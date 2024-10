Festival Rock Cordel terá 80 bandas em 6 dias de show e mais atrações gratuitas em Fortaleza

Diferentes estilos, influências, expressões e um mesmo objetivo: apreciar o rock na amplitude que o gênero merece. É o foco do Festival Rock Cordel, com realização nos dias 12, 13, 16, 17, 18 e 19 no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). O evento deve aquecer a cena em Fortaleza com programação gratuita e bastante ampla.

A começar pelo segmento musical. Serão 80 bandas em seis dias de show. Plastique Noir, Réu Podre, Jardim Suspenso, Marília Lima e Rubber Soul são algumas. Além delas, também acontecerão atividades como oficinas, debates, feirinha com material das bandas, entre outras, complementares à programação de apresentações no palco.

Diretor do CCBNB, Gildomar Marinho celebra o retorno do Festival, cuja história iniciou no ano de 2007. "Essa edição é especial devido à retomada do evento à casa que sempre lhe acolhe, o Centro Cultural Banco do Nordeste. A parceria com a Associação Cultural Cearense do Rock tem sido fundamental para a construção desse retorno, inclusive", destaca.

Legenda: A banda Jardim Suspenso, outra integrante da programação do evento Foto: Divulgação

Segundo ele, a ideia é oportunizar a vivência de diferentes gerações do gênero, mesclando nomes do cenário tradicional com novos integrantes. O público, claro, é convidado a estar junto, movimentando toda uma cadeia cultural e social. "Sempre alimentando e retroalimentando a cena do rock, que já faz parte da cultura de Fortaleza, sem dúvida".

Curadoria

Entre os curadores da nova edição estão o sociólogo, guitarrista, cantor, compositor, produtor cultural e presidente do Sindicato dos Músicos do Ceará, Amaudson Ximenes; o guitarrista, cantor, compositor e integrante da Associação Casa do Blues, Felipe Cazaux; e o sociólogo, designer, contrabaixista e produtor cultural, George Frizzo.

Além dele, há Andrew Davis, músico de rock, comunicador, produtor do programa Mercado da Arte, ex-integrante da banda Lobo do Asfalto, integrante da banda Son of Road e do projeto The Vagabundo Experience; e Fernando Pessoa, produtor de nove edições do evento e de dois anos do programa Rock Cordel, tendo atuado também por sete anos na área de música do Programa BNB de Cultura.

Legenda: A cantora Marília Lima Foto: Divulgação

"A expectativa é grande diante da quantidade de atividades que vão acontecer. Mas muito mais importante do que isso é a aceitação do público em relação à ideia de retomar o Rock Cordel. O CCBNB se sente muito feliz e deseja boas vindas a todos que estarão no evento", arremata Gildomar Marinho, recordando que alguns dos nomes mais relevantes em esfera nacional, a exemplo de Cidadão Instigado, Montage, Selvagens à Procura de Lei, Jonatan Doll e os Garotos Solventes e o guitarrista Artur Menezes, passaram pelos palcos do festival, no CCBNB.



Serviço

Festival Rock Cordel 2024

Dias 12, 13, 16, 17, 18 e 19 no Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro). Gratuito. Contato: (85) 3464-3108