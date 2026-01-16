Diário do Nordeste
Oito curtas cearenses são selecionados para Mostra de Cinema de Tiradentes

29ª edição do evento audiovisual acontece entre 23 e 31 de janeiro.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
Verso
Uma figura usando uma máscara de cavalo preta e brilhante com crina avermelhada destaca-se em perfil contra um campo repleto de cactos. A cena funde o elemento surreal da máscara com a textura rústica da vegetação sob uma luz natural que realça as formas e sombras da composição.
Legenda: Oito curtas cearenses fazem parte da programação da 29ª Mostra de Tiradentes; na foto, imagem do filme "Cavalo Serpente", de Priscila Smiths, parte da Mostra Foco no evento.
Foto: Divulgação.

Marco de abertura do calendário dos festivais brasileiros de audiovisual, a Mostra de Cinema de Tiradentes chega no próximo dia 23 de janeiro à 29ª edição.

Principal vitrine da produção contemporânea, o evento exibirá, até 31 de janeiro, um total de 137 filmes, sendo oito produções cearenses. Todos os filmes do Estado são curtas-metragens e eles compõem seções diferentes.

Na Mostra Foco, principal competitiva de curtas de Tiradentes, há dois representantes do Ceará: “Cavalo Serpente”, de Priscila Smiths, e “O ponto do mel”, de Mirian Oliveira e Pedro Lessa.

Outras três obras estão na Mostra Formação, que se dedica a exibir curtas produzidos em ambientes formativos e também tem caráter competitivo. 

São elas “Na estação das mangas, ela alimenta o bairro inteiro”, de Carlos Dias Oliveira, Lino Fly, Tiago Coutinho e Yan Tavares; “O tempo que me resta”, de Chico Tales e Mariana Camurça; e “VAMPIRO”, de Nolí Levi e Emilly Guilherme.

Completam a seleção cearense os curtas “Do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto”, de Weyna Macedo, Lucas Parente, Adeciany Castro e Mariana Smith, na Mostra Panorama; "Faísca", de Barbara Matias Kariri, na Mostra Praça; e “Mydzé”, com direção do Memorial Isú-Kariri & Unides contra a colonização: muitos olhos, um só coração, na Mostra Soberania Imaginativa.

Duas pessoas jovens estão posicionadas à frente de um casarão antigo e iluminado durante a noite, com uma luz azul intensa incidindo sobre elas. A pessoa em destaque olha para a frente com uma expressão séria, enquanto a outra aparece levemente ao fundo, criando uma cena de suspense e mistério.
Legenda: Um dos curtas cearenses selecionados é "VAMPIRO", de Nolí Levi e Emilly Guilherme, que será exibido na Mostra Formação.
Foto: Divulgação.

As duas mostras principais de longas são a Aurora, dedicada a filmes de diretores estreantes no formato, e Olhos Livres

A artista visual e cineasta cearense Darks Miranda compõe o júri oficial, responsável pela escolha dos vencedores das mostras Foco, Olhos Livres e do Prêmio Helena Ignez, de destaque feminino.

Nesta 29ª edição, a Mostra de Tiradentes presta homenagem à carreira da atriz Karine Teles, conhecida no cinema por “Bacurau” e na TV pela novela “Vale Tudo”, entre outras produções.

Além disso, a temática do ano será “Soberania Imaginativa”, que busca refletir sobre a ideia de independência e autonomia no cinema brasileiro.

29ª Mostra de Tiradentes

Confira destaques da seleção

Mostra Olhos Livres

  • "Meu Tio da Câmera" (Bernard Lessa, ES)
  • "Tannhäuser" (Vinícius Romero, SP)
  • "Anistia 79" (Anita Leandro, RJ)
  • "As Florestas da Noite" (Priscyla Bettim e Renato Coelho, SP)
  • "O Enigma de S." (Gustavo de Mattos Jahn, RJ)
  • "Ao Sabor das Cinzas" (Taciano Valério, PE)
  • "Amante Difícil" (João Pedro Faro, RJ)

Mostra Aurora 

  • "Vulgo Jenny" (Viviane Goulart, GO)
  • "Sabes de Mim, Agora Esqueça" (Denise Vieira, DF)
  • "Politiktok" (Álvaro Andrade, BA)
  • "A Voz da Virgem" (Pedro Almeida, RJ)
  • "Para os Guardados" (desali e Rafael Rocha, MG)
  • "Obeso Mórbido" (Diego Bauer, AM)

Mostra Foco

  • “A praga do resíduo verde” (Ramon Coutinho, BA)
  • “Caldeirão” (Oliveira Júnior, Milena Rocha e Weslley Oliveira, PI)
  • “Cavalo Serpente” (Priscila Smiths, CE)
  • “Cinema Moderno” (Felipe André Silva, PE/RJ)
  • “CRASH” (Gabriela Mureb, Munique/RJ)
  • “Entrevista com Fantasmas” (LK, RS/SP)
  • “Grão” (Gianluca Cozza, Leonardo da Rosa, RS)
  • “Kakxop pahok: as crianças cegas” (Cassiano Maxakali e Charles Bicalho, MG)
  • “Lendas da Noite” (Olavo Toledo, SP)
  • “Matanga” (Rebeca Francoff, RS)
  • “O ponto do mel” (Mirian Oliveira e Pedro Lessa, PB/CE/RJ)
  • “Outros Santos” (Jorge Polo e Guilherme Souza, RJ)
  • “sem título # 10 : ao re dor do amor” (Carlos Adriano, SP)

