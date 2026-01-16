Oito curtas cearenses são selecionados para Mostra de Cinema de Tiradentes

Marco de abertura do calendário dos festivais brasileiros de audiovisual, a Mostra de Cinema de Tiradentes chega no próximo dia 23 de janeiro à 29ª edição.

Principal vitrine da produção contemporânea, o evento exibirá, até 31 de janeiro, um total de 137 filmes, sendo oito produções cearenses. Todos os filmes do Estado são curtas-metragens e eles compõem seções diferentes.

Na Mostra Foco, principal competitiva de curtas de Tiradentes, há dois representantes do Ceará: “Cavalo Serpente”, de Priscila Smiths, e “O ponto do mel”, de Mirian Oliveira e Pedro Lessa.

Outras três obras estão na Mostra Formação, que se dedica a exibir curtas produzidos em ambientes formativos e também tem caráter competitivo.

São elas “Na estação das mangas, ela alimenta o bairro inteiro”, de Carlos Dias Oliveira, Lino Fly, Tiago Coutinho e Yan Tavares; “O tempo que me resta”, de Chico Tales e Mariana Camurça; e “VAMPIRO”, de Nolí Levi e Emilly Guilherme.

Completam a seleção cearense os curtas “Do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto”, de Weyna Macedo, Lucas Parente, Adeciany Castro e Mariana Smith, na Mostra Panorama; "Faísca", de Barbara Matias Kariri, na Mostra Praça; e “Mydzé”, com direção do Memorial Isú-Kariri & Unides contra a colonização: muitos olhos, um só coração, na Mostra Soberania Imaginativa.

Legenda: Um dos curtas cearenses selecionados é "VAMPIRO", de Nolí Levi e Emilly Guilherme, que será exibido na Mostra Formação. Foto: Divulgação.

As duas mostras principais de longas são a Aurora, dedicada a filmes de diretores estreantes no formato, e Olhos Livres.

A artista visual e cineasta cearense Darks Miranda compõe o júri oficial, responsável pela escolha dos vencedores das mostras Foco, Olhos Livres e do Prêmio Helena Ignez, de destaque feminino.

Nesta 29ª edição, a Mostra de Tiradentes presta homenagem à carreira da atriz Karine Teles, conhecida no cinema por “Bacurau” e na TV pela novela “Vale Tudo”, entre outras produções.

Além disso, a temática do ano será “Soberania Imaginativa”, que busca refletir sobre a ideia de independência e autonomia no cinema brasileiro.

29ª Mostra de Tiradentes

Quando: de 23 a 31 de janeiro

de 23 a 31 de janeiro Mais informações: no site do evento

Confira destaques da seleção

Mostra Olhos Livres

"Meu Tio da Câmera" (Bernard Lessa, ES)

"Tannhäuser" (Vinícius Romero, SP)

"Anistia 79" (Anita Leandro, RJ)

"As Florestas da Noite" (Priscyla Bettim e Renato Coelho, SP)

"O Enigma de S." (Gustavo de Mattos Jahn, RJ)

"Ao Sabor das Cinzas" (Taciano Valério, PE)

"Amante Difícil" (João Pedro Faro, RJ)

Mostra Aurora

"Vulgo Jenny" (Viviane Goulart, GO)

"Sabes de Mim, Agora Esqueça" (Denise Vieira, DF)

"Politiktok" (Álvaro Andrade, BA)

"A Voz da Virgem" (Pedro Almeida, RJ)

"Para os Guardados" (desali e Rafael Rocha, MG)

"Obeso Mórbido" (Diego Bauer, AM)

Mostra Foco

“A praga do resíduo verde” (Ramon Coutinho, BA)

“Caldeirão” (Oliveira Júnior, Milena Rocha e Weslley Oliveira, PI)

“Cavalo Serpente” (Priscila Smiths, CE)

“Cinema Moderno” (Felipe André Silva, PE/RJ)

“CRASH” (Gabriela Mureb, Munique/RJ)

“Entrevista com Fantasmas” (LK, RS/SP)

“Grão” (Gianluca Cozza, Leonardo da Rosa, RS)

“Kakxop pahok: as crianças cegas” (Cassiano Maxakali e Charles Bicalho, MG)

