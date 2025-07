Fortaleza sedia dois festivais de esquetes de teatro em julho; confira programações para as férias

Formato marcado pelo tempo mais curto, pela experimentação com a linguagem teatral e por ser vitrine para artistas de diferentes frentes, as esquetes irão ocupar os palcos de Fortaleza nos próximos dias de julho.

A partir desta segunda-feira (14), dois festivais dedicados às obras cênicas curtas irão ocorrer em Fortaleza: o 23º Festival de Esquetes de Fortaleza (Fesfort) e o 19ª Festival de Esquetes da Cia. Teatral Acontece (FECTA).

Veja também Verso Programação infantil: shoppings de Fortaleza oferecem exposições, parque, circo e mais nas férias Verso Férias no teatro: veja lista de espetáculos em Fortaleza para todos os gostos e bolsos

Fesfort: mais de 20 anos de história

Criado oficialmente em 1997 pelo ator e diretor Carri Costa, o Festival de Esquetes de Fortaleza é um dos eventos mais tradicionais de teatro na Capital. A 23ª edição ocorre nesta semana, de 14 a 18 de julho, no Teatro da Praia, com apresentações sempre às 19h30.

Apesar de marcado na história do teatro cearense, o evento será realizado em 2025 de forma independente, sem apoio financeiro de editais públicos. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) e podem ser adquiridos exclusivamente na bilheteria.

Legenda: Esquete "Equilíbrio" será apresentada no 23º Fesfort Foto: Divulgação

Serão apresentadas oito esquetes de alunos da Escola de Teatro do Teatro da Praia, apoiadora institucional do festival, além da realização de debates com Sâmia Bitencourt e Aldo Eva sobre teatro contemporâneo e uma homenagem à atriz Solange Teixeira.

Haverá, ainda, as entregas do Troféu Gasparina Germano — aos destaques do festival em diferentes categorias e da Comenda Theatro Concórdia — voltada a reconhecer trajetórias dedicadas à cultura e que neste ano irá para o Grupo Arte de Viver, o Teatro Morro do Ouro, o produtor cultural Kildare Pinho e ao produtor e pesquisador Antônio Marcelo.

23º Festival de Esquetes de Fortaleza

Quando: de 14 a 18 de julho, sempre às 19h30

de 14 a 18 de julho, sempre às 19h30 Onde: Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177, Praia de Iracema)

Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177, Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); à venda na bilheteria

R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); à venda na bilheteria Mais informações: @festivaldeesquetesdefortaleza

Programação completa

Segunda, 14

Solenidade de abertura

Esquetes “Equilíbrio” (Adaptação de Carri Costa), com Agenor Saunders e Uelinton Camelo, e “Samsa é um Barato” (Fernando Lira) – com Klewerton Roger, Paulo Marinho e Renato Macchiatto

Debate com Sâmia Bitencourt e Aldo Eva

Terça, 15

Esquetes “Espelho, Espelho” (Francinice Campos), com Cátia Cavalcante e Liana Barros, e “Fios” (Rafael Martins), com Marina Freitas

Debate com Sâmia Bitencourt e Aldo Eva

Quarta, 16

Esquetes “Suicida” (Fernando Lira), com Baber, Isabel Prado, João Paulo Azevedo e Letícia Cavalcante, e “Mais que Versar” (Marcos Paulo e Carmem Lúcia), com Ruth Campos

Debate com Sâmia Bitencourt e Aldo Eva

Quinta, 17

Esquetes “A Igreja do Diabo”, com Ildomar Silveira e Raul Moura, e “Relações Perigosas” (Adaptação: Carri Costa), com Agda Máximo e Mateus Silva

Debate com Sâmia Bitencourt e Aldo Eva

Sexta, 18

Apresentação da esquete ganhadora do voto popular

Festa de encerramento e cerimônia de premiação com Troféu Gasparina Germano e Comenda Theatro Concórdia

Fecta: programação em cinco espaços da Cidade

Realizado pela Cia Teatral Acontece, o Fecta chega neste ano à 19ª edição e traz programação totalmente gratuita. No total, serão 34 apresentações que irão ocupar cinco espaços culturais de Fortaleza, além de atividades formativas.

O evento ocorre entre os dias 16 e 29 de julho e se divide na Mostra LGBTQIAPN+ e na Mostra Noturna. Haverá, ainda, homenagem à Cia. Cearense de Molecagem, fundada por Carri Costa, que se apresentará no encerramento do Fecta com o espetáculo “Loucuras de Amor”.

Legenda: Comédia 'Loucuras de Amor' será apresentada no Fecta em homenagem à Cia Cearense de Molecagem Foto: Tim Oliveira / Divulgação

Os espaços que recebem a programação, tanto formativa quanto de apresentações, serão os do Teatro Morro do Ouro, Teatro B. de Paiva, Teatro da Praia, Vila das Artes e Cineteatro São Luiz.

