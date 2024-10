Filmes de horror, suspense e fantasia são exibidos em festival gratuito em Fortaleza

A partir da próxima quinta-feira (10), o telão do Cineteatro São Luiz será ocupado por histórias e criaturas fantásticas deste e de outros mundos. É essa a proposta do III Sinistro Fest, que exibe gratuitamente curtas e longas de gêneros como horror, suspense, ficção científica e fantasia até o próximo dia 13.

O Festival Internacional de Cinema Fantástico do Ceará terá abertura oficial nesta quinta-feira, às 19 horas, com apresentação da Orquestra Sinfônica da UECE (OSUECE) tocando trilhas clássicas de obras desses gêneros e projeção de trechos da produção do cinema expressionista alemão.

Na programação principal do Sinistro Fest, estão 79 filmes de curta e longa-metragem que vêm do Ceará, do Brasil e do mundo. Histórias de traumas familiares, possessões, transformações sobrenaturais e maldições permeiam as produções.

Todas as sessões são gratuitas, com ingressos liberados na bilheteria uma hora antes de casa sessão, e ocorrem tanto na Sala Luiz Severiano Ribeiro — a principal e maior do equipamento — quanto na Sala Seu Vavá — espaço recém-inaugurado que comporta 45 pessoas.

As obras foram selecionados por equipe de curadoria composta por Beatriz Saldanha, Carlos Primati e Yasmine Evaristo. O festival é competitivo e irá premiar as obras selecionadas em cinco diferentes categorias, dedicadas a reconhecer o melhor longa nacional, curta nacional, longa internacional, curta internacional e produção cearense.

Legenda: Feira criativa com itens ligados ao cinema de gênero compõe programação do Sinistro Fest; na foto, registro da primeira edição do evento Foto: Divulgação

Além da exibição dos filmes, o Sinistro Fest promove feira e programação paralela. Nesta terça-feira (8) e quarta-feira (9), palestras e oficina ligadas ao universo fantástico são realizadas tanto no Cineteatro São Luiz quanto nas sedes de Fortaleza e do Cariri do Centro Cultural Banco do Nordeste.

III Sinistro Fest - Festival Internacional de Cinema Fantástico do Ceará