“Lendas da Noite” (Olavo Toledo, SP)

“Matanga” (Rebeca Francoff, RS)

“O ponto do mel” (Mirian Oliveira e Pedro Lessa, PB/CE/RJ)

“Outros Santos” (Jorge Polo e Guilherme Souza, RJ)

“sem título # 10 : ao re dor do amor” (Carlos Adriano, SP)

Mostra Formação

“AGULHA” (Luisa Maciel, BA)

“Ballena” (Ricardo Monteiro, Cuba/PR)

“Cafezinho” (João Bonfim e Pedro Augusto de Oliveira e Silva, MG)

“CRASH” (João Eduardo, Josaniel, Acaique, Idiandra Nunes e JOA1, MA)

“De Barriga pra Cima” (Equipe IMA, formada por Beatriz Lindenberg, Cintya Ferreira, Marcia Medeiros e Mariana de Lima, e Moradores da Comunidade Quilombola de Monte Alegre, em Cachoeiro do Itapemirim / Projeto Cine Quilombola / Instituto Marlin Azul, ES)

“Diálogo Bulbul” (Bruno Churuska, Gledson Augusto, Nicole Mendes, Yan Altino, Zimá Domingos, SP/RJ/ES/BA)

“Hipo Campo” (Caco Tavaris, SP)

“Mande me avisar se é em casa ou na igreja” (Rafael Waltrick, PR)

“Na estação das mangas, ela alimenta o bairro inteiro” (Carlos Dias Oliveira , Lino Fly, Tiago Coutinho e Yan Tavares, CE)

“O tempo que me resta” (Chico Tales e Mariana Camurça, CE)

“Saudades Perdularia” (Manu Zilveti, SP/Cuba)

“Trincheiras” (Lucas da Rocha e Maria Clara Almeida, PE)

“Urticária Incandescente” (Augusto A. Sauandaj, SP)

“VAMPIRO” (Emilly Guilherme e Nolí Levi, CE)

“Vinte Vinte Quatro” (Davi Pieri, DF)

Mostra Praça - Curtas

"Americana" (Agarb Braga, PA)

"Banzeiro e Maresia" (Pablo Monteiro, MA)

"Boca" (Giuliana Zamprogno, ES / RJ)

"Confluência dos Olhos D'Água" (Keila-Sankofa, AM)

"Eu Volto pra Te Buscar" (Roger Bravo, SP)

"Faísca" (Barbara Matias Kariri, CE)

"Fronteriza" (Nay Mendl e Rosa Caldeira, PR/SP/Paraguai)

"Gilson de Souza – Na Corda Bamba" (Brunno Alexandre, SP)

"Hacker Leonilia" (Gustavo Fontele Dourado, DF)

"Nosso Amigo Romário" (Antonio Pedroni, MG)

"Os Ursos e Nós" (Maria Acselrad, PE)

"Para não ser levada por qualquer ventania" (Eleonora Loner, RS)

"RECIFE TEM UM CORAÇÃO" (Rodrigo Sena, RN)

"Roteiro para uma fuga" (Priscila Nascimento, PE)

"Um certo cinema brasileiro" (Fábio Rogério, SE)

Mostra Panorama

"Ajude os menor" (Janderson Felipe e Lucas Litrento, AL)

"Comunhão" (Pétala Lopes, SP)

"Curva acentuada" (Leon Sampaio, BA)

"Do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto" (Weyna Macedo, Lucas Parente, Adeciany Castro e Mariana Smith, CE)

"E o Futuro, Como Sempre, Aquele Mistério" (Fabricio Ferreira, MG)

"Lomba do pinheiro" (Iuri Minfroy, RS)

"Maira Porongyta – o aviso do céu" (Kujãesage Kaiabi, RJ/MT)

"Nevrose" (Ana do Carmo, BA)

"Tião Personal Dancer" (Aristótelis Tothi, GO)

"Trem da Onze" (Izabelli Campanelli, SP)

"Um Oceano Inteiro" (Bruna Dias e Carine Fiúza, PB)

"Windows 51" (Sandro Garcia, RJ/PE)

"Yvy Mbyte – Em busca do centro da Terra" (Gildo Gomes e Araci da Silva, RS)

Mostra Soberania Imaginativa