As obras apresentadas nas duas mostras serão avaliadas por júri de especialistas e também pelo público, com os vencedores recebendo o Troféu Joca Andrade e premiação em dinheiro.

Uma novidade da edição de 2025 é a promoção da premiação de Melhor Personagem da Internet Cearense, na qual nove artistas com destaque nas redes sociais podem ser votados pelo público pelo Instagram @ciateatralacontece. Finalmente, o Fecta também promove três oficinas gratuitas e espaços de debate sobre festivais de esquetes brasileiros.

19º Festival de Esquetes da Cia Teatral Acontece

Quando: de 16 a 29 de julho

de 16 a 29 de julho Onde: diferentes palcos

diferentes palcos Entrada gratuita.

Mais informações: @ciateatralacontece

Programação completa

Quarta, 16

8 horas - Oficina/vivência "Paramentas de Feitiço Estético: figurinos de improviso e máscaras encantadas", com Abmael Henrique, na Vila das Artes

18 horas - Mostra LGBTQIAPN+: esquetes "A Norma" (Fortaleza/CE), "Kiss Kiss" (Fortaleza/CE), "De quem foi o dedo que apertou esse gatilho?" (Fortaleza/CE) e "Embocadas" (Fortaleza/CE), no Teatro B. de Paiva (rua Boris, 90, no Hub Porto Dragão)

20 horas - debate pós-sessão

Quinta, 17

18 horas - Mostra LGBTQIAPN+: esquetes "Talco Xou de Maiô" (Belo Horizonte/MG), "Mamãe, Sou Drag Queen" (Fortaleza/CE), "Carmen" (Fortaleza/CE) e "Menino Macho, um Ensaio para o Novo Ser" (Fortaleza/CE), no Teatro Morro de Ouro (rua Liberato Barroso, 525, Centro, no Theatro José de Alencar)

20 horas - debate pós-sessão

Sexta, 18

18 horas - Mostra Noturna: esquetes "Paola, a Rainha da Noite" (Fortaleza/CE), "De Lourdes" (Fortaleza/CE), "Soul" (Fortaleza/CE) e "Homem Guabiru" (Fortaleza/CE), no Teatro Morro do Ouro (rua Liberato Barroso, 525, Centro, no Theatro José de Alencar)

20 horas - debate pós-sessão

Sábado, 19

18 horas - Mostra Noturna: esquetes "O Supremo Conselho Adverte: Dois é Ruim, Três é o Fim" (Fortaleza/CE), "Socorro, minha sogra morreu!" (Sorocaba/SP), "Ausência" (Fortaleza/CE) e "Antes ou Depois da Chuva" (Fortaleza/CE), no Teatro da Praia (rua Monsenhor Tabosa, 177, Praia de Iracema)

20 horas - debate pós-sessão

Domingo, 20

18 horas - Mostra Noturna: esquetes "Quizaz" (Fortaleza/CE), "Alma Sebosa" (Sorocaba/SP), "Ânsia" (Fortaleza/CE), "Monólogo do Vaqueiro em Louvor a Quixeramobim" (Quixeramobim/CE) e "Carne Moída" (Caucaia/CE), no Teatro da Praia (rua Monsenhor Tabosa, 177, Praia de Iracema)

20 horas - debate pós-sessão

Segunda, 21

8 horas - Oficina "Elaboração de Projetos PNAB", com Edson Cândido, na Vila das Artes

18 horas - Diálogo com os realizadores de festivais de esquete no Brasil, na Vila das Artes

Terça, 22

8 horas - Oficina "O ator e o gesto consciente", com Renato Neves, na Vila das Artes

18 horas - Diálogo com os realizadores de festivais de esquete no Brasil, no Hub Porto Dragão

Quarta, 23

18 horas - Mostra Noturna: esquetes "Mãe Maria, Enunciar e Benzer" (Fortaleza/CE), "O Guru" (Fortaleza/CE), "Lembre-se que irá morrer" (Fortaleza/CE) e "Quando me levantei para passear" (Fortaleza/CE), no Teatro B. de Paiva (rua Boris, 90, no Hub Porto Dragão)

20 horas - debate pós-sessão

Quinta, 24

18 horas - Mostra Noturna: esquetes "A Cantora de Ratos" (Maracanaú/CE), "Depois dos 40!" (Fortaleza/CE), "A Casa de Bernarda Alba" (Fortaleza/CE) e "A Rubrica" (Brasília/DF), no Teatro Morro do Ouro (rua Liberato Barroso, 525, Centro, no Theatro José de Alencar)

20 horas - debate pós-sessão

Sexta, 25

18 horas - Mostra Noturna: esquetes "Capitão. ato desgraça" (Fortaleza/CE), "O Diário de Beracilda" (Caucaia/CE), "Me Deixa Sonhar" (Fortaleza/CE) e "Experimento Acontece" (Fortaleza/CE), no Teatro Morro do Ouro (rua Liberato Barroso, 525, Centro, no Theatro José de Alencar)

20 horas - debate pós-sessão

Terça, 29