Em clima de tranquilidade, primeiro evento-teste do CE reúne cerca de 100 pessoas em Guaramiranga

Primeiro evento-teste durante a pandemia de Covid-19 no Ceará, o Festival Jazz & Blues, em Guaramiranga, começou, na noite desta sexta-feira (17), com um público inferior ao permitido, tranquilidade e cumprimento de todos os protocolos sanitários.

Segundo o Diário do Nordeste apurou com a organização no local, cerca de 100 pessoas compareceram ao evento neste primeiro dia de programação. Estão autorizadas 200 pessoas.

Legenda: Público utiliza máscara e segue protocolos de distanciamento Foto: Luana Severo / SVM

Todos os convidados foram testados gratuitamente pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) para detecção do coronavírus. Segundo a Secretária Executiva da Cultura do Estado do Ceará, Luisa Cela, eles também serão monitorados após o evento, assim como todas as equipes de artistas e técnicos que trabalharam na ocasião.

Emoção de artistas no retorno

Primeira a subir no palco, a banda Fladiana & Quarteto Jazzera apresentou uma canção que teve como processo criativo as experiências durante a pandemia.

Legenda: Fladiana & Quarteto Jazzer foram as primeiras a subir no palco Foto: Fátima Holanda/Ascom Sesa

O artista Rômulo Santiago foi a segunda atração da noite, com um show em tributo a Raul de Souza. Ao Diário do Nordeste, ele relata a emoção de voltar aos palcos presencialmente, sentido o calor do público.

"Eu acho que ser artista é exatamente essa troca de energia de que o público venha nos prestigiar e a gente possa mostrar aquilo de bom que a gente tá produzindo, que é a nossa arte", comenta.

Para o cantor, que cantou pela primeira como artista principal do Festivla Jazz & Blues, o contato com as pessoas, sem ser em lives, "traz a nossa esperança e felicidade de volta".

Sonho realizado

A volta aos palcos na pandemia parecia distante para Marcos Lessa. O cantor, que fecha a noite do primeiro dia do festival com o show "Nature Boy - Tributo a Nat King Cole", realiza um sonho.

"Voltar a cantar depois de me ver privado disso e trancado em casa transformou minha vida. A minha carreira se resumia a memórias. Eu chegava a sonhar com esse dia", desabafa.

"Retornar e encontrar as pessoas faz a gente perceber cada vez mais que a magia da música se efetiva quando tem as pessoas presencialmente, o calor humano e a emoção de ver o que as pessoas estão sentindo", relata.

Esperança para eventos futuros

De última hora, a fisioterapeuta maranhense Tamires Carvalho, 31, que mora atualmente em Quixeramobim, interior do Ceará, chegou ao festival com um grupo de amigas nesta sexta. A vontade de conhecer Guaramiranga se uniu a de comparecer pela primeira vez a um evento cultural na pandemia.

Tamires destaca a organização do evento, que além de ser ao ar livre conta com cadeiras separadas corretamente por distanciamento social. Esse cenário, no entanto, ainda não era o ideal para o imaginário da fisioterapeuta.

"É bem diferente de antigamente, né. Tudo organizado, um público bem restrito. Eu não esperava que fosse assim, achei que não fosse ter cadeiras. Mas a segurança está muito reforçada", comenta.

Segundo a fisioterapeuta, este primeiro evento aumenta as esperanças para outros no futuro.

"Por eu ser profissional da linha de frente eu já estava ficando triste, né, com possibilidade de outra onda [de Covid-19]. Mas por estamos mais avançados na vacinação e se ficar tendo eventos como este, isso com certeza aumenta a esperança de outros", pondera.

PROTOCOLO DO FESTIVAL

Seguindo orientações descritas no Protocolo de Eventos-Testes do Governo, o Festival Jazz & Blues. que será ao ar livre, fez uma série de exigências aos participantes, como, por exemplo:

Ter tomado duas doses ou dose única de vacina contra a Covid-19 pelo menos 15 dias antes do evento. A comprovação é feita com o cartão de vacinação;

Ter testado negativamente para a Covid-19 entre 48h e 24h antes;

Informar dados pessoais para o monitoramento da Sesa;

Usar máscara dos modelos PFF2 ou N95;

Obedecer ao distanciamento social e aos tradicionais protocolos de biossegurança.

ADAPTAÇÃO

Para evitar trazer para o Ceará artistas de estados onde a pandemia, talvez, não esteja tão controlada, ou onde variantes como a Delta estejam se transmitindo com mais facilidade, a programação do Festival Jazz & Blues vai contar apenas com artistas locais.

Além disso, segundo a diretora do festival, Maria Amélia Mamede., a decisão facilita substituições nas bandas caso os músicos testem positivo para a Covid-19.

Para os que não vão poder participar de forma presencial, o festival será transmitido ao vivo no YouTube, na sexta-feira (17) e no sábado (18).

Veja programação do Festival Jazz & Blues Guaramiranga:

Sábado - 18/08

Oficina de Baixo: Nélio Costa

Horário: 09h30

Local: YouTube

Hermano Falz e Pedro Façanha

Convidados: Willian Madeiro e Mário Nogueira

"Homenagem a Alberto Nepomuceno" (Prêmio Funarte Festivais de Música 2020)

Local: Igreja Matriz

Horário: 10h

Capacide máxima: 30 pessoas

Café no Tom: Idilva Germano

Horário: 11h

Local: YouTube

Oficina de Guitarra: Hermano Faltz

Horário: 13h30

Local: YouTube

Café no Tom: Adelson Viana, Nonato Lima e Zé do Norte

Horário: 15h

Local: YouTube

Liana Fonteles e Alvany Silva

"Homenagem a Alberto Nepomuceno" (Prêmio Funarte Festivais de Música 2020)

Horário: 16h

Onde: Igreja da Gruta

Capacidade máxima: 30 pessoas

Daniel Sombra e Tiago Nogueira

"Homenagem a Alberto Nepomuceno" (Prêmio Funarte Festivais de Música 2020)

Local: Igreja da Gruta

Capacidade máxima: 30 pessoas

Idilva Germano, Ricardo Bacelar, Adelson Viana, Nonato Limae Zé do Norte

Horário: a partir das 19h30

Local: Cidade Jazz & Blues

Eventos-teste no Ceará

Eventos sociais com 200 pessoas em ambiente abertos estão liberados por decreto desde 26 julho no Ceará. A realização de eventos culturais em equipamentos públicos no Estado passou a valer em 23 de agosto.

A Sesa, inclusive, chegou a abrir inscrições para propostas de eventos-testes no Ceará.

Proposições são analisadas pela pasta e pelos setores do Turismo e Planejamento do Estado. Serão autorizados eventos com até 150 pessoas em ambientes fechados e 300 em locais abertos.

Modalidades que participarão dos eventos-testes:

Eventos sociais: casamentos; bodas; noivados; chá de bebê, chá revelação, chá de panela; aniversários; happy hours; churrascos; e formaturas.

Eventos corporativos: feira; reunião; conferência.

Acadêmicos educacionais: congresso; simpósio; palestra; seminário; treinamento; curso; workshop; mesa redonda

Eventos culturais: festivais, shows, concertos musicais; apresentações de artes cênicas

(teatro, dança, circo); apresentações musicais; performances; sarau literário; lançamento de livros; exibição de filmes; exposições artísticas.