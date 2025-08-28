Diário do Nordeste
'Fup': Entenda como a história de uma pata conquistou tantos fãs e é considerada transcendental

Livro do escritor estadunidense Jim Dodge foi publicado pela primeira vez em 1983

Escrito por
Beatriz Rabelo
Verso
Capa do livro Fup, uma fábula de Jim Dodge
Legenda: Apesar de não ser amplamente conhecido, "Fup" é uma história leve e comovente
Foto: Divulgação

Com singelas 128 páginas, entre muitas margens e espaçamentos, o livro "Fup", do escritor estadunidense Jim Dodge, conquistou diversos fãs pelo mundo, integrando o grupinho seleto da literatura alternativa. Com uma escrita simples e envolvente, a história gira em torno de três personagens incomuns: um jovem com obsessão por cercas, um idoso alcoólatra e uma pata. 

O lançamento nos Estados Unidos ocorreu há mais de quatro décadas, em 1983, com uma presença quase tímida nas livrarias. Foi no boca a boca — aquele clássico trabalho de formiguinha — que o livro passou a ser mais conhecido. 

Após a publicação, o escritor descreveu seu livro como um recorte "sobre o trauma de estar desamparado no mundo e sobre onde você encontra seu consolo", conforme revelou o jornal The Guardian

Apesar de parecer uma história simples, de um avô criando o neto, que por sua vez cuida de uma pata, se engana quem pensa que uma narrativa desse tipo é fácil de construir. Às vezes, o mais simples é que mais exige do escritor.

Como Manoel de Barros, que gostava de pensar cuidadosamente às palavras, ou Graciliano Ramos, que inicia seu livro "Vidas Secas" com palavras escolhidas a dedo para representar a aridez do sertão: "Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes". 

Para compreender o porquê de tantos leitores considerarem "Fup" transcendental, é preciso viver a experiência da leitura do livro. Nem todas as coisas são possíveis de serem explicadas apenas na conversa. Precisam ser experienciadas.

Por que 'Fup' cativa tantos leitores?

Mas qual é, então, a história de Fup? A narrativa se desenrola em torno de Fup, uma pata obesa, resgatada por Miúdo; o jovem Miúdo, que adora construir cercas ao redor da propriedade em que vive; e seu avô Jake, um alcoólatra que gasta suas horas livres produzindo um uísque caseiro. 

Esse avô de quase cem anos que acredita ter descoberto o elixir da imortalidade com essa bebida, curiosamente apelidada de "Velho Sussurro da Morte". O uísque, inclusive, é utilizado pelos vizinhos para ajudar no funcionamento de máquinas. Vê-se daí a potência do elixir!

Seu neto, que perdeu os pais na infância, tem uma obsessão por construir cercas e se incomoda profundamente quando um o javali Cerra-Dente religiosamente destrói suas construções. 

Capa do livro Fup, uma fábula de Jim Dodge
Legenda: Apesar de não ser amplamente conhecido, "Fup" é uma história leve e comovente
Foto: Divulgação

Um dia, quando está prestes a colocar mais cercas, descobre uma pequena pata entre os destroços deixados por Cerra-Dente. Ela é levada para casa e passa a integrar a família. A pata recebe o nome de Fup — vale a pena descobrir o porquê do nome na leitura, por isso, a surpresa não será tirada — e eles se responsabilizam pela missão de ensiná-la a voar

Tudo isso é atravessado pelas miudezas que existem no cotidiano: o gesto de cozinhar para o neto, o modo de apreciar a beleza de um fim de tarde e a reflexão sobre a própria vida. O livro entrega diversas citações carregadas de beleza e profundidade. Outras, de humor. 

Com um pensamento rápido e original, a perspicácia da obra é responsável por cativar os leitores e ser considerada "transcendental" por tanta gente, inclusive pelo jornalista Xico Sá, que escreve a orelha do livro.

A cada nova leitura, os amantes de "Fup" voltam a se deparar com o desejo simples e irrefutável de reencontrar os velhos amigos presentes nessa narrativa. 

Recente edição

Em 2024, "Fup" foi relançado com uma nova capa pela editora Amarcord. A edição conta com:

  • Apresentação pelo jornalista e roteirista Marçal Aquino;
  • Texto de orelha pelo jornalista e escritor Xico Sá;
  • Ilustração e design de capa pela artista visual Hana Luzia. 

Fup
Jim Dodge

Editora Amarcord 
2024, 128 páginas
R$ 49,90