Mostra Formação

  • “AGULHA” (Luisa Maciel, BA)
  • “Ballena” (Ricardo Monteiro, Cuba/PR)
  • “Cafezinho” (João Bonfim e Pedro Augusto de Oliveira e Silva, MG)
  • “CRASH” (João Eduardo, Josaniel, Acaique, Idiandra Nunes e JOA1, MA)
  • “De Barriga pra Cima” (Equipe IMA, formada por Beatriz Lindenberg, Cintya Ferreira, Marcia Medeiros e Mariana de Lima, e Moradores da Comunidade Quilombola de Monte Alegre, em Cachoeiro do Itapemirim / Projeto Cine Quilombola / Instituto Marlin Azul, ES)
  • “Diálogo Bulbul” (Bruno Churuska, Gledson Augusto, Nicole Mendes, Yan Altino, Zimá Domingos, SP/RJ/ES/BA)
  • “Hipo Campo” (Caco Tavaris, SP)
  • “Mande me avisar se é em casa ou na igreja” (Rafael Waltrick, PR)
  • “Na estação das mangas, ela alimenta o bairro inteiro” (Carlos Dias Oliveira , Lino Fly, Tiago Coutinho e Yan Tavares, CE)
  • “O tempo que me resta” (Chico Tales e Mariana Camurça, CE)
  • “Saudades Perdularia” (Manu Zilveti, SP/Cuba)
  • “Trincheiras” (Lucas da Rocha e Maria Clara Almeida, PE)
  • “Urticária Incandescente” (Augusto A. Sauandaj, SP)
  • “VAMPIRO” (Emilly Guilherme e Nolí Levi, CE)
  • “Vinte Vinte Quatro” (Davi Pieri, DF)

Mostra Praça - Curtas

  • "Americana" (Agarb Braga, PA)
  • "Banzeiro e Maresia" (Pablo Monteiro, MA)
  • "Boca" (Giuliana Zamprogno, ES / RJ)
  • "Confluência dos Olhos D'Água" (Keila-Sankofa, AM)
  • "Eu Volto pra Te Buscar" (Roger Bravo, SP)
  • "Faísca" (Barbara Matias Kariri, CE)
  • "Fronteriza" (Nay Mendl e Rosa Caldeira, PR/SP/Paraguai)
  • "Gilson de Souza – Na Corda Bamba" (Brunno Alexandre, SP)
  • "Hacker Leonilia" (Gustavo Fontele Dourado, DF)
  • "Nosso Amigo Romário" (Antonio Pedroni, MG)
  • "Os Ursos e Nós" (Maria Acselrad, PE)
  • "Para não ser levada por qualquer ventania" (Eleonora Loner, RS)
  • "RECIFE TEM UM CORAÇÃO" (Rodrigo Sena, RN)
  • "Roteiro para uma fuga" (Priscila Nascimento, PE)
  • "Um certo cinema brasileiro" (Fábio Rogério, SE)

Mostra Panorama

  • "Ajude os menor" (Janderson Felipe e Lucas Litrento, AL)
  • "Comunhão" (Pétala Lopes, SP)
  • "Curva acentuada" (Leon Sampaio, BA)
  • "Do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto" (Weyna Macedo, Lucas Parente, Adeciany Castro e Mariana Smith, CE)
  • "E o Futuro, Como Sempre, Aquele Mistério" (Fabricio Ferreira, MG)
  • "Lomba do pinheiro" (Iuri Minfroy, RS)
  • "Maira Porongyta – o aviso do céu" (Kujãesage Kaiabi, RJ/MT)
  • "Nevrose" (Ana do Carmo, BA)
  • "Tião Personal Dancer" (Aristótelis Tothi, GO)
  • "Trem da Onze" (Izabelli Campanelli, SP)
  • "Um Oceano Inteiro" (Bruna Dias e Carine Fiúza, PB)
  • "Windows 51" (Sandro Garcia, RJ/PE)
  • "Yvy Mbyte – Em busca do centro da Terra" (Gildo Gomes e Araci da Silva, RS)

Mostra Soberania Imaginativa

  • "A Morte da Aparição" (Lila S., RJ)
  • "Mãe Santíssima" (Buca Dantas, RN)
  • "Memorial dos Metacarpos" (Maria Rita Moreira, RJ)
  • "Mydzé" (Memorial Isú-Kariri & Unides contra a colonização: muitos olhos, um só coração, CE)
  • "Pânico na Praia Vermelha" (Marcos Gabriel Faria, RJ)
  • "Pequeno Jogo" (Sofia Tomic, SP)
  • "Vigília Noturna" (Diego Robert, GO)
  • "Vim e irei como uma profecia" (Fábio Rogério, SE)
  • "Vulto Sagrado" (Daniel Caetano, RJ)
