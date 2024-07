Feira da Literatura Independente do Ceará movimenta Praia de Iracema neste fim de semana

A Praia de Iracema recebe, neste fim de semana, a 3ª edição da Flice – Feira da Literatura Independente do Ceará, evento gratuito que reunirá mais de 30 autores do Estado em uma série de atividades, como oficinas literárias, lançamentos de obras, rodas de conversa e um sarau ao pôr do sol. A feira ocorre no Centro Cultural Belchior, nesta sexta-feira (12) e sábado (13), das 14h às 20h.

Organizada pelo coletivo Autores Independentes do Ceará, a feira surgiu no ano passado para ampliar a visibilidade de escritores cearenses ou que moram no Estado e não têm ligações com editoras.

Legenda: Seis livros serão lançados durante o evento Foto: Divulgação

“Eventos como esse garantem a sobrevivência do escritor independente”, garante o escritor Well Morais, um dos organizadores da iniciativa. “Devido à escassez de eventos literários e livrarias por aqui, você fica limitado à internet. A feira é uma oportunidade de vender o livro e, para quem vai, não só comprar, mas conversar com o autor, ter o livro autografado e dedicado, bater uma foto”, explica.

Além dos lançamentos e vendas de livros, um destaque da programação é a roda de conversa sobre literatura cearense com o poeta Bruno Paulino, autor de livros como “A menina da chuva” e “Breviário”.

No encerramento do evento, no sábado, haverá ainda um sarau ao pôr do sol com 10 poetas cearenses – e aberto à participação do público, que poderá declamar textos próprios e de outros autores.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (12/07)

Salão Térreo - Espaço Coração Selvagem (salas 1 e 2)

Venda e exposição de obras literárias

Espaço 1º andar - Oficinas literárias

14h15 às 15h30 - Oficina 1: Haicais (facilitadora: Sandra Fontenelle)

16h15 às 17h30 - Oficina 2: A relação entre a arte e a literatura (facilitadora: Luciana Braga)

18h às 19h30 - Oficina 3: Antirracismo na literatura de cordel (facilitador: Alberto Perdigão)

Auditório

14h15 às 15h45 - Lançamento do livro "Uma galinha chamada Teresa", de Luiza Pontes (mediação: Rejane Nascimento)

15h45 às 17h - Lançamento do livro "Cartas para ninguém", de Francy Lima (mediação: Sandra Fontenelle)

17h15 às 18h30 - Lançamento do livro "Dentro", de Kelly Cortez (mediação: Elaine de Tomy)

18h45 às 19h45 - Roda de conversa "Literatura cearense: do Sertão de dentro até a pancada do mar", com o escritor Bruno Paulino

Sábado (13/07)

Salão Térreo - Espaço Coração Selvagem (salas 1 e 2)

Venda e exposição de obras literárias

Espaço 1º andar - Oficinas literárias

14h15 às 15h45 - Oficina 1: Scrapbook literário (facilitadora: Luiza Pontes)

16h15 às 17h30 - Oficina 2: Empreendedorismo literário (facilitadora: Francy Lima)

18h às 19h30 - Oficina 3: Criatividade na escrita (facilitadora: Sofia Osório)

Auditório

14h15 às 15h30 - Lançamento do livro "Petrô - Uma mulher que rompeu o tempo", de Vera Marques (mediação de Well Morais)

15h45 às 17h - Lançamento do livro "Os guardiões das relíquias mágicas", de Rômulo Moraes (mediação: Well Morais)

17h15 às 18h30 - Lançamento do livro "Casas que curam", de Érica Portugal (mediação: Pietro Portugal)

18h45 às 19h45 - Roda de conversa com os escritores Wilson Júnior e Oziel

Espaço Varanda

A partir das 17h - Sarau "Retórica Sentimental", com os escritores Sandra Fontenelle, Cleidismar Maria, Alexandre de Alemida, Lucirene Facanha, Luiza Pontes, Eduardo Fontenele, Conceição Soares, Alexandre Braga, Naiana Íris e Cris Menezes (aberto à participação do público)

Serviço

3ª edição da Feira da Literatura Independente do Ceará (FLICE)

Quando: Sexta-feira (12) e sábado (13), das 14h às 20h

Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

Mais informações: @independentesce

Acesso gratuito