente” (Augusto A. Sauandaj, SP)
- “VAMPIRO” (Emilly Guilherme e Nolí Levi, CE)
- “Vinte Vinte Quatro” (Davi Pieri, DF)
Mostra Praça - Curtas
- "Americana" (Agarb Braga, PA)
- "Banzeiro e Maresia" (Pablo Monteiro, MA)
- "Boca" (Giuliana Zamprogno, ES / RJ)
- "Confluência dos Olhos D'Água" (Keila-Sankofa, AM)
- "Eu Volto pra Te Buscar" (Roger Bravo, SP)
- "Faísca" (Barbara Matias Kariri, CE)
- "Fronteriza" (Nay Mendl e Rosa Caldeira, PR/SP/Paraguai)
- "Gilson de Souza – Na Corda Bamba" (Brunno Alexandre, SP)
- "Hacker Leonilia" (Gustavo Fontele Dourado, DF)
- "Nosso Amigo Romário" (Antonio Pedroni, MG)
- "Os Ursos e Nós" (Maria Acselrad, PE)
- "Para não ser levada por qualquer ventania" (Eleonora Loner, RS)
- "RECIFE TEM UM CORAÇÃO" (Rodrigo Sena, RN)
- "Roteiro para uma fuga" (Priscila Nascimento, PE)
- "Um certo cinema brasileiro" (Fábio Rogério, SE)
Mostra Panorama
- "Ajude os menor" (Janderson Felipe e Lucas Litrento, AL)
- "Comunhão" (Pétala Lopes, SP)
- "Curva acentuada" (Leon Sampaio, BA)
- "Do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto" (Weyna Macedo, Lucas Parente, Adeciany Castro e Mariana Smith, CE)
- "E o Futuro, Como Sempre, Aquele Mistério" (Fabricio Ferreira, MG)
- "Lomba do pinheiro" (Iuri Minfroy, RS)
- "Maira Porongyta – o aviso do céu" (Kujãesage Kaiabi, RJ/MT)
- "Nevrose" (Ana do Carmo, BA)
- "Tião Personal Dancer" (Aristótelis Tothi, GO)
- "Trem da Onze" (Izabelli Campanelli, SP)
- "Um Oceano Inteiro" (Bruna Dias e Carine Fiúza, PB)
- "Windows 51" (Sandro Garcia, RJ/PE)
- "Yvy Mbyte – Em busca do centro da Terra" (Gildo Gomes e Araci da Silva, RS)
Mostra Soberania Imaginativa
- "A Morte da Aparição" (Lila S., RJ)
- "Mãe Santíssima" (Buca Dantas, RN)
- "Memorial dos Metacarpos" (Maria Rita Moreira, RJ)
- "Mydzé" (Memorial Isú-Kariri & Unides contra a colonização: muitos olhos, um só coração, CE)
- "Pânico na Praia Vermelha" (Marcos Gabriel Faria, RJ)
- "Pequeno Jogo" (Sofia Tomic, SP)
- "Vigília Noturna" (Diego Robert, GO)
- "Vim e irei como uma profecia" (Fábio Rogério, SE)
- "Vulto Sagrado" (Daniel Caetano, RJ)