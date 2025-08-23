Festival de Cinema Coreano chega a Fortaleza com exibições gratuitas no Cineteatro São Luiz

Entre o reconhecimento internacional de obras vencedoras no circuito de festivais e premiações como “Parasita” (2019) e “Oldboy” (2003) e a popularidade de k-dramas como “Além do Direito” e “Se a Vida te Der Tangerinas…”, há uma infinidade de produções sul-coreanas a serem descobertas pelo público brasileiro.

É com a intenção de apresentar esse panorama aos espectadores que o KOFF - Festival de Cinema Coreano chega pela primeira vez a Fortaleza a partir desta terça-feira (26), em uma programação gratuita que ocupa o Cineteatro São Luiz, no Centro.

Esta é a terceira edição do evento, que surgiu em 2023 no estado de São Paulo buscando “tornar acessível a rica e diversa produção audiovisual sul-coreana”, resume Rubens Rewald, professor e diretor de cinema que assina a curadoria do KOFF.

Interesse na cultura coreana

Segundo ele, o festival se somou a um “movimento crescente de interesse dos brasileiros e do mundo em geral por vários aspectos da cultura coreana”. “Os k-dramas, a culinária, a moda, enfim, o soft power que a Coreia está se tornando praticamente líder mundial”, destaca.

“A ideia era ampliar o acesso do público brasileiro aos filmes coreanos que era muito restrito até então, só aos principais filmes premiados no exterior”, avança Rubens. “Desde o primeiro festival, a ideia era tentar levar para o maior número de cidades possíveis, mas foi uma coisa bem gradual”, rememora.

De partida, o evento era realizado em Piracicaba e em São Paulo. Na atual edição, além das duas cidades paulistas, o KOFF já passou por Goiânia e, depois de Fortaleza, seguirá para Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte.

“A ideia é a cada ano gradualmente ir ampliando esse número de cidades, porque a gente acredita plenamente que há um interesse geral no país por essa produção sul-coreana, pelo mundo sul-coreano, pela cultura sul-coreana”, defende.

Diversidade de produção

No recorte da curadoria que virá para a capital cearense, serão apresentados 18 filmes sul-coreanos no Cineteatro São Luiz. Deles, 9 são curtas-metragens e os outros 9, longas-metragens.

O foco é acentuado na produção contemporânea. “O KOFF tem um recorte baseado na diversidade e na modernidade. Para a gente, é muito interessante dar uma visão da diversidade principalmente em termos de gêneros”, destaca Rubens.

Legenda: Drama "Madame Liberdade" (1956) terá exibição gratuita em Fortaleza dentro da programação do KOFF Foto: Divulgação

“Nesse festival a gente tem comédias românticas como ‘You Are the Apple of My Eye’, filmes com uma pegada mais de crítica social como ‘Dream Palace’”, exemplifica.

Além dos curtas e longas recentes, o festival nesta edição também celebra os 50 anos do Korean Film Archive (KOFA), acervo histórico do cinema sul-coreano. Em Fortaleza, haverá exibição do clássico "Madame Liberdade" (1956) em cópia restaurada digitalmente em 4k.

“Essa diversidade é uma das questões mais características dessa produção contemporânea, e também a capacidade da produção sul-coreana de assimilar várias tendências da produção cinematográfica mundial e transformá-las com um ponto de vista, um modo, um olhar coreano. Isso também a gente acha fascinante, essa capacidade de estar falando do mundo e de si ao mesmo tempo” Rubens Rewald curador

Não por acaso, a cultura do país asiático tem se popularizado não como moda passageira, mas como algo que veio para ficar — e não só no Brasil, mas mundialmente. Entre os marcos audiovisuais desse movimento, estão a consagração de “Parasita” no Oscar e da série “Round 6”.

O que o Brasil pode aprender com a Coreia do Sul?

Na esteira do primeiro reconhecimento brasileiro no Oscar, ocorrido no início deste ano com “Ainda Estou Aqui”, a pergunta que fica é: o que o cinema nacional pode aprender a partir da experiência sul-coreana?

“A questão principal que o cinema brasileiro pode olhar para o cinema coreano e tentar assimilar é o investimento forte do setor público no audiovisual”, aponta o curador. Por lá, inclusive, a regulação dos streamings já é realidade.

Legenda: Filme sul-coreano Parasita venceu quatro categorias do Oscar, incluindo Melhor Filme. Foto: Foto: AFP

“O governo da Coreia considera o audiovisual um setor estratégico, então tem investimentos muito polpudos, porque cultura é soft power. Você está vendendo o seu país, os seus produtos, o seu modo de vida através da cultura”, sustenta.

Rubens destaca, ainda, o papel central da educação no país asiático não apenas em relação ao cinema, mas ao próprio país.

“Quando teve a guerra da Coreia, que se dividiu, a Coreia do Sul ficou devastada. Para eles se levantarem, chegaram à conclusão que o melhor era investir em educação, era a única forma de, depois de anos, conseguir dar um salto de qualidade”, contextualiza.

Tal investimento, correlaciona Rubens, teve reverberações no atual cenário cultural sul-coreano. “Isso faz diferença na construção cultural do país, na formação de um mercado aberto à própria produção”, avalia.

KOFF - Festival de Cinema Coreano

Quando: de 26 a 30 de agosto

de 26 a 30 de agosto Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro) Entrada gratuita, com retirada pelo Sympla ou na bilheteria

com retirada pelo Sympla ou na bilheteria Mais informações: @koffko_ e www.koffko.com.br

Programação do KOFF em Fortaleza

26/8 (terça-feira)

18h30 - Exibição do curta “Aloha” e do longa “Notas de Um Amor Secreto”

27/8 (quarta-feira)

16h30 - Exibição do curta “See You on the Other Side” e do longa “Dream Palace”

19 horas - Exibição do curta “Bruise” e do longa “Summer’s Camera”

28/8 (quinta-feira)

16h30 - Exibição do curta “Dancing Grandma” e do longa “Boy In The Pool”

19 horas - Exibição do curta “Stand at the Winter Sea” e do longa “Regras do Amor na Cidade Grande”

29/8 (sexta-feira)

16h30 - Exibição do curta “Finding Mom” e do longa histórico “Madame Freedom”

19 horas - Exibição do curta “Night Fishing” e do longa “Crypto Man”

30/8 (sábado)